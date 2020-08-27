用戶數比台北市人口還多！全球唯一商轉的跨晶片Wi-Fi Mesh，節省上億元開發成本，Panasonic、HITACHI、SAMPO大廠皆為合作夥伴

紐加頓創辦人暨執行長闕正豪Aaron，多年前在自家浴室洗澡時突然暈倒，因為獨自在家，所以沒有人發現、也沒有人協助將他送醫，所幸經過幾個小時後他才醒過來，也沒有對他的健康造成嚴重的傷害。

經過這次經驗，Aaron也認知到「居家安全」的重要性，因此在2016年成立了紐加頓New Garden，決定發展智慧化的居家安全系統。

曾於通信平台供應商「北電網路」與無線通訊技術的領導廠商「正文科技」任職，在網通領域擁有25年以上經驗的他，企圖透過科技解決破碎的物聯網生態，因此他打造了一個以利他為初心的共享、共創生態系-「奧創智慧」，也是一個一站式雲到端 AIoT解決方案。創業至今除與各大網通、電信、電器大廠合作外，更於今年被智慧城市展（Smart City Summit & Expo, SCSE）獲選為2020 AI 50全球最佳AIoT與大數據應用的公司之一。

用戶數比台北市人口還多！全球唯一商轉的跨晶片Wi-Fi Mesh系統

隨著物聯技術與裝置的盛行，生活中連線的裝置越來越多，訊號涵蓋的範圍跟需求也越來越大。但是無線網路的連線常因地形、建築牆面等因素干擾訊號而產生不穩定的狀況，多數人選擇購買訊號延伸器或是Mesh無線路由器，對比兩種產品，Mesh具有加密的資安防護功能，同時在場域佈建上更能提供零死角、大面積的Wi-Fi網路連線，功能較為齊全、穩定。

「多數廠商在思考物聯網發展的角度都是錯的，不要以產品的角度思考，而是生態。」Aaron提到，要打造物聯網生態不可或缺的就是基礎建設，因此於創業第一年即發表了全球第一套跨平台Wi-Fi Mesh系統，可連結不同廠商的裝置與設備，截至2019年已在全球累計超過260萬用戶數，每年以倍數成長中，同時更獲得鴻海集團Ubee與南韓 HUMAX、KAONMEDIA的網通品牌選為技術合作夥伴，成為了全球唯一商轉的跨晶片Wi-Fi Mesh系統。有了快速、安全、穩定的網路佈署大大降低了系統服務商的維運成本，同時結合Google的邊緣運算技術，加速物聯網設備機的溝通速度，降低反應時間。

目前為止全球唯一商轉的跨晶片Wi-Fi Mesh系統，已獲世界級電信業者採用並量產 NewGarden

節省上億元開發成本，Panasonic、HITACHI、SAMPO等大廠皆為合作夥伴

以上游傳統製造商為例，要自行設計、研發、生產智慧裝置與設備不僅耗時也耗財；而對終端消費者而言，根據New Garden統計，若要落實智慧家庭，家中需設置30~50個不同廠商的連網設備，以單一設備來說，消費者需花近15分鐘的時間進行設定，而失敗率高達40%，為解決上述供需兩端之痛點，New Garden開發獨家奧創模組晶片，可與包括Panasonic、HITACHI、SAMPO、DAIKIN、大同...等大廠都加入的台灣智慧能源產業協會（Taiwan Smart Energy Industry Association，TaiSEIA）合作，僅需加裝一個似USB的外接模組於設備上，即可與奧創所有設備、功能以及自行開發的APP連線，若無加入TaiSEIA之廠商，也能透過購買奧創模組晶片，安裝到自家產品上，跳過漫長開發時間與成本，即可享有同樣功能；同時能串接Google Assistant、Amazon Alaxa、Apple Homekit語音平台，提供消費者更簡易且完整的物聯網智慧生活體驗。透過軟硬結合的奧創專利模組，除協助廠商能迅速進入物聯網市場外，更提供完整的場域設備佈建與金融等級的加密系統提升物聯網安全層級，確保設備聯網與數據被竊取之風險。

奧創智慧系統運作模式與智慧音箱串聯 NewGarden

打造物聯網生態帝國，跨足智慧場域、物流、零售、農業

擁有領先的物聯網基礎設備、平台，奧創智慧不侷限於打造簡易舒適的智慧家庭環境，目標建立跨領域生態系，除了將建商、辦公大樓、飯店等場域智慧化升級外，更導入設備與系統至車流數據分析、車聯網系統的智慧物流、擁有電子標籤、監視錄影的智慧無人販賣機以及具備自動灌溉、土讓監測、照明控制等應用在農地、溫室栽種的智慧農業。

以場域智慧化升級為例，New Garden協助HOME HOTEL大安館打造智慧客房樓層及會議室，可透過奧創模組直接與環控系統廠商對接，無需更改原有設備及線路即可升級成智慧空間；除此之外也跟WorkTech共享辦公室合作，導入AI門禁管理系統、Google智慧音箱，可協助管理照明設備與相關電器用品、管理客戶資料、減少能源浪費，同時也降低工班時間與人員派遣之成本。

國內外廠商開始導入 NewGarden

創業至今已邁入第五年，今年預計完成600萬美金的A輪募資，同時已與多家有意願投資的機構洽談中，希望藉由資金的注入，招募更多研發、業務、行銷人才，加快物聯網佈署的速度、奧創雲端管理平台優化與相關業務拓展，透過更多場域的合作，徹底打造物聯網生態帝國，期許以大規模的硬體佈局與系統整合，蒐集龐大的數據資料，未來目標成為專注大數據資料分析的平台公司。

團隊資訊

公司名稱：薩摩亞商紐加頓有限公司台灣分公司

成立時間：2018/3/15

產品名稱：奧創智慧 - 一站式雲到端AIoT解決方案

上線時間：2019/9/1

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：希望打造人Ｘ物Ｘ知識 X 傳承關係更緊密的社會。主要解決物聯網市場破碎、產業智慧轉型門檻高、社會老齡化居住等問題，透過科技提升日常生活品質，並幫助產業發展更多元的商務模式。

Q：目前該服務的獲利模式為何？

A：短期獲利模式為直接向硬體製造廠商收取奧創模組的銷售費用。

中長期除了模組銷售費用，還會透過大數據與 AI 的結合，提供大數據的訂閱服務。主要透過奧創賦能產品在各式場域落地後形成串聯與情境，收集大數據之後結合專家智庫產生真正的AI分析，進而提供各式加值服務。"

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：想成為專注大數據資料分析的平台公司。下一步的目標是盡快完成奧創生態系的三大部分：極速智能化、網聯物快速部署平台、奧創雲端管理平台，達成真正共創共享的AIoT生態。

會透過與強大的合作夥伴們攜手，打造各式奧創賦能智慧空間以及智能應用，完成奧創生態系。"

官方網站｜Facebook｜新創資料庫