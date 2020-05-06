受疫情衝擊，GE在本周（4日）宣布，將內部的航空部門大砍1/4的人力，約1.3萬人會在今年失去工作。

通用電氣（General Electric）周一（4日）宣布，該公司的航空部門將再大砍25%的人力，約1.3萬人會在今年失去工作。這也是因為新型冠狀肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）全球大流行，造成飛機需求大減的緣故。

由通用電氣航空部門所製造的飛機引擎，廣泛的獲得民航機及軍機所採用。且該部門還提供飛機引擎的翻修（overhaul）服務。

今年3月時，因受到新冠肺炎疫情影響，主要客戶的波音公司決定大幅減少飛機生產，通用電氣也在當時宣布將裁減航空部門2600名的人力。而這回的裁員決定，也等於是當時的5倍之多。

消息傳出後，通用電氣股價在周一（4日）重挫4.46%或0.29美元（約新台幣8.6元），每股收在6.21美元（約新台幣185元）。

GE 股價走勢日線圖 Investing.com

飛機引擎占了通用電氣逾5成的營業利益，在新冠肺炎的衝擊下，該公司的重建計畫也可能因此大亂。

通用電氣航空部門執行長大衛·喬伊斯（David Joyce）在4日致函給員工的書信中提到，為了保護公司業務，他們在過去2個月必須採取艱難的成本削減行動。但是很不幸的，由於市場因素的關係，他們也必須採取更多作為。希望員工們能理解公司裁員的苦衷。

經由這回的人力精簡等，通用電氣預估可在2020年減少10億美元（約新台幣299億元）成本。

根據通用電氣上周公布的財報，該公司今年的Q1收入年減8%，而航空部門的營收也減少了13%。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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