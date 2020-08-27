音樂串流平台Spotify預計將推出線上虛擬活動售票功能，透過Spotify單一平台聯繫音樂工作者、作品及粉絲，提供音樂工作者實質的收入支持。

音樂串流平台Spotify將推出線上虛擬活動售票功能？香港逆向工程師黃文津（Jane Manchun Wong）發現，Spotify將透過單一平台聯繫音樂工作者、作品及粉絲，藉由收費維持活動品質，並提供音樂工作者實質的收入支持。目前Spotify尚未正式公告。

新冠疫情大幅影響工作、生活型態，由於人群群聚可能加速疫情擴散，因此包括電影院、演唱會、粉絲見面會等娛樂活動多處於暫停或限制狀態，嚴重影響娛樂產業的收入。

從黃文津分享的資料可見，在人氣韓團BTS的Spotify頁面顯示了「即將舉行的虛擬活動」提示，當點選這個虛擬活動後，可看到BTS受邀參加9月19日舉行的2020 iHeartRadio虛擬演唱會。而截圖上還顯示，售票系統夥伴是與Songkick合作。目前Spotify已經和Ticketmaster、Songkick、Resident Advisor、Eventbrite、AXS、Eplus等多家票務系統合作。

鼓勵粉絲參與演唱會並非第一遭，2015年，Spotify透過用戶定位、分析收聽數據等方式，向特定用戶推播所在地區的演唱會資訊。由於現場表演活動一直是歌手、音樂家的主要收入來源之一，對部分以現場表演為主的歌手或音樂家來說，更佔據高達75％的收入，因此Spotify及Apple Music等音樂串流平台，都十分樂意運用平台資源協助音樂工作者行銷實體活動。

疫情蔓延以來，在Facebook、YouTube等平台均有大大小小的演唱會或表演，透過影音平台來分享，撫慰因疫情而閉關在家的民眾。倘若Spotify的虛擬演唱會售票服務如傳言上線，代表除了看演唱會的行為改變，演唱會產業版塊也可能挪移。

此外，包括老牌串流音樂平台eMusic與7Digital合作推出eMusicLive，提供一系列與虛擬表演相關的商業化服務，如售票、銷售周邊商品，讓表演者有機會在YouTube、Twitch等影音直播上獲利。

倫敦上市公司、虛擬實境（VR）音樂表演商MelodyVR，日前收購串流音樂平台Napster母公司Rhapsody。

種種娛樂產業公司的最新走向，都顯示虛擬演唱會業務正被寄予厚望。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tech Crunch、黃文津Twitter