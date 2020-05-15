momo富邦媒在去年與今年第一季營收都創下好成績，展望未來將持續成長。為因應逐漸擴大的物流需求，在今年有這兩大策略。

回顧2019年，momo富邦媒合併營收新台幣518.3億元，年增23.4%，創歷史新高。

今年第一季，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，整體電商產業成績都比往年更好。momo富邦媒在今年第一季合併營收新台幣151.1億元，年增28.7%；每股盈餘（EPS）3.16元，年增11.6%。營收與獲利皆創歷史同期新高。

「在可以看到的未來，（momo富邦媒）還是可以維持這樣的成長動能，」momo富邦媒體科技董事長林啟峰說。

展望未來，面對不斷成長的電商產業，momo富邦媒也將持續加碼物流與倉儲基礎建設的投資。其中，自營貨運子公司與南區物流中心的建置，是今年兩大重點措施。

自營車隊已支撐10％運量，momo將成立貨運子公司

為提升最後一哩路的配送運能及效能，在過去幾年，可以看到momo富邦媒持續擴大自營車隊的經營規模。在未來，momo富邦媒將再擴大自有車隊，並朝向子公司模式化的經營策略發展。

在2019年初，林啟峰曾提到，momo的自有車隊大約只有數十輛車，還在練習階段。不過，目前自有車隊規模，已經能夠支撐momo整體的10%運量。

隨著台灣電商市場持續擴大，所產生的物流配送需求也越來越多，「我們慢慢看到整個運能不足，」林啟峰說明。因此momo富邦媒成立一個100%全資的子公司，來因應未來持續成長的電商配送運能需求。在今年初的董事會上，已通過這樣「轉投資設立汽車貨運業子公司案」的決議。

但momo富邦媒也強調，目前momo富邦媒也有與多間物流車隊合作，成立貨運子公司是為了應付未來逐漸擴大的運能需求，並非是要以自家運能來取代外部合作。

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南區物流中心已完成土地交割，今年下半動土開工

目前momo在全台8都共設有23座倉儲設施。momo透過主倉與衛星倉間相互串連運作，來提升物流效能。同時，透過大數據提供的參考資料，將商品直接入庫至各地衛星倉，做到貨量南北分流。展望未來，將持續拓展倉儲布建藍圖，至今年底將朝30座倉儲邁進。

momo北區物流中心在2017年開幕，在今年，第二座南區物流中心也將開工。 momo

同時，為了要強化南部配送布局，在2019年第三季也已經投資6.3億元在台南市新市區購置土地，增設南區物流中心。

談到目前南區物流中心的進度，「目前土地交割結束、建築師也選定了，建築的藍圖規劃也到尾聲，」momo富邦媒體科技總經理谷元宏說，接下來，將會著手參與一些政府專案補助計畫。預計在今年下半年開工動土，並計劃在2022年正式啟用。

責任編輯：陳映璇