明泰前董事長李中旺人生兩度被無預警撤換董座，這一次他決提出假處分申請，他想回復董事長職位拼什麼公平正義？看他親自受訪自剖心路歷程。

「大家常講『我不是吃素的』（意思：不是好欺負的），但我就是吃素的，說單純是好聽，其實（我）就是笨得跟豬一樣。」明泰前董事長李中旺4日自剖被解任董事長4天來心路歷程，他直言：看見總經理林裕欽投票支持解任他，眼前頓時一片黑。

網通界近期驚天大事，非李中旺被解任明泰董事長職位一事莫屬。在大股東佳世達及友訊董事代表一致通過下，4月30日，李中旺從他一手創立的明泰董事長大位被拔下，而且，佳世達還是李中旺主導引入的新股東。

4月30日李中旺從他一手創立的明泰董事長大位被拔下，而且主導者佳世達，還是李中旺主導引入的新股東。 王郁倫攝影

台灣網通業多半從三家企業分枝散葉，友訊就是其一，李中旺又是友訊創業元老，在代工品牌分家下接令主導明泰業務，如今捲入友訊股權爭鬥中，夾在台鋼（市場派）與友訊高家（公司派）之間，意外被拉下馬，公親變事主，業界譁然。

「我65歲了，我沒有要爭什麼東西，希望明泰好，友訊改革。明泰若好，（經營權）交給佳世達都可以，不要我做，要我離開，都可以，但用這樣粗暴的做法，我很想問學長李焜耀（明基電通榮譽董事長），你知情嗎？」李中旺落寞地說。

李中旺是友訊股東，也是明泰個人大股東，驟遇此事，李中旺已經委任律師，向法院對明泰董事會提出「定暫時狀態假處分」或「緊急處置」，請求法院裁定凍結董事會效力，宣告李中旺仍為明泰董事長，禁止董事會另選派的董事長黃文芳行使董事長職權。

李中旺律師：董事會程序違法

李中旺委任律師林正疆表示，友訊代表人宋正一與佳世達代表黃文芳在董事會上，以「臨時動議」方式解任李中旺，是無效的決議，過程中充滿瑕疵，因此解任、選任董事長並解任執行長，三個議案程序都是違法的。

林正疆也補充，佳世達指派事業群總經理黃文芳行使明泰董事長職權，但佳世達又宣佈公開收購明泰，黃文芳恐怕難以追求明泰及全體股東最大利益，主導涉及佳世達公開收購的資訊公開與意見提供事務，「很難期待黃文芳有公平客觀的意見。」

根據程序，法院將在收到李中旺假處分申請後，一至兩週內做出裁定，若凍結明泰董事會效力，則李中旺將可回任明泰董事長，當然，對方也可不服抗告，這場股權攻防戰已然打進法律攻防階段。

林正疆進一步提醒，友訊5月5日將舉行董事會，重新提出股東常會改選董事提名名單，刪除李中旺等改革派，9席董事中，5席都是友訊董事長胡雪的人馬，法人股東明泰則一席都沒有，「如果明泰董事還支持決議，這樣的話，利益分贓就再明顯不過了。」

「我很擔心明泰代表此時怎麼決議？明泰董事態度攸關股東利益。」李中旺說。但無論如何，友訊5日的董事會決議似乎已可預期。

對於李中旺的質疑，佳世達晚間也發兩點聲明表示：1.經過半董事同意變更議程後納入董事長解任案，程序合法。2.佳世達公開收購明泰案將依法處理，無混淆股東權益之虞。

打官司爭回三個月董事長，李中旺：解任過程粗暴

但李中旺大費周章委任律師提出假處分甚至董事會無效之訴，就是為了奪回董事長大位嗎？他忽略佳世達是最大股東嗎？李中旺坦言：「未來怎麼走很難講，董事會每三個月開一次，至少三個月內我還是董事長。」

他認為回復董事長身份三個月，「至少佳世達公開收購明泰過程，明泰可以發表公平公正意見，甚至幫員工爭取權益，不會被佳世達牽著走。」

佳世達是明泰最大法人股東，李中旺心知肚明，指派董事長合情合理，但他不能理解的是佳世達連找他談都沒有，就撤換他，他數度直言「過程粗暴」。

「人都會離開的，天經地義，人都會走的，但怎麼走，讓過程平順，讓業務不要受傷，這都可以安排。」李中旺說。

李中旺透露，2018年引進佳世達投資時，佳世達財務長王淡如還擔心地問：「不會我們錢進來，你就跑了吧？」獲得李中旺承諾任滿三年，王淡如才說：「那我就放心了。」

「我很想問我尊敬的李學長（明基電通榮譽董事長），（佳世達）用粗暴方式完成併購，李學長知情不知情？他知道旗下公司治理及道德情操嗎？ 他同意嗎？」李中旺心中疑問連連。

「佳世達是我引進的！我對佳世達是友善的，我對財務長王淡如，對董事長陳其宏是友善的，（他們）從來沒有找我談，我沒有辦法理解！」李中旺說兩年來佳世達雖投資明泰，但雙方完全沒有業務往來，如今佳世達以雙方深度合作為名大舉公開收購，讓他感覺錯愕。

誰幫友訊改革都支持！李中旺：公司派是另一種掏空

李中旺在被拔除明泰董事長與執行長職務後，只剩下友訊副董事長虛位。對於他一手創立的品牌，他依舊念念不捨，期待友訊能以改革做法進步，「誰當董事長改革，我都支持！」提到友訊改革，李中旺可以洋洋灑灑分析產業4個趨勢，並對友訊治理提出6大建言，難以放下與友訊的革命情感。

「我還是叫她（友訊董事長胡雪；友訊創辦人高次軒妻子）一聲大嫂！我已經是第二次被胡董拉下來，第一次是不小心，第二次就是笨！但傷害友訊的事我就是做不下去！我還是尊重她。」李中旺念舊情，卻因此無法對友訊痛下決心。

也因此，李中旺交出友訊董事長大位9年來，友訊一直沒有改革成果，直到最近有外界力量（台鋼）想進入，李中旺期盼多時的「改變」來了， 他立刻表態支持，卻引發老友高家的不滿。

「只要對友訊是改革的，我都贊成，友訊品牌是台灣的寶貝，不能讓它垮下去。」李中旺說，3月22日他第一次見台鋼老闆，過去不曾有深入接觸，但對台鋼說要組台灣網通國家隊，對經營權跟所有權分開，表達贊成，但沒想到這一贊成，讓他丟失了工作。

「友訊每年虧一億元，資產逐漸消失，就是另一種形式在掏空中！」李中旺最後對現在的友訊做了評價，即使這次訴訟很可能只是爭回「三個月的明泰董事長」，儘管可能面臨第三度被同一批人拉下董事長大位，但李中旺很坦然，他重複地說「我65歲了，我沒有要爭什麼東西，只是希望明泰好，友訊改革。」

胡雪今年要求李中旺支持她，他沒有同意，被痛批是「叛將」，但當李中旺看一手提拔的明泰總經理林裕欽在董事會上，親自票決解任了他的職位，李中旺只是想了想說：「我原諒所有人，因為我沒有對不起他（林裕欽），就原諒他。」

李中旺聲明 李中旺

李中旺

李中旺

李中旺

責任編輯：蕭閔云