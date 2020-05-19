由於新冠肺炎肆虐，軟銀在本週報告了近15年首次年度營收虧損，並創下成立至今最慘重的財年成績。

去年正式退休的阿里巴巴創辦人馬雲，本週也辭去於軟銀董事會的職務。就在關鍵董事出走的當下，軟銀也報告了成立以來最嚴重的財務虧損，並歸咎於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）對全球經濟造成的嚴重衝擊。

截至2020年3月31日為止，軟銀在上一個財政年度中虧損達到約1.36兆日圓，約等同127億美元。這不僅是軟銀近15年來首度年度營收虧損，也是軟銀至今為止損失最慘重的一個年度。作為比較，軟銀在上個財年的營收為約2兆日圓。

另外，在1月至3月季度間，軟銀的虧損更是創日本史上新高，達到近1.44兆日圓的規模，這個數字超越2011年311大地震時，東京電力1.38兆日圓的赤字紀錄。

造成空前虧損的，仍舊是軟銀旗下的願景基金，這個以1,000億美元銀彈聞名的創投基金，在過去一年中賠掉軟銀約1.9兆日圓。軟銀也因此宣佈將首度不配股息。

從2019下半年開始，軟銀願景基金便不斷出現麻煩，Lyft、Uber等獨角獸上市後股價表現乏力；共享辦公空間新創WeWork更因為籌措IPO資金失敗，估值腰斬再腰斬。

去年11月公佈的財報中，軟銀因為WeWork事件面臨14年來首次季度虧損，在7月至9月季度損失逾7,000萬日圓。

嚴重程度堪比經濟大恐慌，孫正義承諾未來將謹慎投資

今年初爆發的武漢肺炎，更令旗下新創砸錢換成長的經營模式頓時瓦解，軟銀執行長孫正義在財報會議上表示，「這次疫情危機造成的影響，和1920年代的經濟大蕭條類似。這樣的情況下，基金業務受到相當大的負面影響。」

軟銀在上個財政年度遭遇史上最慘重的虧損，孫正義也承諾未來投資將更為謹慎。 賀大新攝影

3月時，軟銀也透露將出售410億美元的資產，其中可能包括部份阿里巴巴的股票，以償還債務及購回股票。而原訂4月1日到期的WeWork股票收購契約，軟銀也選擇不履行，這些舉動都能看出軟銀在疫情下舉步維艱。

《路透社》指出，孫正義在財報會議上以生動的圖片表示，有的獨角獸掉進了名為新冠病毒的山谷裡，而有的長出翅膀成功飛越，「我相信有部份獨角獸能夠飛過這座山谷。」

願景基金在全球投資了88間新創公司，先前接受《富比士》訪問時，孫正義坦言，其中可能會有15間公司因此殞命，但這次也補充，可能也會有15間公司因此崛起獲得成功。

孫正義表示，有的獨角獸掉進了名為新冠病毒的山谷，有的則長出翅膀飛越過去。 Softbank

軟銀旗下衛星網路新創OneWeb便因為捱不過疫情難關，在3月底時宣佈破產；即使大如Uber，也在短短兩週內接連祭出裁員，大砍6,700名員工，並宣佈將裁撤各類旁枝業務，專注在乘車及外送上。

願景基金總計750億美元的投資規模，目前已縮水至696億美元，並連續兩季繳出虧損，對於後續的投資策略，孫正義指出，「雖然仍然會持續下去，但這並非能夠憑氣勢強硬突破的狀況，未來我們會謹慎地進行投資。」

馬雲離開董事會，軟銀計畫再添補3名董事成員

在軟銀營運表現低迷的同時，任職董事達13年的阿里巴巴創辦人馬雲也退出了軟銀董事會。馬雲在去年辭去阿里巴巴執行長的位置，聲稱將全心投入於慈善事業。對於馬雲的離去，孫正義僅透露這是他個人的決定，兩人仍會是一輩子的朋友。

Uniqlo創辦人柳井正也在去年底離開軟銀董事會，聲稱將專注於服飾業務上。面對董事接連離去，軟銀也預計在6月25日的股東會上提案3名董事人選，將董事會名單擴大至13人。

雖然馬雲離開了軟銀董事會，孫正義宣稱兩人仍會是一輩子的朋友。 阿里巴巴

這3名新董事人選中，包括集團財務長後藤芳光、晶片設計軟體公司Cadence執行長陳立武，以及早稻田大學商學教授川本裕子。後兩位將是獨立董事，同時川本裕子將是現任董事會第一名女性董事。

孫正義的投資方針近來備受質疑，尤其這創史上紀錄的嚴重虧損，似乎更令投資者感到擔憂。這批新的董事會成員，能否拉住孫正義對於新創投資的狂熱，也受到外界關注。日本董事養成機構（BDTI）代表人班尼斯（Nicholas Benes）認為，「誰敢站出來反對孫正義？你可能需要不只一個這樣的人。」

資料來源：Reuter、紐約時報、NHK

責任編輯：蕭閔云