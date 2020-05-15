星宇航空（STARLUX Airlines），宣布從六月一日起，將恢復部分澳門及檳城航線服務，更不排除在第三、第四季，再開東南亞、日本新航點。

台灣邁入連續8日零確診、33日無本土案例，疫情逐漸趨緩。從三月中就停飛所有航線的星宇航空（STARLUX Airlines），宣布從六月一日起，將恢復 部分澳門及檳城航線服務 。

星宇更指出，不排除在第三、第四季，再開東南亞、日本新航點。

3條航線僅復飛2條，峴港6月底前仍停飛

三月中因為疫情嚴峻，剛開航的星宇，宣布三條航線全數停飛，隨著疫情趨緩，宣布將從六月一日起，恢復部分澳門及檳城航線營運。

之所以選在這個時間點復飛，星宇說，是因為疫情趨緩下，國內許多體育賽事、藝文活動陸續放寬人流標準，認為部分民眾會開始有出國需求及意願。

會先選擇這兩個航點複飛，主因是澳門及檳城有商務出差需求；而峴港主要以觀光需求為主，評估搭機需求不大。 星宇航空

規劃上，澳門航線預計一周飛三班（每週二、五、日飛航）、檳城預計一周飛一班（每週四飛航）。

會先選擇這兩個航點複飛，主因是澳門及檳城有商務出差需求；峴港主要以觀光需求為主，評估搭機需求不大，在6月30日前仍維持停飛，未來會視疫情狀況，逐步恢復各航線載客服務。

熱食、免稅品販售照常，wifi停止供應

許多專家、外媒都指出，疫情後的旅行體驗，將跟過去有許多不同。

星宇發言人聶國維表示，空服員全程將穿著防水的隔離衣、戴外科口罩、手套及護目鏡。此外，復飛後暫時不提供機上的免費WIFI，原因是成本高，加上若WIFI出現無法連線等問題，會增加空服員和旅客間的接觸互動，不利防疫。

星宇經濟艙每排座位中間的位子不坐人，保持社交距離，商務艙因為位子較大，不受此限。 攝影／林晉加©Shopping Design

座位安排上，星宇經濟艙每排座位中間的位子不坐人，保持社交距離，商務艙因為位子較大，不受此限，這麼一來，原本滿載188人的飛機，現在最多只能載127人。

機上服務方面，星宇指出，包含機上餐飲、免稅品銷售、機上娛樂系統及報章雜誌等等，皆會維持正常供應，「希望在守護旅客健康的同時，也能盡力提供完善的服務。」

許多航空公司為了防疫，將機上餐點改為冷食盒裝，體驗大打折扣，特別的是，星宇復飛後的餐飲內容維持原本規畫，不會改為冷食，但仍會視疫情發展，機動調整航班及各項防疫措施。

沒被疫情打趴，星宇下半年開新航線

停飛期間，星宇沒閒著，特別強化空服員的安全、機上服務訓練。此外，也利用現有的三架飛機、三條航線做貨運生意，增加帳上現金，政府也祭出500億元的航空紓困2.0，加上星宇本身規模小，未受疫情太多衝擊。

停飛期間，星宇利用現有的三架飛機、三條航線做貨運生意，增加帳上現金。 星宇航空

近期航空雙雄華航、長榮紛紛公佈財報，華航第一季停掉近半客運航班，單季虧損37.73億元；長榮虧損則來到12.21億元。

國際上，也傳出不少壞消息，拉丁美洲第二大航空公司哥倫比亞航空，因受疫情衝擊，本月初已申請破產保護；澳洲第二大的航空公司維珍澳洲航空，也宣布進入破產管理程序。

相較之下，星宇沒有停止規模拓展，除了明年表訂10架交機計畫不變，業者表示，視疫情發展，第三季、第四季不排除加開東南亞、日本新航點。

疫情後的世界，將迎來新的秩序，產業也會面臨洗牌，在危機中準備好的一方，將有最大的機會，超前領先。

責任編輯：陳映璇