為了協助台灣人工智慧（AI）新創找資金、尋人賣、開拓市場，經濟部工業局今年度打造「AI軍火庫平台」，找來友達光電、金庫資本（Kymco Capital）以及研華科技等企業創投加入。
希望能藉由「大企業＋小新創」的方式合作，由企業提供資源、新創提供技術的形式，打造雙贏局面。
友達、研華、金庫資本各有需求
全球經濟雖遭受新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，工業局引入各家企業創投持續向AI新創招手。
大股東為光陽的金庫資本希望招募的團隊，能夠媒合台灣機車龍頭光陽與其背後的供應鏈，組成國際隊伍搶攻國際自動車與智慧交通市場，讓台灣電動二輪車與AI智慧交通解決方案成功在東南亞、印度等海外市場落地。
近期積極拓展新事業的友達光電，從光電本業出發，在既有基礎上擴大上下游、整合軟硬體服務，希望招募到AIoT在工業應用、健康照護、循環經濟、智慧農業、智慧零售的應用廠商，初步瞄準在Pre-A至A輪的團隊。
身為全球最大的工業電腦品牌的研華科技，近幾年亦著力部署工業物聯網雲平台，鎖定智慧城市、能源管理、環保、零售、智慧工廠等領域的應用開發商，將其應用與研華的雲平台打包成標準化解決方案，透過研華市場行銷資源，拓展業務及落地機會。也因此招募門檻較高，希望團隊的產品已進行POC（概念性驗證，Proof of Concept），且已有客戶與營收。
拋磚引玉，打造生態系還需更多人投入
工業局積極推動「產業AI化」與「AI產業化」，AI軍火庫平台的專案委由台北市電腦公會承辦。
雖然報名頁面上，2020年的需求廠商僅有金庫資本、研華與友達三間，但對沒有管道接觸上述三間企業的新創來說，的確是一條可嘗試的捷徑。
但如果真的想協助整體生態系，做到加速整個產業升級，還需要更多的成功媒合案例，以及需求廠商的投入，透過3間企業的案例，引出更多的台灣企業加入。透過工業局的計畫，讓台灣新創的生態系能夠更完整，成為真正的企業AI軍火庫。
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責任編輯：陳映璇