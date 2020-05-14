LINE加入外送戰局，與「有無外送」合作，在新服務LINE SPOT中，新增外送服務。台灣外送市場競爭白熱化，LINE如何拉開與對手的區隔？

疫情底下，餐飲外送、外帶商機崛起，就連LINE也打算加入戰局。宣布跟外送國家隊「有無外送」合作，在去年推出的新服務LINE SPOT中，新增外送服務。

先前，英國倫敦起家的外送平台戶戶送（deliveroo），無預警宣布退出台灣市場，加上Uber Eats、foodpanda空腹熊貓雙雄競爭，LINE的外送服務，又該如何拉開與對手的區隔？

LINE參戰外送！餐廳數逾2,600家

要在LINE叫外送，可以從任何一個聊天室下方選單，或LINE首頁進入LINE SPOT 的外送專區，系統會以距離為排序基準，列出用戶所在地附近店家，完成訂餐後，會由有無外送負責送餐。

不只是外送，上個月就在LINE SPOT中，新增「點餐外帶」功能，與12CM（睿鼎數位）、快一點、肚肚等數位平台系統業者合作，開發點餐外帶系統，由3家業者合作提供串接的店家名單與資訊。

LINE首頁進入LINE SPOT 的外送專區，完成訂餐後，會由有無外送負責送餐。 LINE

民眾可以在支援點餐外帶的店家點餐，線上完成付款，再到餐廳取餐，減少接觸。LINE台灣總經理陳立人表示，從4月7日上線以來，在只有500家合作餐廳的情況下，已成功媒合上千筆訂單。

這個月將再新增800家點餐外帶餐廳，加上有無外送平台上的1,300家餐廳，LINE SPOT平台上的的餐廳總數（外帶＋外送），已經超過2,600家。

抽成低、無上架費，有無外送助餐廳度過疫情

LINE之所以加入外送戰局，總經理陳立人表示，主要原因是疫情發展下，維持社交距離、減少近距離接觸，人們的生活已經發展出不一樣的型態。

「過去大家可能重視餐廳體驗，現在外送外帶成為迫切需求，」陳立人回憶，三月開始，就找上有無外送開始談合作。

之所以看上有無外送，其中一個原因，是有無外送本身是經濟部為了協助餐飲業者紓困，成立「外送國家隊」的成員之一；另一個原因，是看中有無外送深耕區域的策略。

「過去大家可能重視餐廳體驗，現在外送外帶成為迫切需求，」LINE台灣總經理陳立人說。 LINE

有無外送是信義房屋旗下子公司，跟其他外送業者不同，服務重心放在雙北，訴求是社區經濟（Location Base Economy），專攻小規模地方社區外送，發展獨有的區域生態系，平台上可以看到不少獨有的在地商家。此外，旗下的司機是有底薪的，因為小範圍經營，強調送餐品質優於其他競爭者。

過去許多餐廳不願意加入外送平台，是因為30%的高抽成讓人卻步，為協助商家度過疫情難關，有無外送強調合作商家不綁獨家、無上架費，且前三個月將抽成降低到15%。

雖然有無外送副總經理劉育榮直言，抽成降低：「 真的是做一單賠一單。 」他認為當前的目標，是先協助商家度難關，長遠看與LINE合作，是看上平台的高流量，希望疫情趨緩後，能透過LINE的行銷資源，協助商家增加訂單跟長期獲利。陳立人觀察：「把利潤空間留給店家，才是健康商業模式。」

陳立人認為，LINE SPOT是以「位置概念」為核心，與有無外送經營社區的策略相同。不過，服務推出初期，仍以雙北地區為主，針對未來拓展規劃，劉育榮認為，有無目前就算在雙北，也並非每個行政區都有涵蓋，「外送平台都會區使用較高，現階段目標放雙北，」打好基礎後，才會考慮往其他縣市拓展。

生態系撐腰，LINE進軍外送有2優勢

LINE投入外送最大的競爭優勢，共有兩點。首先，是LINE背後的生態系，可以提供加值服務；第二點，只要手機中有LINE，就可以直接點外送，不必下載App、註冊會員，LINE在台灣有2,100萬用戶高滲透率，有機會吸引沒叫過外送的用戶嘗試。

LINE目前的策略，是推動虛實融合OMO（Online merges with offline），將LINE打造生活娛樂的入口。在台灣市場中最具體的作法，是去年推出的LINE SPOT，這項服務有點像Google Maps，整合實體商家的資訊卡。

策略上，會透過第三方合作方式，將合作夥伴的服務，整合到LINE SPOT平台上。TaxiGo、台灣代駕、肚肚等都已完成串接。 LINE

策略上，會透過第三方合作方式，將合作夥伴的服務整合到LINE SPOT平台。TaxiGo、台灣代駕、肚肚等都已完成串接，用戶只要點選商家資訊，就可以看到裡面有沒有串接這些服務。

使用情境上，除了外送、外帶，也能直接叫LINE TAXI前往用餐，若有飲酒，同一個頁面也可以叫台灣代駕，整合生態系中合作夥伴，線上線下的服務。

最新加入的成員「有無外送」，目的是補上LINE生態系中「外送」的服務，與其他服務相互搭配。

責任編輯：陳映璇