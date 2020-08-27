台北流行音樂中心（北流）歷時17年規劃設計，今（22）日舉行了開幕儀式，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌與台北市長柯文哲皆到場，而北流將於9月5日正式開幕！

從發想到興建完成歷經17年的臺北流行音樂中心（Taipei Music Center），即將於9月5日正式開幕！這座外型如寶石般璀璨，由三大場館表演廳、文化館和音樂產業館建築組成的音樂殿堂，將集結表演、科技、產業發展及人才培訓四合一功能，以成為全亞洲最好的流行音樂據點為目標。

三大場館匯成台灣流行音樂的心臟

座落在捷運南港、昆陽站開闊腹地上的臺北流行音樂中心，是由美國RUR Architecture及宗邁建築師事務所設計，其靈感源自於羅馬納沃納廣場Piazza Navona，以環繞式廣場空間的概念結合藝術、商業、市集和演出活動；南北基地由造型天橋串聯，三棟主建築位於同一水平線，除了加強建築的統一性，也以視覺軸線引領參觀者至不同目的。

表演廳：融入台灣山巒意象

位於北基地的「表演廳」是一座地上五層、地下三層的建築，外型模擬台灣山岳重巒疊嶂的造型，也期許台灣流行音樂邁入新的世紀。表演廳將於9月5日率先啟用，場館最多能夠容納約5,000人以上，是北台灣唯一針對流行音樂演出設計的中型場館，提供了出生萌芽的音樂人猶如「第二哩路」的跳躍空間。

流行音樂文化館：致敬未來，累積傳承

流行音樂文化館為地上六層的立方體建築，也是國內第一座以流行音樂為主題的展覽館。建築外觀為條狀金屬飾板與混凝土外牆，金屬片的角度變化隱約顯現音樂性的波紋起伏。

未來該館將規劃常設展及特展，整理並展示台灣流行音樂的歷史；此外，館內除了展示靜態文物，還將結合影片及多媒體等互動裝置，讓台灣流行音的發展脈絡更加鮮活地呈現在民眾眼前。在完工開館之時，場館周圍也將會有小店、露天輕食咖啡的出現，同時還將會舉辦戶外簽唱活動與市集。

產業區：音樂人才的孵育基地

猶如璀璨寶石的「產業區」將成為未來流行音樂人才的孵育基地，結合了音樂展演空間、錄音室、排練室、練團室、辦公空間等，串連起產業鏈上中下游各環節，打造完善的產業園區，以培育新一代的音樂產業人才並形成產業聚落為要務。

產業區的主體底部共有四間Live House，分別可容納200至1600人；而上部樓層則規劃了音樂教室、錄音工作室、整排室及音樂主題餐廳等設施。

北流四寶 頂級硬體空間配置

除了建築外型、場館功能到位之外，對於音樂迷來說，硬體設備是否達到高水平也是相當重要的事情，對此，台北流行音樂中心的四寶將能幫助演唱會的品質大幅提升。

01 全臺最大專業場館隔音門

北流隔音門總寬約16米、高約10米，採左右對開方式。隔音門可有效杜絕場內外聲音，減低噪音污染，讓演出團隊擁有最安心的演出場所。

02 法國 L-Acoustics K2 音響系統

世界三大音響品牌之一，是國內外歌手愛用品牌。針對表演廳場地特性精心調整吊掛角度，使音響系統達到最完美的表現，提 供各區域觀眾最高品質的音場。

03 母桁架（Mother truss）設計

為減少工作人員上貓道進行高空作業如燈光、 LED 屏幕及特效時的危險，可直接將母桁架降至一樓平面高度，架設完畢後升高至所需高度，提供安全的施作環境。

04 電動升降舞台

由 14 塊舞台區塊組合而成，可配合演出單位所需舞台模式事前做出對應的舞台設計，不僅可減少硬體廠商進場施工架設舞台的時間，也可減少舞台耗材，達到環保目的。

值得一提的是，臺北流行音樂中心也整合了5G科技與創新應用，提供表演廳館內5G訊號，成為台灣首座 5G 運用及商轉的表演場館。北流表演廳預計於9月5日開館營運；文化館、產業區則預計於2021年陸續開幕。

本文授權轉載自：Shopping Design