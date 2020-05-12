499之亂忙翻天，但分紅獎金遭減，加上傳言中華電信將裁撤門市內神腦櫃臺，神腦工會12日前往交通部抗議陳情，憂心年底前400人將失業。

神腦國際是台灣知名3C通路商，疫情趨緩之際，12日卻爆發神腦企業工會抗議活動，工會成員指出，中華電信門市傳出要裁撤神腦櫃台消息，5月15日工會將與資方第二次協商，希望答覆年底是否有400人大量解雇計畫。

根據主計總處統計，3月台灣失業率上升至3.72%，失業人數來到44萬5千人，如今神腦工會也有部分裁撤消息傳出，其中也包含工會理事長陳政國，其所服務的嘉義維修中心5月4日遭裁撤，他則以不能勝任工作為由遭解雇，加上傳出年底時，最大獨家客戶中華電信將裁撤門市設置的神腦櫃臺，導致400多人工作受波及，引發工會抗爭。

工會提出三大訴求：

年底傳中華電信門市要裁撤神腦櫃臺，工會希望在協商時答覆是否年底有400人大量解雇計畫，避免人心惶惶。 交通部應該要求神腦停止違法行為，變相減薪打壓工會。 立刻恢復理事長工作權。

神腦工會理事長向交通部陳情。 神腦工會

「499（方案）為公司賺這麼多錢，但沒有得到應有的福利待遇。」工會12日指出，2018年的母親節，發生「499吃到飽之亂」，因中華電信推出的專案，導致民眾搶辦，全台神腦門市人員工作爆量，熬夜、累倒時有所聞，但公司卻在499方案後變動獎金辦法，導致變相減薪。

神腦國際企業工會2017年10月1日成立，神腦國際是中華電信的獨家代理商，中華電信主要股東（35％股權）為交通部，所以工會前往交通部遞陳情書。

工會指出， 工會理事長是神腦嘉義維修手機工程師，服務15年，卻被以「不能勝任工作」為由，在5月4日，也就是勞資二次協商前10天遭解雇，所屬嘉義維修中心被裁撤，擔心是企業大量裁員前兆，12日也將向勞動部申請勞動不當行為裁決，儘速恢復理事長工作。

神腦今年拚轉型，日前法說會才表示，今年將優化200家門市中一半店頭，增家智慧家電及居家保健類商品銷售，轉型為智慧家庭規劃服務供應商，今年也將舉行線上創業平台招商大會，鼓勵創業者加入，透過銷售分潤方式提高電商廣度，善用280萬會員資料，發展大數據。

神腦：近期無大規模裁員計劃

針對工會提出的裁員傳聞、減薪質疑以及工會理事長遭解雇這三件事情，神腦國際分別就各個事項作出回覆。

在裁員計劃方面，神腦國際強調近期並無大規模裁員計畫，而中華電信也否認有裁撤櫃台一事。不過，神腦國際也表示目前的「業態在改變」，神腦國際員工未來可能不用再支援中華電信門市，至於如何做員工的業務調整，目前仍在規劃。

在減薪質疑方面，神腦國際強調公司重視員工，並增加了門市人員底薪平均約11%（調整人數1,309人）。但由於大環境不景氣影響，整體業績下滑，致使門市人員領到相對較少的營運獎金，因而產生減薪之錯覺，導致工會誤解，神腦國際深表遺憾。針對高雄勞工局的裁處，目前正在訴願程序中。

而針對工會理事長陳政國解雇一事，神腦國際指出，陳政國製作虛假不實文件、串通同事為不實之陳述以掩飾自身作業疏失，其行為嚴重破壞勞資間的信賴關係，顯已不適任該職務，故於109年5月4日予以資遣。

神腦國際表示，稍後下午仍會提供更詳細的資訊，《數位時代》將持續追蹤最新消息，隨時更新。

責任編輯：蕭閔云