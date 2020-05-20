遠距醫療（Telemedicine）在台灣的發展較晚，過去旅美的創投徐克宇創辦健康聯網資訊服務，打造遠距連接醫生及病患的線上平台。

台灣的醫學發展、健保資源領先世界各國，不只是看診價格低廉、問診時間較短暫，都為台灣人民帶來了莫大的便利。然而，也因為國內醫療資源十分容易取得，多數國民都能輕易於一般診所、醫院就醫，致使遠距醫療（Telemedicine）的發展始終未被重視，發展的步伐也相對緩慢。

多數已開發國家，因幅員廣大、醫療成本昂貴等因素，隨網路普及化後便開始發展數位化遠距醫療。例如在美國，家長可透過打電話至熟識的家醫科，藉由電話問診來釐清小孩病症，爾後以傳真機取得藥單至藥局領藥；而在澳洲，病患也能藉由視訊問診獲得醫師專業建議，並至藥局購買非處方藥；在鄰近的日本，更早在 1997 年便通過遠距醫療辦法，因應高齡社會的到來，也逐漸將遠距醫療的概念運用在老人照護、社區照護等領域。

然而在台灣，直至 2018 年政府才因及高齡化社會需求，立法放寬遠距醫療的照護對象，從原先僅有的「山地離島偏僻地區」患者，開放至「特殊情形」（如急性住院後需追蹤治療、長照機構內持慢性病連續處方箋等）及「急迫情形」（如遇生命危急意外）之病人，允許其接受通訊診療。

有鑑於此，過去長年旅居美國的健康聯網資訊服務的創辦人徐克宇，看到台灣在遠距醫療上的缺口以及未來可行的商機，欲在「進行公益活動」之餘大造可行的商業模式，透過成立台灣第一個遠距醫療平台：「醫生馬上看」App，於 2019 年四月開始為偏鄉、旅居海外人士、留學生以及出國遠遊的會員提供遠距醫療服務，現在病患無論在偏鄉還是海外，白天或是凌晨，便可透過手機視訊功能，即時取得專業醫療諮詢。

健康聯網資訊服務股份有限公司執行長徐克宇曾為矽谷創投。 醫生馬上看

昔日旅美創投秉持公益初心，回台打造台灣首例遠距醫療平台

徐克宇在旅居美國時期長時間深入創投工作，具有超過 30 年在大中華區及美國矽谷的高科技投資及管理經驗，更曾於美國成立自己的創投公司 Sky Capital，管理多達一億美金的基金。

「我從交大管理科學研究所畢業後去到美國，之後開始做創投，90年代最主要是投資半導體，到了 2000 年轉投資軟體、互聯網產業。」徐克宇提到，長年在美國創投工作的經驗使熟悉企業策略及公司併購，同時也對商業模式的創新特別敏感，這連帶影響到如今自己創業後，對於公司營運、如何鞏固商業模式、達到成長的條件顯得格外重視。

而過去在美國生活的經驗，也成為他以半退休狀態回到台灣後決定創業的契機，徐克宇分享，美國遠距醫療十分盛行，若有身體不適的狀況，只要打電話給家醫科醫生，告訴對方身體症狀，如：流鼻水是什麼顏色、濃稠不濃稠、有沒有發燒等等，醫生就能根據基本的症狀和身體數值（體溫、血壓等）提供藥單給問診患者去藥局抓藥。

「回到台灣時也沒有特別想說會創業，只是隨著振興醫院的醫生們上山做一些義務診療，做做義工。」創辦人提到，回台創業算是誤打誤撞，「那時，台灣一直沒有遠距醫療的法律許可，但我看見台灣在偏鄉是可以使用遠距的，因此我便起心動念，想到有個我投資的公司專門做通訊，可以一起來做一套系統，結合掛號、視訊、病例三樣服務，給台灣所有願意做公益的醫師們使用。」徐克宇侃侃地說道。

他表示，在台灣平均約有一千位醫師在進行義務診療，但卻缺少有效看診的工具，以桃園拉拉山的部落為例，每個月都有醫師去看診，但醫師之間卻缺乏共同連繫的管道，不同科別也沒辦法共同會診。看見台灣偏鄉的醫療問題，徐克宇決定秉持著公益的初心，以及先前的專業背景，整合團隊中「行動應用程式」、「通訊」、「資訊科技」及「醫療」四種專業人才，著手打造台灣的第一個遠距醫療平台。

趕上政府推動遠距醫療的潮流，拿下黑客松大獎！

經過徐克宇約一年多的籌畫，他成功集結願意貢獻時間的醫師，打造出平台雛形，並以公益性質貢獻平台服務及頻寬，卻發現整套系統少了一項醫療診斷的重要環節：藥品供給。

為了能讓病患享有更完整的服務，徐克宇決定拜訪健保署長，詢問遠距醫療提供健保給付藥品之可能性。沒想到，健保署官員不但揭示法令正朝向遠距醫療修改的趨勢，更提供將此平台做成企業服務方案的建議。這讓徐克宇大大增強信心，並於隔年（2017年）正式設立公司。

兩年後，他也率領健康聯網資訊服務公司參加 2018 年總統盃黑客松。徐克宇回憶道：「我記得非常清楚，5月19 號那天，是行政院政務委員唐鳳審查我的，他說徐先生你很厲害喔，5月11號才通過的遠距醫療法，5月19號你的系統已經出現了！ 」於是徐克宇便解釋了過去將近兩年，產品開發的起心動念及過程，並也幸運的入選為當年黑客松的最佳方案。

健康聯網資訊服務股份有限公司

解決剛性需求：海外也能即時接受台灣專業醫療救助

「醫生馬上看」App 的商業模式以 B2B 為主，主要鎖定「企業服務」、「保險公司服務」、「信用卡服務」三種客群。

對企業而言，使用「醫生馬上看」能確保員工出國公差時，如遇身體不適皆能獲得良好照顧，為常須跨國出差高階員工的一大保障；對保險公司而言，可將此服務附加至顧客旅遊平安險內，讓不熟知當地醫療系統及語言的顧客也能安心出遊；對信用卡公司而言，可將此醫療服務變成用戶累積點數後的兌換獎勵，成為信用卡用戶兌換服務的另一種居家護理選擇。

此外，由於「醫生馬上看」App 內建用戶病歷系統，在用戶授權下可讀取病患基本資料、個人病史、診療紀錄等，當需要急迫性遠距醫療時，便可省去醫生詢問個資、病史的時間、克服語言不通可能造成的隔閡，也提供病人更全面的資料，幫助醫生做出最適切的診斷。當然，此系統採用高級加密技術確保病患資安，讓使用者能放心上傳健康數據、自主決定是否開放特定對象讀取權限，也可以隨時取消授權，符合個資保護法，更徹底將健康數據的使用權還諸於民。

台灣的醫學發展及醫療資源地位在國際間毋庸置疑，健康聯網資訊期許自己能成為台灣的醫療門戶，把台灣的醫療資源及緊急醫療服務與國際串接在一起。因此，公司現階段依舊致力於優化系統流程及功能，希望能以最完善的模式，將此遠距醫療平台推行至中國、東南亞等海外地區。

醫生馬上看提供醫護人員及民眾間即時聯繫的平台。 醫生馬上看

創業快問快答

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

Focus 2. 公益 3. 站在巨人的肩膀上 4. 讓利

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

以智慧醫療照護服務為核心的平台 生態圈的發展模式 與生態夥伴合作提供差異化的服務"

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

人才 人脈網絡

團隊資訊

公司名稱：健康聯網資訊服務股份有限公司

成立時間：2017/5/22

產品名稱：醫生馬上看——遠距智慧醫療及照護雲平台

上線時間：2019/4/1

團隊人數：12名

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