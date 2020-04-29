《健身環大冒險》、《動物森友會》相繼推出，讓Switch遊戲機大受歡迎，各地都出現供不應求、價格飆漲的問題，更有不肖商人利用來機器人搶貨。

Switch 遇到了最好的一個時間點，它的主要競爭對手 PS4 和 Xbox One 都處於生命週期末期，索尼和微軟也忙著準備下一世代主機，所以在今年，如果您想買一台不那麼容易過時的遊戲機，Switch 幾乎是唯一選擇。

但最近幾個月，任天堂的遊戲生意卻一直被各種缺貨問題所困擾。

Switch遊戲《健身環大冒險》上市後大受歡迎。 愛范兒

《動物森友會》帶動熱銷，Switch二手機都漲價70%

先是年初，因在家運動需求的推動，讓《健身環大冒險》這款 Switch 遊戲突然間風靡起來，價格直接翻了一番。

現在，又恰逢《動物森友會》遊戲的熱銷，進一步加劇了 Switch 遊戲機在全球各地供不應求的狀態。包括 eBay、亞馬遜等線上電商均已經無法提供現貨，一些日本線下門市更是排起了長隊，得靠號碼牌抽選的形式來完成交付。

一貨難求的局面下，加價自然就成了常態。

來自日經新聞的報導稱，截止至 4 月 8 日，日本地區的二手 Switch 平均交易價格約為 50574 日圓（約新台幣 14,117 元），比一個月前高了 70% ，其中很多還都是未拆封的全新品。

中國電商淘寶的情況也差不多。如果你以「Switch」為關鍵字進行搜索，大部分店家都會給出人民幣 3100-3500元左右的定價；如果是動森限定機這類熱門款式，更是能開價4000元人民幣（約新台幣16,800元）。

然而，按照任天堂官方的價格，一台全新 Switch 僅為人民幣2100元左右而已，加上稅費和運費，Switch 在中國的價格往往都不會高於人民幣3000元。

這意味著現在，大多數商家都選擇加價數百乃至上千元來銷售新Switch，不禁讓玩家回想起 2017 年 Switch 首發時持續了幾個月的缺貨現象。

很明顯，任天堂確實低估了今年 Switch 的供貨情況。只不過如今製造、運輸都已經因疫情受到影響，就算官方有意想要實施增產，最終能滿足多少玩家的需求還是未知數。

《動物森友會》遊戲的熱銷，進一步加劇了Switch 遊戲機在全球各地供不應求的狀態。 極客公園

24小時購買500台，Switch可能被機器人買走

缺貨導致的價格瘋漲，也引發了另一種情況——那些不定時、小批量上架的新 Switch，很可能在玩家下單之前就已經被黃牛們搶走了。

最近，Motherboard 便曝光了多個會從不同管道購買全新 Switch的「自動搶單機器人」，因為現在 Switch 每次出貨都十分有限，黃牛們搶完後就會再轉售給經銷商，價格則翻倍。

這樣的場景是不是似曾相識？還記得在 iPhone 一機難求的年代，黃牛們也會利用這類程式 24 小時監控蘋果官網，只要識別出有貨，就會同時操控上百個帳號，批量完成從下單、地址填寫以及付款等全套程序，瞬間就能掃光新上架的貨源，完全不需要人工介入。

還有像球鞋領域，「搶鞋機器人」在圈子裡也已經不是個祕密，搶到基本就是穩賺不賠。反正在這些腳本化運作的機器人面前，普通用戶根本沒有原價買到的機會。

事實上，這次曝光的其中一個 Switch 搶單腳本「 Bird Bot 」，就是開發者 Nate 依照搶鞋軟體改造而來的，因為他自己就是一名球鞋經銷商。

但 Nate 並沒有抱著「撈一筆」的想法，反而是真的希望幫助那些有心購買 Switch 的玩家們，所以他選擇將程序開源和共享，還開設了一個網站，卻沒料到會被商家們所濫用。

如今，「Bird Bot」機器人已經在 Discord 上擁有一個超過 1000 名用戶的在線討論社區。通過軟體，使用者可以實時對包括沃爾瑪、百思買（Best Buy）和 GameStop 等網站的 Switch 貨源情況進行監控，社區裡也會有人通告網站補貨的情況。

開發了另一個搶單腳本 Phantom 的開發者則透露稱， 它們的程式在上線後不到 24 小時，就完成了 500 台 Switch 的購買工作 。

這也導致 Switch 的新庫存每次都能在數小時乃至是數分鐘內就被搶完，那些在螢幕前苦苦等待新機上架的玩家們，只能在社交媒體上表達對腳本機器人的憤怒。

平台方不是沒有對腳本採取措施。比如蘋果之前就曾對每個人的 iPhone 購買數量做出限制，而 Nike 也嘗試過網路抽籤、識圖驗證等手段，要不就是對多次購買請求的同一 IP 地址進行封禁處理，但都成效甚微。

關鍵在於，這些舉措並不妨技術人員們開發出更具針對性的腳本，反正多開幾個帳號就能繞開購買限制，而 IP 封掉再換一個就行，機器人總是會變得更加「聰明」，最終也就演變成平台方和黃牛之間的「貓鼠遊戲」。

就 Switch 缺貨的情況詢問了一位淘寶店家，他表示在年初，上游還備有比較多的 Switch Lite 的庫存，所以當時 Lite 是出貨的大頭，價格還算合理，但現在不管是 Switch 還是 Switch Lite 都是缺貨狀態。

他還補充說：「買的人總是覺得是商家把價格炒高了，但對我們來說，只不過是在幫助大家解決需求，然後收取我們付出的那部分費用。至少從結果看來，現在想買 Switch 最簡單、最快捷的方式，就是加價直接拿貨走人。什麼時候任天堂貨夠了，大家都不用搶，自然沒人去炒價。」

但預測用戶需求在各個行業都不是一件易事，如果生產得太多，導致供過於求，想要清掉積壓的庫存量也會讓人很頭疼。

所以有時候對生產商來說，寧願缺貨，也不希望出現「賣不掉」的情況。

何況，現在決定權也不在任天堂手中，在疫情帶來的外部因素影響下，Switch 增產所面臨的挑戰會比以往更加嚴峻。

全球都缺貨，專家分析背後有4點原因

知名遊戲行業分析師Daniel Ahmad就認為，任天堂 Switch的全球缺貨主要有 4 點原因： 2 月份中國地區的停工停產、全球供應鏈和運輸物流受阻、疫情催生的家庭遊戲需求，以及近期動森遊戲帶來的病毒式傳播效應。

另外在 2 月，任天堂也已經就缺貨問題發出預警，可這卻變相引發了商家們的囤貨情緒，間接導致購買量的激增。

「日本的情況為例，2 月底任天堂發出預警，原版 Switch 銷量開始大幅下降，但當時還有 Switch Lite 支撐；之後等到動森遊戲上市，再次推高了兩個版本的 Switch 銷量，但也因供給無法及時跟進，任天堂在 4 月初暫停向日本本土出貨，一周後才恢復。」

據日經新聞稱，任天堂已經要求零部件和代工廠擴大 4-6 月的 Switch 生產數量；而 Daniel Ahmad 則預計，要到 2020 年第二季度末，玩家們才能看到一台價格正常的 Switch 。

當然，Switch是否能繼續保持這樣強勁的勢頭，還是得看它後續遊戲作品的人氣度了。

本文授權轉載自：ifanr

責任編輯：陳映璇