受疫情影響，百貨公司今年第一季營收大受衝擊，但便利商店業者卻逆勢成長，成為綜合商品零售業中總營收最高的業種。

經濟部統計處今（15日）公布台灣綜合商品零售業最新統計數據，其中便利商店業營業額創新高。

在經濟部統計處的資料中，將綜合商品零售業分為「百貨公司」、「超級市場」、「便利商店」、「量販業」以及「其他」5種分類。

在2020年第一季，由於受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，整體零售業營運大受衝擊，營業額年減 0.6%，其中 便利商店逆勢成長，營業額達847億元，創歷年同季新高，年增5.0% ， 是少數未受疫情衝擊之零售業。

而營收占比向來是第一名的百貨公司受影響最深，營收大幅滑落，占比由2019年的27.9%降至23.6%，落居第二名。便利商店則由26.1%升至27.3%，躍升為綜合商品零售業中營收占比最高的業種。

綜合商品零售業之各細業占比 經濟部統計處

展店快、服務創新、網購成長，3大原因讓超商營收屢創新高

便利商店業者能有這樣的好成績，原因有以下3點：

1.展店速度快，密度穩居世界第二

在綜合商品零售業中，便利商店雖然單店營業面積相對較小，但是商品種類繁多、提供便捷民生服務。過去1年來在業者積極展店下，營業規模日益擴增。

根據《流通快訊》雜誌統計，2006年底便利商店總家數為8,564家，到2019年底成長至11,465家，平均每年展店超過200家，是驅動營收成長之重要動能。《數位時代》統計，以過去10年台灣四大超商（7-ELEVEN、OK超商、全家、萊爾富）的分店數加總成長率來看，2019年是成長幅度最高的一年，達5.8%。

全家便利商店

台灣超商的密集度自2016年超越日本以來，一直維持著全球第二高的成績。經濟部統計處最新資料指出，台灣平均每2,058人就有1間便利商店，僅次於平均每1,205人就有1間便利商店的南韓。而日本則因少子化嚴重市場飽和、成長有限，平均每2,233人有1間便利商店，密集度第三。

便利商店密集度國際比較 經濟部統計處

2.創新店型、服務與鮮食，成為疫情時民眾首選

除了因為家數擴增至11,551家的展店效應外，肺炎疫情導致民眾減少餐廳外食，就近採購需求擴增，進一步推升營收成長。

再加上近年便利商店業者持續改裝新型態門市，推出複合店型，強化鮮食、現磨咖啡及現調茶飲等商品，並提供代收包裹等各式服務，以增加來客數及顧客黏著度，營收持續成長。2019年整體便利商店業營業額達3,316億元，再創歷年新高。

3.網購營業額幅度大增

在今年第一季，由於受到疫情影響，降低消費者外出購物的意願，部分消費管道轉移至網路。這一點，在便利商店的營收中也能看出來。經濟部統計處表示，今年第一季便利商店透過網路銷售的營業額大幅成長25%，高於實體通路的增幅4.7%；網路銷售占營收比重，也由0.9%升至1.1%， 成為挹注營收成長的另一助力。

責任編輯：林美欣