近年坊間出現不少提供「待用餐」的愛心店家，而在今年2月「eFOOOD食物分享地圖」推出「愛心待用餐」功能，整合各地的愛心店家，方便民眾查詢。

「eFOOOD食物分享地圖」以「食物」作為基礎，運用資訊服務的方式，方便又快速地提供捐食及領食等據點。在2020年2月更新增「愛心待用餐」的功能，只要有需要的民眾都可以使用。而因為新冠肺炎造成各行各業都受到影響，eFOOOD共同創辦人鍾馥如希望能透過這項新功能幫助到現階段因為疫情而飲食困難的民眾。

新冠肺炎的疫情未歇，根據行政院主計總處2020年3月人力資源統計調查結果顯示，2020年3月失業率3.72％，與上個月相比增加0.02％，較去年同期增0.04％，連續兩個月失業率上升，顯示新冠肺炎疫情明顯影響到民眾的生活。

雖然目前行政院已推出各項紓困方案，但事實上，現實生活中有許多「弱勢邊緣戶」無法得到幫助，還好台灣的人情溫暖看得見，近年來坊間出現不少提供「待用餐」的愛心店家，免費的餐點送給有需要的人。而在2020年2月「eFOOOD食物分享地圖」新推「愛心待用餐」功能，整合各地的愛心店家，方便民眾查詢。

「待用餐」是指善心人士提前支付了一份餐點或飲品的價錢，或者是店家提供餐點，以讓貧困或其他有需要者可以免費享用的一種慈善行動和文化。

eFOOOD以「食物」做基礎 食物利用最大化

eFOOOD食物分享平台以「食物」作為基礎，運用資訊服務的方式，方便又快速地提供捐助食物及領取等據點。eFOOOD共同創辦人鍾馥如表示，大量的食物浪費與不足的問題始終存在，希望能透過「食物分享地圖」妥善、有效管理及分配資源，把食物送交給真正有需要的人手上，將食物利用達到最大化。

eFOOOD透過群眾、目標及觀念，讓食物有效利用，讓愛循環。 食力

「愛心待用餐」新上線 有困難盡管說！

「愛心待用餐」是在20202年2月新推出的功能，鍾馥如表示，雖然eFOOOD一開始是以「剩食」作為出發點，主要蒐集食物銀行、食物冰箱等據點，不過只要是有關食物及地域性的相關的資訊，都能增加到eFOOOD地圖裡。

而因為「愛心待用餐」上線的時間剛好碰上新冠肺炎的衝擊，鍾馥如希望能透過這項新功能幫助到現階段也有困難的民眾，不論是否為法律上規定的弱勢族群。不要覺得不好意思，或是認為自己條件不符合、不應該佔用他人資源的想法。鍾馥如表示，當行有餘力之時再來回饋社會，把愛繼續傳出去。

當領食者有能力時，也會成為捐食者！讓食物分享的正能量循環。 食力

店家自主發起「愛心待用餐」，人情溫暖感受得到

其實，在過去已經有很多店家自主性發起「愛心待用餐」提供給需要的人，而一般民眾如果想支持店家提供待用餐，可以在自身條件允許下捐贈助店家提供餐點。鍾馥如表示，同仁曾經實際走訪過提供愛心待用餐的店家，發現不管是店家還是一般民眾，都是十分友善、熱心，希望有需要的民眾不用害羞，台灣社會的溫暖一直都在。

另外，鍾馥如也表示，未來，「eFOOOD 食物分享地圖」希望能再開發「線上捐贈」、「線上待用餐數量」功能，支持民眾可以在平台上指定店家或不指定店家的方式捐贈，清楚顯示每一筆的捐贈明細及領取數量，讓「愛心待用餐」更加完善。

「愛心待用餐」操作方式：

eFOOOD提醒使用「愛心待用餐」的民眾以各店家公告為主。 食力

1、打開eFOOOD食物分享地圖在搜尋欄位填選民眾想要領取的城市

食力

2、下一欄搜尋欄點開選擇「愛心待用餐」選項

食力

3、可透過篩選選項中可選擇民眾的需求

食力

4、按下搜尋後地圖及跳出篩選後的店家或社區團體

食力

5、點選想要的店家或社區團體顯示附近地及相關資訊

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：食力