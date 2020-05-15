從TiEA訴求成立「數位發展部會」可以發現，政策法規、協調管道，以及監管問題，是一直以來網路產業業希望政府能著手改變的三大重點。

520總統就職典禮在即，當初在競選連任時，蔡英文曾表示將成立「數位發展部」，目前的規劃進度也備受外界注目。也有立委於立法院總質詢時關切相關的進度，不過行政院院長蘇貞昌表示因新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，政府忙於防疫與紓困，目前進度還不會這麼快。

由網路和電商業者組成的公協會組織TiEA（台灣網路暨電子商務產業發展協會），希望在數位發展部會籌備成立的階段，今（15日）更向蔡英文與政府喊話，提出「三要一不」的四大訴求，給台灣邁向數位經濟時代作為參考。

TiEA提出「三要一不」，期望「數位發展部」能聽見民間聲音

數位發展部的初衷，是為因應未來物聯網時代，蔡英文提出設立橫跨資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的主管機關，以落實數位轉型。

2019年8月，TiEA理事長陳建弘拜會總統蔡英文。 TiEA

TiEA於2019年8月拜會蔡英文，呼籲政府盡快針對網路暨電子商務新經濟型態制定國家級戰略等訴求，在數位發展部籌備時，TiEA也提出「三要一不」的訴求，同時也表示：「我們期許在蔡總統就職第二任的時刻，在展開數位專責機構的同時，要適時與民間溝通，確保這個重要戰略性組織能在蔡總統與蘇院長的領導下積極發展。」

從TiEA的訴求中可以發現，政策法規、協調管道，以及監管問題，仍是一直以來網路產業希望政府能著手改變的三大重點。從當初Uber來台到NCC的監管問題，都是台灣網路產業面臨轉型痛苦案例，因此TiEA才會喊出「給糖吃，不如搬走石頭」，希望透過數位發展部，政府能真正成為台灣網路發展的協助者。

一、要專責於數位經濟長期健康發展

數位發展部應以推動「數位經濟發展」為己命，專注推動「數位經濟的長期健康發展」。

在發展數位經濟的過程中，可能會遇到各種矛盾、衝突與障礙，該數位部會必須本持帶領整個國家產業轉型的使命，協助各機關以及社會各方落實數位轉型，以期讓所有國內產業同享數位轉型，帶動數位經濟作為國家發展基石。

二、要建立健全的法規環境，排除法規障礙

數位發展部除了帶領國內企業轉型之外，亦須帶領政府從內改變各部會面對數位轉型的心態。

業界急需有權責的政府單位要求各部會改變官僚心態，提供解決方案，停止制定更嚴格且不當的法規。更進一步，讓各目的事業主管機關正視數位轉型的必要性與迫切性，協助排除現行法規障礙，改變現行主管機關、不接受協調各自為政的困境。透過建立健全的法規環境，改變保守的心態，始能排除企業在數位轉型的路上遇到的各式法規障礙，讓轉型加速進行。

三、要具協調各部會功能之「首長制部會」

考量到我國法制架構及現行政府組織設計，若為新經濟型態制定發展方向之數位發展部會，建議應設立為專責於數位發展之首長制部會，統籌國家數位產業發展。

其首長應以推動發展為專職，如前所述該首長須以推動發展為己命，具備跨部會協調、整合業務流程之職權能力，有效解決針對國家整體數位發展策略與當前行政管理破碎化的問題。

四、不應同時為監理單位

數位發展部會應專注於協助發展數位經濟，帶領全國產業進行轉型升級，不應同時兼具監理功能，避免陷入發展與監理矛盾的困境。

我們認同各產業須有一定健全機制，就數位市場的管理與建立數位時代之合理競爭秩序部分須加以管理，但我們不認同監理單位與產業發展推動設立於同一單位。

如涉及電信廣播有線電視與衛星等國家有限資源分配者，已有NCC進行監管，而涉及如獨占、寡占等傳統公平競爭議題已有公平會主導。我們不認為，數位產業需要另設機關對其競爭秩序加以監管。我們必須再強調一次，一直以來，業界希望政府協助的是產業發展，而不是強化監管。

責任編輯：陳映璇