綠電自由化重大突破，經濟部公布完成首批1.1億度綠電轉供案例，台積電、正崴精密等企業都買到綠電；而為滿足企業的需求，台電也將投入販售綠電行列。

今年被視為台灣綠電交易元年，開放綠電直供、轉供賣給客戶，不再只能將綠電賣給台電，而是有更多交易的選擇，昨（6日）經濟部標檢局公布國內第一波再生能源轉供案例，促成台積電、連接器大廠正崴精密、電子紙廠商元太科技等13家業者，達成年平均1.1億度綠電交易案。台電也在同日宣佈拿下再生能源售電業執照，是目前全台最大的綠電供給者。

台積電等13家業者，完成首波1.1億度綠電交易

國內第一波綠電交易案，透過經濟部標檢局設立的綠電憑證交易平台媒合完成，讓綠電自由買賣。這次共有13家業者一起完成，涵蓋5家綠電購買者，台積電、正崴精密、元太科技、大江生醫、正信不動產；5家綠電生產者，台灣艾貴能源、曄恆能源、富崴能源、得禾能源、鴻元工程；以及3家扮演中盤商的售電業者南方電力、瓦特先生、富威電力。

國內第一波綠電交易案，透過經濟部標檢局設立的綠電憑證交易平台媒合完成，台積電也在名單中。 Shutterstock

共有5座太陽光電廠販售綠電，總裝置容量近90.4MW。其中最大的案場為台灣艾貴能源於嘉義開發的「台灣艾貴義竹發電廠」，裝置容量達70.2MW，年發電量上看1億度，5日已展開轉供作業，官方以保密協定為由未透露買方，但業界直指買家就是台積電。

綠電需求增加，業者跳脫台電賣到自由市場

為何企業如此殷切需求綠電？包括滿足企業的綠色承諾、企業社會責任要求，再加上越來越多跨國企業要求供應鏈使用綠電。

截至去年4月為止，蘋果供應商清潔能源計畫已有44家供應商響應，協助供應商轉向使用再生能源，台廠包括台積電、和碩、緯創、廣達、仁寶、鴻海等都加入。蘋果的第一步，要在2020年達到使用超過4GW再生能源，意味未來蘋果製造的產品，將有三分之一的電力來自再生能源。這也是為什麼業者急著要在今年買到綠電。

值得注意的是，過往再生能源電力統一賣給台電簽約20年，但這次5家成功賣給企業的綠電業者，就有4座案場是與台電解約，轉換到自由交易市場。

以艾貴義竹發電廠來看，2017年以每度電2.6元得標國有地建置光電，代表業者僅能以2.6元賣給政府，遠低於當年太陽光電躉購費率4.5元，顯然賣到綠電自由市場會更划算。

韋能能源當年以每度電2.6元得標國有地，建置艾貴義竹發電廠70.2MW。 台灣艾貴義竹發電廠

台電也強調，過去已簽約的再生能源業者，會在不影響全民電價、風險攤平2原則下與業者協商終止契約，權衡用電、綠電業者需求，並保障全民用電的權益。

台電成綠電最大供給者，扮演「救援投手」角色

隨著企業端對綠電需求大增，甚至出現「供不應求」的聲音，經濟部曾評估2020年台灣綠電需求上看30億度，就目前民間釋出的1.1億度以外， 手上擁有最多綠電其實是台電公司 。

台電表示，其自建的案場並通過標檢局審核的再生能源，預計全年可為綠電市場供應8.4億度的供給量，成為全台最大綠電供給者。過去台電積極開發再生能源，如彰濱工業區打造100MW太陽能電廠及陸域風電，還有應用在火力電廠、變電所等場所建置太陽能板或風力發電機，且陸續推台南鹽田光電廠、離岸風電等開發，持續供給綠電。

台電積極開發再生能源，如彰濱工業區打造100MW太陽能電廠及陸域風電。 台電

為販售綠電，經濟部特別為台電開了一扇門，新增再生能源售電業營業項目，並在今年4月獲得能源局核發再生能源售電業執照，目前台電也規劃在5月22日股東常會提案「修改章程變更」及「營利事業變更登記」，一旦通過後，台電就能公開在綠電憑證交易平台販賣自建的綠電。

但《電業法》改革，打破過往台電壟斷電力的情況，開放民間綠電業者進場，讓綠電自由交易，如今台電取得再生能源售電業執照販售綠電，曾被質疑是與民爭利。

由於綠電自由市場仍在起步，大量綠電在自由市場交易仍需一段時間，台電盼扮演「救援投手」角色，舒緩前期企業對於綠電的需求，並透過綠電憑證交易平台統一標售，達到公開透明的方式。

責任編輯：蕭閔云