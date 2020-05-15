雖然工業局找來3家企業創投招募新創是美事一樁，但如果真的想要打造生態系，還需要有更多玩家（企業、新創）的投入。

為了協助台灣人工智慧（AI）新創找資金、尋人賣、開拓市場，經濟部工業局今年度打造「AI軍火庫平台」，找來友達光電、金庫資本（Kymco Capital）以及研華科技等企業創投加入。

希望能藉由「大企業＋小新創」的方式合作，由企業提供資源、新創提供技術的形式，打造雙贏局面。

友達、研華、金庫資本各有需求

全球經濟雖遭受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，工業局引入各家企業創投持續向AI新創招手。

大股東為光陽的金庫資本希望招募的團隊，能夠媒合台灣機車龍頭光陽與其背後的供應鏈，組成國際隊伍搶攻國際自動車與智慧交通市場，讓台灣電動二輪車與AI智慧交通解決方案成功在東南亞、印度等海外市場落地。

金庫資本希望能夠媒合台灣機車龍頭光陽與其背後的供應鏈組成國際隊，圖為金庫資本總經理丁學文。 賀大新攝影

近期積極拓展新事業的友達光電，從光電本業出發，在既有基礎上擴大上下游、整合軟硬體服務，希望招募到AIoT在工業應用、健康照護、循環經濟、智慧農業、智慧零售的應用廠商，初步瞄準在Pre-A至A輪的團隊。

身為全球最大的工業電腦品牌的研華科技，近幾年亦著力部署工業物聯網雲平台，鎖定智慧城市、能源管理、環保、零售、智慧工廠等領域的應用開發商，將其應用與研華的雲平台打包成標準化解決方案，透過研華市場行銷資源，拓展業務及落地機會。也因此招募門檻較高，希望團隊的產品已進行POC（概念性驗證，Proof of Concept），且已有客戶與營收。

拋磚引玉，打造生態系還需更多人投入

工業局積極推動「產業AI化」與「AI產業化」，AI軍火庫平台的專案委由台北市電腦公會承辦。

雖然報名頁面上，2020年的需求廠商僅有金庫資本、研華與友達三間，但對沒有管道接觸上述三間企業的新創來說，的確是一條可嘗試的捷徑。

但如果真的想協助整體生態系，做到加速整個產業升級，還需要更多的成功媒合案例，以及需求廠商的投入，透過3間企業的案例，引出更多的台灣企業加入。透過工業局的計畫，讓台灣新創的生態系能夠更完整，成為真正的企業AI軍火庫。

責任編輯：陳映璇