愛奇藝台灣站、WeTV騰訊視頻海外版⋯⋯大陸OTT平台究竟是無法可管？還是真的違法？NCC近日針對「廣告」，給了第一記警告。

520內閣改組鬧烘烘、還未塵埃落定，NCC（國家通訊傳播委員會）近日也面臨著立法委員針對提名名單的審查備詢，但近年大陸OTT平台一直「無法可管」的尷尬問題，卻再一次被搬上檯面。

面對2016年開台的「愛奇藝台灣站」、2019年也跟著上線的「WeTV騰訊視頻海外版」，NCC代理主委陳耀祥表示：這兩個平台本身就不合法，應該要讓其下架。

NCC代理主委陳耀祥近日對大陸OTT平台，態度強硬。 台灣大哥大

今（15）日，NCC開出第出第一槍，與陸委會、文化部、經濟部、台北市政府、新北市政府及相關公協會召開會議後，烙下狠話：根據《兩岸人民關係條例》第34條規定，大陸OTT平台並不在管轄範圍內，因此不能在台灣播映、刊登廣告，或進行其他促銷推廣活動。

宣示警告意味濃，拿「廣告」來開第一槍

事實上，OTT作為一項全新的服務，究竟隸屬於電信還是媒體範疇，過去總是難以釐清，責任也不知該歸NCC、經濟部還是文化部規管，確實「無法可循」；而大陸OTT平台還涉及到《兩岸人民關係條例》，關係更加複雜。

然而，如今這擔子確定扛在NCC身上。

NCC預計將於7月擬定「網際網路視聽服務管理法」草案，聽取各方意見，將OTT納入規管範圍內，但在這之前，今天先拿「廣告」開了第一槍，「宣示警告」意味頗為濃厚。

NCC公告原文：

NCC指出，大陸委員會代表於會中說明，依兩岸條例第34條規定，大陸地區物品、勞務、服務或其他事項，應經許可後，始得在臺灣地區從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動。經查，OTT TV服務非屬兩岸條例第34條規定許可之事項，準此，如有委託、受託或自行在我國境內從事許可以外之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項者，將面臨兩岸條例第89條之罰則。

但是，NCC專門委員黃睿迪透露，廣告行為跟途徑非常多，這一次的與會討論，並未討論到「具體是哪些廣告」，也未詳談若警告後不改正，台幣10萬元～50萬元的罰鍰究竟多久後會開罰，只是先初步取得機關共識，並告知業者。

騰訊WeTV被點名，要下架台北市實體廣告

WeTV先率先「被點名」。

NCC表示，近期WeTV在台北市內的公車、公車亭與大樓電梯等地，刊登不少宣傳廣告，台北市政府已經根據《廣告物管理自治條例》，正在處理下架，新北市政府也正在關注檢查。

但《數位時代》詢問WeTV，對方表示目前不給於任何回應。

反觀登台較久的愛奇藝台灣站，2016年登台時，是委由歐銻銻娛樂代為經銷會員業務，避開陸資不能在台落地設立分公司的問題。歐銻銻娛樂強調，過去四年也都誠實繳稅，但似乎還是有很多待討論的「灰色地帶」。

OTT到底隸屬於哪個產業？在新法規與舊法規交叉控管中，又該怎麼歸屬責任範圍？畢竟一項新服務、新科技，永遠都走在法規前面，政府該如何兼顧台灣業者及消費者權益，又能進行有效又合理的控管，7月後就能見真曉。

責任編輯：蕭閔云