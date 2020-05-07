2019年台灣15家金控獲利大豐收，整體稅後純益合計約3,500億元。除了本業賺錢，《數位時代》觀察，也跟近年轉型創新有很大關聯，替成長增添重要燃料。

要說2019年是台灣金控的「豐收年」，一點都不為過，國內15家上市櫃金控中，有9家獲利都創下新高，整體稅後純益合計約3,500億元，寫下新的歷史紀錄。

在這次《數位時代》「高價值企業100強」調查中，金融業排名第三的中信金，稅後純益創下史上新高；第五名的國泰金2019年稅後純益638億，成為最賺錢的金控；第七名的第一金以黑馬之姿崛起，旗下子公司首度全數獲利，就連10年虧損的人壽子公司，也由虧轉盈。

這3家金控除了都很會賺錢，最大的共通點，就是投入許多資源，耕耘數位創新多年。

中信金：推「中油Pay」、跟5大電子支付業者合作，拓展支付領域

中信金2019年稅後純益為428.8億元，年成長19％，創下史上新高。而主要的獲利貢獻來自銀行，占比超過7成，主因是存放款餘額持續增加，所帶動的淨利息收入成長，以及近年中信投入許多資源的多元支付領域反饋所致。

中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠分析，策略上，去年與中油合作，發展「中油Pay」拓展消費場景，以及跟5大電子支付業者（街口支付、LINE Pay Money、icash Pay、悠遊付、橘子支付）合作，提供連結中信帳戶、信用卡自動扣款，這些因素，帶動銀行手續費收入雙位數增加。

中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，當初在決定啟動數位轉型時，公司便明確地以客戶需求為核心，進行客群、服務、全通路的數位化。 中國信託

國泰金：持續優化數位體驗，Chatbot「阿發」將結合Siri、Google語音功能

其次是國泰金，2019年稅後純益638億元，年成長23％，除了創下成立以來新高，獲利金額更是國內金控第一名，主要的獲利引擎，來自國泰人壽。

策略上，國泰人壽保單銷售以傳統型分期繳，及投資型保單為主。國泰金控資深副總經理姚旭杰指出，去年人壽改善了許多數位體驗，針對業務員跟客戶介紹產品的平板，在介面、功能上持續優化，此外，從核保到理賠也全都可以在數位平台上完成。

此外，集團內的文字智慧客服Chatbot「阿發」現在也承擔了電話客服一半的業務量，接下來還會結合Siri、Google等智慧助理，推出語音功能。

第一金：拓展多元客群，第一金人壽10年首度轉虧為盈

以黑馬之姿崛起的第一金，2019年稅後純益193.69億元創下新高，年成長11.8％，且首度所有子公司全數獲利，其中最強勁的獲利引擎為銀行子公司；值得一提的是，連年虧損超過10年的子公司第一金人壽，在2019年首次轉虧為盈。

人壽虧損有兩大原因，第一金董事長廖燦昌分析，過去第一金人壽僅發展保障型商品，沒銷售儲蓄險，錯估情勢而無法達到經濟規模；此外，受限人壽資本額不大，保險資產規模擴充不易。

2018年，第一金人壽在集團的挹注下，增資15億元，解決資本額過小問題，並訂下2年內轉虧為盈目標。策略上，改以貼近國人儲蓄需求的「利率變動型」年金險為主軸；銷售上，聚焦外部銀行、經代通路等非集團通路，並將電話銷售與網路投保整合。左右開弓之下，拓展並累積更多不同類型保險客群，讓他們2019年保費收入站穩百億元。

人壽因為投資較具彈性、具有長期化資金，第一金控董事長廖燦昌表示，為了避免受循環循環影響，已經將人壽子公司設定為集團第二獲利引擎，開創集團獲利動能。 第一金控

開發有感新服務，「金融優等生」全靠數據力主動出擊

這3家金控的優異表現，跟持續不斷的金融創新，有非常緊密的關係。

想像一下，購買高價商品時，信用卡額度不夠，直接打開App申請臨時調升額度；沒幾分鐘，系統就通過審核，馬上能繼續消費。

談起去年最大的成就，國泰金控資深副總經理姚旭杰毫不猶豫地說，是「數據處理能力提升」，將數據分析大量應用在營運上；近期成立的風險控管平台「國泰盾」，則是負責金控服務的風險管理，像是反洗錢、信用卡詐欺等工作。

以信貸服務「彈力貸」為例， 從申請、撥款到還款，整套過程完全免人工介入，憑藉的就是消費者前端看不到的風控平台，分析大量數據來把關 。

用數據做創新的，還有第一金，將複雜的企業授信業務線上化。這套系統 引進外部開放資料，演算分析企業客戶在銀行的資料，篩出既有與潛在客戶，並透過相關數據建構起AI模型，快速試算出客戶可貸款額度 ，「這是去年業務上的一大突破。」第一金董事長廖燦昌語帶驕傲地說。

國泰金控資深副總經理姚旭杰為國泰金控數位暨數據發展中心（簡稱數數發中心）第一位資料分析師，該中心成立4年以來做過各種專案，智慧客服「阿發」是最具代表性的成果之一。 攝影 / 蔡仁譯

中信金則透過大數據挖掘顧客的需求。以中信銀導入AI技術，推出對話式銀行服務為例， 用戶只要出一張嘴，語音助理就能代勞完成查帳、轉帳等功能 。

系統除了必須「聽懂客戶」千變萬化的回答之外，還必須用口語又簡短的對話方式，讓客戶「聽懂」銀行艱澀難懂的金融用語。中國信託銀行個人金融副執行長楊淑惠表示，這套服務背後，靠的是AI搜集了數萬句語料訓練與分析的成果。

金融科技在台灣起跑多年，跑在前頭的金控，已經在內部工作效率、客戶滿意度上，逐漸看見成效，也成為金融產業高度競爭的台灣，突顯特色與競爭優勢的關鍵。

責任編輯：林美欣、張庭銉

中國信託金融控股（CTBC Financial Holding）

成立： 2002年

負責人： 董事長顏文隆

核心業務： 金融控股

規模： 約27,000人

成績： 2019年稅後純益428.8億，年成長19%

2019勝出原因： 銀行存放款餘額持續增加，帶動淨利息收入成長、多元支付策略奏效

國泰金融控股（Cathay Financial Holdings）

成立： 2001年

負責人： 董事長蔡宏圖

核心業務： 金融控股

規模： 約 55,750人

成績： 2019年稅後純益638億，年成長23％

2019勝出原因： 國泰人壽全年維持每月無虧損紀錄、貨幣避險操作得宜

第一金融控股（First Financial Holding）

成立： 2003年

負責人： 董事長廖燦昌

核心業務： 金融控股

規模： 約9,600人

成績： 2019年稅後純益193.69億；子公司全數獲利

2019勝出原因： 第一銀行海外市場表現亮眼、第一金人壽轉虧為盈