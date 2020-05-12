統一超商董事長羅智先提及集團願景時，表示期望從提供基本需求的便利商店，進化為超越顧客期待、依賴型服務平台，在熱壓土司機登場後，看超商龍頭如何增加黏力？

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

統一超目標成為「社會廚房」！消費者各區域需求差異大，超商業者紛紛推出複合店搶客。超商龍頭統一超（7-ELEVEN）12日宣佈，投資千萬費時2年開發自動化「熱壓吐司機」，預計雙北、台南、高雄6店服務。

除此之外，統一超也宣佈打造3間全新「冷凍旗艦店」，鎖定住宅、封閉型及醫院型「高需求商圈」，店內冷凍品項目是一般店的2倍，冷凍品業績則更是一般門市3倍。

統一超動作連連，呼應董事長羅智先12日發佈的致股東營業報告書中提及： 統一超期望從「提供基本需求的便利型商店」，進化為「超越顧客期待的依賴型服務平台」 ，提供消費者兼具體驗性、娛樂性及教育性（3E）的消費空間。

熱壓土司機靈感來自泰國，團隊費時兩年研發

對於熱壓土司機進駐6間門市，統一超透露機器是自行研發，動機是觀察到泰國的7-ELEVEN販售熱壓吐司，市場反應良好，許多台灣人到泰國旅遊也喜歡購買，加上近期台灣許多咖啡廳也有推出類似產品，綜合國內外市場趨勢後，決定投入資源研發機器。

今年三月，統一超先在台大博源門市試賣，銷售情況確實不錯，單一家店一天就可以賣出超過200份熱壓吐司。5月起決定將範圍擴大到台北市匯陽、新北市尊爵及輔大、台南市陽光城、高雄市愛河門市。

統一超表示，熱壓吐司並不會變成每家門市都有的常態商品，還是會視商圈型態，決定是否導入。

不同於一般機器需要人工操作，店員只需要拆開外包裝，將吐司放入機器，三分鐘就能自動完成加熱，降低店員負擔、提升作業效率，為此，統一超投入超過千萬成本。

冷凍旗艦店登陸金門，全台11店

冷凍旗艦店則是統一超另一新型態門市設計。今年初投資6億元，大幅提高全台冷凍品物流中心倉儲容量，也增開鮮食廠冷凍品生產線，並耗資百萬打造3間全新「冷凍旗艦店」，店內的冷凍食品與生鮮品項，是一般門市的1倍以上，統一超也將可自動除霜的海島型冷凍冰箱搬進門市。

台灣離島常因天候問題影響對外交通，超商門市一般都會因應天氣多備庫存，統一超認為，冷凍食品具有易儲存的特性，非常適合外島地區。宣布冷凍旗艦店即日起進軍金門，門市進駐4台雙門立式冷凍冰箱及1台海島型冷凍冰箱，整體品項數超過150種。

冷鏈部分，採每日海運直送，雖然成本較高，不過售價與一般門市相同。除了金門店，統一超也陸續在雙北、桃竹、台中…等地區設置冷凍旗艦店，目前「冷凍旗艦店」總數已達11店，未來將視商圈需求持續展店。

菲律賓急擴張，2020年全球總門市拚1萬

在海外市場方面，星巴克也頗有斬獲，2019年底，全球零售事業店數超過9900店，其中菲律賓7-ELEVEN店數突破2,850店，悠旅生活（台灣星巴克）持續注入市場活力，集團旗下還有物流業統一速達、統一生活（康是美）及博客來。

展望2020年，預估聚焦經營跟資源整合是集團兩大策略，菲律賓7-ELEVEN店數目標將突破3,000店，持續擴大商品結構，推動複合式門市，星巴克將創造差異化創新商品，提升顧客體驗並優化會員經營，上海跟浙江7-ELEVEN將持續優化商品服務。

多樣化購物體驗，不同商圈推多元複合店

羅智先也在股東營業報告書中表示，為提供多樣化購物體驗，門店經營方面將以提升顧客舒適及友善的購物空間為理念，依據不同商圈特性及需求，推出多元的複合店，首度與國際品牌共同打造品牌聯名店，塑造歡樂獨特的消費場域及購物氛圍。

2019年首度推出賣貨便，提供賣家完善且具保障的交易平台，累計寄取貨已經超過2億件，未來將持續導入各式支付工具，並推出OPEN POINT多元支付累點，打造便利的數位點數生活圈。

展望2020年，在國內外經濟發展仍充滿不確定性下，統一超商堅持誠信正直的經營理念，在人、店、商品、系統、物流、制度及文化等七大經營基礎元素上持續精進。

羅智先說，期望統一超商從「提供基本需求的便利型商店」，進化為「超越顧客期待的依賴型服務平台」，提供消費者兼具體驗性、娛樂性及教育性的消費空間。

責任編輯：蕭閔云