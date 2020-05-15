為了結束這場疫情，阿瑪比埃（Amabie）畫像在各大社交媒體上掀起一股風潮，究竟它有什麼特別的地方？

1846年5月，一隻三足鳥狀的不明生物浮現在日本西南海岸。它皮膚似魚鱗，頭髮似波浪，夜夜在海面發出森森綠光。

一位不願意透露姓名的官員聞訊前往，妖怪不慌不忙，將自己此行的神聖目的娓娓道來：

我住在深海，名叫阿瑪比埃（Amabie），今年6月日本會五穀豐登，但同時一場大疾病也會流行。到時請把我的樣子畫下來，傳給眾人看，就能保平安。

說完，阿瑪比埃（Amabie）尾鰭一擺，消失在大海。

後來果然如此。雖然它已不在江湖，但當時歷史報刊上記載的傳說卻世代流傳，阿瑪比埃（Amabie）的畫像更成了人們避免時疫、祈福求醫的「法寶」。

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如果阿瑪比埃（Amabie）真的存在的話，它或許也沒有想到，2020年會有一場更大的疫情在全球氾濫，而自己會在這個網路世界如此火爆。

為了終結疫情，百年前的「妖怪」復興了

最早那張官員留下的阿瑪比埃（Amabie）畫像，一直被保存在京都大學附屬圖書館，「休眠」了174年。

新冠疫情襲來，人們的焦慮與日俱升，日本妖怪漫畫第一人水木茂所在的公司突然想起，咱還有這樣一件「寶物」啊。於是立馬把阿瑪比埃（Amabie）畫像傳到了Twitter上。

一時之間，各大社交媒體上開始掀起一股阿瑪比埃（Amabie）風潮，日本人紛紛轉發阿瑪比埃（Amabie）祈求自己不被新冠病毒感染，祈禱疫情速速退散。

Google趨勢發現，很快，這股風潮就傳播到了五大洲。世界各地的人們，都開始在Twitter、Instagram等平台對阿瑪比埃（Amabie）進行再創作。

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現在＃阿瑪比埃（Amabie）和＃アマビエ的標籤下，一天發稿都有上萬條，單繪畫作品就達到了數萬幅。

很多頂級漫畫家和設計師都參與了這場活動。

村上隆表示，他計劃把自己畫的阿瑪比埃（Amabie）印在T-shirt上，然後把T-shirt分發員工，為公司帶來安全和健康。

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自由插畫家竹武俊介（Shunsuke Satake）創作了復古風的阿瑪比埃（Amabie）海報，並發表在《紐約客》上，他希望用繽紛的色彩傳遞樂觀。

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插畫家櫻井泉（Izumi Sakuan）幻想了江戶時期舉辦節日慶典時，孩子們扮演阿瑪比埃（Amabie）的莊重模樣，以慶祝疫情的結束。

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恐怖漫畫大師伊藤潤二也參與進來，這畫放在門口，怕是什麼妖魔鬼怪都不敢靠近了。

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Tokiwa漫畫家創作的《阿瑪比埃（Amabie） 來了》連載漫畫，到4月中旬已有1.9萬轉發，4萬多點讚。

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之後阿瑪比埃（Amabie）開始廣泛「涉獵」，從藝術、時尚，到食品，從紋身、剪紙、泥塑、卡片、布藝、針繡⋯⋯

眾人拾柴火焰高，只有你想不到，沒有廣大網友做不到。

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這個名為阿瑪比埃（Amabie）的妖怪，其實跟熊本熊還是老鄉，前者所在的肥後國，也就是現在的熊本市，市裡一家設計公司把阿瑪比埃（Amabie）畫像印上「疫病退散」做成鑰匙圈，200多名網友線上訂購。

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帶有阿瑪比埃（Amabie）圖像的口罩和洗手液也開始銷售，印花公司tettetextile製作的滿版阿瑪比埃（Amabie）印花手帕，給你出行的「隨身保障」。

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秋田縣的和果子商店推出了阿瑪比埃（Amabie）點心；愛知縣的神社在參拜紀念中加入了阿瑪比埃（Amabie）元素；快遞公司都在自己的卡車上印滿阿瑪比埃（Amabie）圖案。

我們帶著貨物和阿瑪比埃（Amabie）到全國旅行，祈求疾病快點消失。

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最後，扶桑出版社選出87個阿瑪比埃（Amabie）作品做成了《大家的阿瑪比埃（Amabie）》一書，5月19日就將出版發行，部分銷售額會捐給疫情基金會。

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日本主管疫情的厚生勞動省，更是在4月官方發布了阿瑪比埃（Amabie）海報，重申了阿瑪比埃（Amabie）所帶來的情感力量，並提醒大家避免外出，鼓勵人們「預防病毒的傳播」。

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日本疫情雖然已經好很多了，但是全球的大流行還沒有停止，而且秋季有可能還會引起一波小高峰。

在這樣一個脆弱的時期，我們的內心被各種複雜的情感輪番衝擊，人們尋求著各種形式的聯繫與團結，這時候，也更需要大家共同分享撫慰和光明。

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這也是阿瑪比埃（Amabie）捲土重來的意義。

遠古的妖怪文化，是現代的定心丸

妖怪是日本人民歷史記憶的載體。

它起源於江戶時代，20世紀初，日本報紙普遍報導當地妖怪是一件習以為常的事，民間故事、文學小說、歷史記載製造出各類精怪禽獸，它們可能是人、類人、動物、植物、礦物……

日本也自古就有「八百萬神」之說，相信「山川草木悉皆成佛，森羅萬象唯靈之宿」，也就是說，山川水石，盡皆有神。

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但更多人為敘述的妖怪，存在曖昧而模糊，一般代表著邪惡、黑暗、神力、和突如其來的恐懼，經常扮演著帶有負面感的陰森角色。

這種詭怪的角色，在緊張的局勢下，卻恰好成了一種打開壓力的閥門。

傳統上，日本人也想透過將神秘力量從潛意識帶到紙上的過程，試圖去解釋不可知的災難，像洪水、瘟疫、山崩、海嘯，並吸引人們四處散播，藉此實現一種廣泛的宣洩。

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從流行性感冒、痢疾，到天花、麻疹，日本歷史上一直遭受著許多流行病的襲擊，並與瘟疫進行著無休止的戰鬥。

最悠久的流行病可追溯到天武皇朝統治期間的天平（729－749）時期，當時一場大規模的天花肆虐了日本，兩年內日本1/3總人口全都死亡。

據說當時日本在260萬人的協助下，建立了一座15公尺高的巨大佛像，稱其為「神聖的金剛」。在那龐大的金屬外殼中，潛藏著日本對巨型機器人和超級力量的迷戀。

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它被用來安撫因疾病而陷入混亂的社會，只是很少有遊客知道，這座雕像其實是為了遏制致命病毒天花的傳播而建造。

後來，在各種頻發的流行病的威脅下，日本人開始透過製造紛繁多樣的超自然生物，讓它們變成一種抗擊疾病的力量，它們的「信徒」則能安身立命，免受瘟疫侵襲。

平安時期（794－1185年），一種名為Gozu Tenno（牛頭天王）的神靈在八坂神社受到廣泛崇拜。

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江戶時代後期（1603－1868年）和明治時代（1868－1912年），霍亂不斷爆發，人們找不到抵抗腹瀉、嘔吐、脫水的解藥，蜂擁至三峰神社，該社為人們分發了10000個「烏達狼」護身符，傳說中作為守護神的它曾為當地民眾排除了各種災難。

雖然早期受中國和印度文化影響深厚（70％的妖怪形象來自中國，20％來自印度），但日本依然建立起了自己的一套經久不衰的「妖怪文化」，現在已有上千種妖怪傳說。

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在現代化的進程中，妖怪仍然廣受歡迎的原因，不只是它的神秘與新奇、跌宕起伏的背景故事，更在於它背後所承載的民俗精神。

我們知道，阿瑪比埃（Amabie）在科學上對疫情退散沒什麼作用，但從個人來說，它勾起了人們的歡樂，讓人們在創作中擊敗沉悶抑鬱的日子，從社會層面來講，它就是一顆舒緩大眾情緒的定心丸，一個抵抗真實世界威脅的出口。

這些「非理性」的部分，為人們對理性的追求提供了重要的力量。

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美國學者杰拉爾德·菲加爾（Gerald Figal）在《文明與怪獸》中提到，日本妖怪文化最重要的一個特徵，可能是它拒絕被一切「特徵」框定。

在充滿理性的現代，這種對新希望的嚮往，依然是一種必要的「迷信」。

妖獸橫行的網路，我們如何與之共存

數百年來，各種形式的妖怪已經是與人類文化親密傍生的一部分。

在近現代人眼中，它們可以展現民間多彩傳說，也可以成為安定民眾的心靈之鄉，形像已經越來越友善而幽默、幻麗而多元。

現在的妖怪，也從萬物有靈的領域，遷移到了娛樂領域，成為更大眾化的多種形式。

它們不僅在在日本是吉卜力工作室創作的基礎，在各個國家的遊戲、電影、電玩、動漫、漫畫中也層出不窮，變得更加地自由靈活。

妖怪是生活在懷舊鄉野蹦來蹦去的可愛龍貓， 是孤獨飄蕩著默默跟隨千尋的無臉男，是90後童年中無所不能的機器貓，是外太空入侵人類身體操控其意識和行動的寄生獸……

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阿瑪比埃（Amabie）也並非因為新冠疫情才浮出水面，上世紀60年代日本壽命最長的妖怪國民級作品《GEGEGE鬼太郎》、近年來人氣頗高的動漫《夏目友人帳》裡面，都有以阿瑪比埃（Amabie）為原型的角色。

這些動漫作品，讓我們基因中天生的對鬼怪故事的好奇，轉變為了日常生活中所需的治愈與陪伴。

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在中國，《山海經》就是一本大型妖怪庫，《西遊降魔》裡的豬八戒與沙僧原型就來自其中的赤眼豬妖和橫公魚；《山海經》中衍生出的《捉妖記》，打開了人妖相處的新世界；《搜神記》重的狐妖和狸妖，在各部仙魔劇裡上演愛恨別離；《大護法》《白蛇・緣起》《哪吒之魔童降世》，更是用流行元素演繹出社會黑暗與人間風骨。

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在流動幻異的妖怪想像中，我們鑄造起湧動現代精神的新大陸。

妖怪逐漸跳脫出奇形怪狀的形體限制，開始在網路上以它們能負載的更深層力量，剖析人類心理、人類與自然的關係，對生命意義進行探討，在那些幻變而深刻的畫面之中，甚至隱藏著晦澀的抨擊、缺乏出路的迷茫，以及對社會反思的吶喊。

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阿瑪比埃（Amabie）在網路的傳播和演繹，則是我們當下與妖怪「相處」最喜聞樂見的方式之一。

它們已經不僅成為我們精神需求的載體，也一如既往地成為人心的反映。

在充滿不確定性的當下和未來，妖怪映照著我們內心的另一面，有影也有光。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：愛范兒