口罩過路客搶完，換百萬股東大軍？因應防疫需求，中鋼今年首創將股東會紀念品改由超商取貨，並由統一超商獲得承辦。

中鋼首創股東會紀念品超商取貨，吸引國內四大超商注目，統一超後發先至獲得承辦，218萬人次的潛在消費人流入袋，營運利基扶搖直上，新商機預定5月27日起陸續實現，中鋼、統一超、中鋼股東以及國家防疫等共創多贏。

中鋼財務副總楊岳崑說，統一超商逾5,000家據點分布全台各地，連山上海邊都有；中鋼是全國股東人數最多的上市公司，獲109萬股民擁戴，為防疫需求，今年決定將紀念品改由超商取貨，中鋼與統一超跨產業雙強合作是完美組合。

投資圈專家表示，股東會紀念品超商取貸的創舉凸顯多重意義。首先，中鋼今年紀念品就是抗菌鋼杯，疫情期間為百萬股東提供最實用的日用品，不但防疫到位又接地氣；其次，改超商取貨有效避免股民排隊群聚，對防疫賽局來說又是一記安打。

由於中鋼股東需要先到超商刷條碼取得收據，隔二天再憑收據前往取貨，如果中鋼109萬股東全部出動，而且每人要跑二次，就有高達218萬人流進到統一超商，可創造的利得難以估計。何況統一超代理超商取貨，每張訂單都有額外收費，絕對是穩賺不賠的生意。

流通業專家指出，據了解這次中鋼最先找全家超商洽談，但全家先熱後冷，統一超商後發先至，可以預期實際領取紀念品時，中鋼百萬股東大軍將在各自的社群網站上秀紀念品、打卡、以及連帶消費，統一超不僅再次獲得大量曝光，最終裡子、面子全拿，成為大贏家。

中鋼表示，對選商過程沒有評論，當前以支持國家防疫最重要，並且要讓股東滿意。

法人分析，中鋼股東會紀念品預定5月27日開始領取，可密切觀察統一超6月營收表現，先布局的投資人有機會獲得合理回報。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：經濟日報

延伸閱讀：