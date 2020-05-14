英國家居品牌Olivia’s看中了遊戲中室內設計的需求，因此為《集合啦！動物森友會》提供此服務，協助玩家打造心目中的夢幻家居。

標題１：虛擬遊戲的房子也能有設計感！英國家居公司提供《集合啦！動物森友會》室內設計服務

在現實世界中，人們會尋求室內設計師的建議，將自己的住家妝點得美輪美奐。那麼，在《集合啦！動物森友會》這款遊戲中的房子，是不是也能請室內設計師來指點一二呢？

在《集合啦！動物森友會》這款遊戲中，玩家從一座荒島開始設計自己的人生，隨之可以打造出一座自己的世界，不管是服裝、房子、街道都可以客製化。

要怎麼設計才有品味？

在任天堂（Nintendo）推出的遊戲《集合啦！動物森友會》（Animal Crossing：New Horizon，下稱《動森》）中，玩家可以自由打造自己的夢幻家居，無論是壁紙、傢俱、空間都可以隨自己的喜好和預算來設計。不過，面對琳瑯滿目的選擇，有的玩家在虛擬世界中遇到了和現實世界中一樣的問題：要怎麼設計才有品味？

讓室內設計師到你家

看準遊戲中室內設計的需求，英國奢華家居品牌Olivia’s開始提供室內設計諮詢服務，他們會安排室內設計師到遊戲中玩家的島上一遊，協助玩家打造出心目中的夢幻居家。

Olivia’s創辦人穆特（Nick Moutter）說：「在Olivia’s，我們喜愛和顧客分享對奢華家居的熱情與設計專業。不管是搭配出具有衝突感又互補的圖案；或是將最新的Instagram風潮個人化；或是圍繞著一件關鍵單品打造出一間房間都是。」

「所以，我們在想為什麼不在虛擬世界提供這種服務？尤其是像《動森》這種玩家為他們在遊戲中的環境感到驕傲的遊戲。」

在《動森》中，玩家可以到遊戲中人物的家裡參觀，或是乾脆出國到朋友的島找朋友一起玩，這個時候也是參考朋友房子裝潢的好時機。 地球圖輯隊

幫玩家看風水 遊戲經驗可用到現實世界

Olivia’s提供的實際服務包含：協助裝飾玩家在遊戲中的家、評估玩家適合怎麼樣的家居風格，並且還會提供玩家好幾款不同的設計風格，讓玩家未來膩了可以重新打造居家風格。更重要的是，Olivia’s希望在遊戲世界中提供的諮詢服務，也可以應用到玩家的真實生活中。舉例來說，室內設計師會幫玩家看風水，並且解釋每樣擺設為什麼這樣設置。

依照玩家的預算給建議

此外，室內設計師會依照玩家的預算給建議，不會推薦超出玩家預算的傢俱和裝潢。

有需要可以請設計師回訪

通常，標準諮詢時間以一個小時來計算，不過Olivia’s會給玩家室內設計師的聯絡方式，讓玩家有需要可以再度安排室內設計師「登島為裝潢健檢」。

要怎麼收穫先怎麼栽，想要在《動森》中擁有美麗的房子也得花心思和遊戲中的「鈴錢」。 地球圖輯隊

虛擬室內設計師招募中 需自備遊戲

與此同時，Olivia’s也在網站上招募虛擬室內設計師，想要應徵的人必須先提供自己的履歷，還有簡述自己的相關經驗，要是在現實世界中有室內設計的經驗再好不過。更重要的是，應徵者必須自備任天堂Switch主機、《動森》遊戲還有跑起來順暢的網路。

最高時薪一千五百元

在時薪方面，虛擬室內設計師有權決定自己的價碼，不過最高一個小時只能訂到40英鎊（約新台幣1,523元）。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：地球圖輯隊