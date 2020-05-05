低調的「台灣遊戲股王」鈊象電子2019年營收創歷史新高。從五花八門的遊戲機台，走到家喻戶曉的《明星三缺一》，成功背後是他們面臨兩度存亡之秋的重大抉擇。

「把南打掉就不難了。」「出水蛤蟆水上漂，是青發！」談起鈊象電子，你未必知道這是一間台灣本土遊戲公司；但是如果一提到《明星三缺一》，多數人都能說出這是一款麻將遊戲，腦海不禁浮現吳宗憲、胡瓜、謝金燕等眾多明星Q版角色，齊聚一桌的牌局畫面。

這款紅遍天的經典遊戲，就是出自鈊象之手。

成立於1989年的鈊象，才剛過30歲生日。一路走來，對外總是「低調到底」，卻始終是台灣遊戲上市櫃公司的模範生，長年盤據「遊戲股王」寶座。2019年，鈊象營收達52.91億元、年增72.51％，雙雙創下史上新高；距離上一次的高點，間隔了整整10年。

探究鈊象在去年締造的好成績，可歸功於貢獻總營收超過8成的手機遊戲，旗下五大手機遊戲《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》與《海王寶藏》，各自營收幾乎都成長了2～3倍。

「2019年我們也沒想到會這麼好，但我認為這是『水到渠成』。」鈊象電子商用遊戲機事業處總經理陳阿見笑著用四字總結。這一年，「世界經濟本來就在一個不錯的高點，」而當消費者的經濟能力達到一定水準，才會有餘裕進行額外娛樂消費。前述5款手遊都是經過多年的營運及行銷，終於在去年攀上成長高峰。

鈊象電子商用遊戲機事業處總經理陳阿見是公司創始元老之一，帶領公司歷經幾次重大轉型。 蔡仁譯攝影

鐵三角挾機台成功創業，遭一夕砍單遇轉型抉擇

時移勢遷，隨著手遊成為公司營收大宗，當年由陳阿見與鈊象電子董事長李柯柱、總經理江順成這組「鐵三角」，以500萬新台幣合資創業的起家產品──遊戲機台，到了2019年，僅占總體營收的18％，只留下賽車競技的「模擬機」，以及能回饋玩家的「彩票機」等產品。

然而，從實體轉移到線上、乃至於行動裝置，並非鈊象被市場潮流推著走的被動結果，而是歷經一番掙扎，主動做出的關鍵抉擇。

回到2000年，當時鈊象只有遊戲機台這個產品線，80％業務面向中國市場，員工數200人、年營收約20億元，經營得風生水起。怎知對岸一夕間政策轉彎，開始整頓遊戲產業，幾乎對鈊象關上大門，使其訂單驟減、遭遇史上第一次虧損。

「這是很大的衝擊。」陳阿見說，慘痛教訓讓鈊象決定「雞蛋不再放入同個籃子裡」，不能把火力集中在同一產品線，或單一市場上，因而成立了「線上事業處」，開始研發PC網路遊戲，推動他們首度重大轉型。

包括《唯舞獨尊》、《封神榜》、《明星三缺一》在內，都是當時催生的王牌PC遊戲，拱著鈊象在2009年聲勢再起，創下年營收近34億元。

由鈊象電子一手打造營運，主打角色全為明星正版授權的麻將遊戲《明星三缺一》自PC遊戲發跡一路夯至手機遊戲，角色語音皆為明星親自錄音、明星本人棚拍繪製而成，是台灣第一款麻將手遊。 明星三缺一官網

好景不長，2007年問世的iPhone，將智慧型手機逐漸帶進大眾生活，4G也開始加速布建，到了2013年左右，手遊群雄興起，鈊象在此領域卻一片空白。公司財務表現走入史上最慘的低點，每股盈餘（EPS）僅剩下1.7元。

同一時間，所有台灣遊戲廠商都碰到相同困境：中國手遊步步緊逼，台廠又只有做PC遊戲的經驗，思維轉變緩慢、進退兩難。

鈊象雖然起步偏晚，卻還是大膽跨步，啟動了影響鈊象至今的第二次重要轉型。「你如果不轉，很可能整個商用遊戲機事業處營運會很困難、甚至虧損，於是我們決定調度五分之二的人力去做手遊。」陳阿見回憶了當時的決策過程。

可是，事情遠不如想像中順利。毫無經驗的鈊象，陷入了兩大困境：一是把手遊想得太簡單，以為只要把遊戲從PC照搬到手機上就好，忽略了手遊的營運、行銷、遊戲機制，完全是另一套哲學。

二是思維太發散，從角色扮演、經營養成到卡牌，什麼類型的遊戲都想做，廣而不精，導致遊戲收入不足以應付營運成本，失敗告終。 大概過了一、兩年，鈊象才「重新聚焦在博弈類、棋牌類產品，也是我們比較擅長的。」從最熟悉的內容出發，再次打下一片天，也積累了可觀實力。

2017年，鈊象商用遊戲機事業處和澳洲博弈大廠Aristocrat合作破局，雙方共同開發的博奕機台手遊《發發發老虎機》宣告拆夥，鈊象必須獨自擔起這款明星產品的營運。面對股東存疑、外界不看好的眼光，陳阿見還是帶領團隊全面接手，重新打造成《金猴爺》，成為2019年獲利最多、成長最高的一款產品。

鈊象電子股價遇全球肺炎大流行不跌反漲，不只搭上防疫「宅商機」，2020下半年更將迎來暑假市場。 蔡仁譯攝影

下猛藥打掉重組，小團隊「互競共享」更會賺

產品轉，思維也得跟著轉，在企業組織和公司文化，鈊象一路上也做了很大的調整。

「轉型不是只有中階幹部，上層主管也要跟著轉，不然很多角色跟資源分配是不會到位的。」回顧2013年公司營運最低迷時，陳阿見發現，同事士氣渙散、沒有心力面對改變，在季檢討會議上，他曾對全公司幹部表示：「如果轉型不成功，我就下崗！」眾人在驚嚇之餘，也受到了鼓舞，逐漸恢復鬥志。

當時鈊象做出的首要決策之一，便是將線上遊戲事業處研發、營運兩大部門打散，混合編成不同的小團隊，節省溝通成本；商用遊戲機事業處則繼續採用分開運作制，但陳阿見也大力促進兩大部門的互動交流。

有趣的是，這兩大部門同時都經營手遊，也形成了微妙的「互競共享」關係，有點皮克斯（Pixar）與迪士尼動畫工作室的味道。

對此，陳阿見自豪地說，各事業處之間、部門之間，不僅遊戲內容和資源可以共享，更設立了利潤分配共享制，不管是哪一個事業處賺到的錢，另一個事業處也可以享受一部分，全公司虧損愈少、大家賺得愈多。

「手遊狀況最差的時候，我們也是靠遊戲機部門在貢獻利潤，幫手遊做起來，」商用遊戲機事業處副處長姜伯威表示。

「這些年我們建立了一個觀念——最大的競爭對手不是彼此，是在外面。」陳阿見表示，鈊象近兩年已開始導入AI（人工智慧），透過每一個玩家不同的遊玩路徑，在其身上貼上了大大小小的標籤，當系統更了解玩家特質後，便開始推薦客製化付費方案、精準行銷。

如何進一步加強變現能力，藉由AI分析刺激玩家消費儲值，將成為其下半年發展的重要一環。

談到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），陳阿見顯得氣定神閒，畢竟在這個盡量「宅在家」的時刻，對於線上娛樂產業而言，反倒成為意外的助力。

責任編輯：張庭銉、林美欣

陳阿見從遊戲機台跨入手遊，起初經驗不足，一款手遊開發就耗時近兩年。 蔡仁譯攝影

鈊象電子股份有限公司（International Games System）

成立： 1989年

負責人： 董事長李柯柱

核心業務： 遊戲機台、手機遊戲研發及營運

規模：950人

成績： 2019年營收達52.91億元、年成長率72.51%，同創歷史新高

2019年勝出原因： 公司營運轉型有成、手機遊戲營收大幅成長