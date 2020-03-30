衛星新創OneWeb不敵武漢肺炎陰霾，於上週宣佈破產，這是軟銀願景基金中，第二個隕落案例。

新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）持續升溫的疫情，令無數新創在蕭條的經濟現況下，不得不關門大吉，即使是軟銀投資的眾多獨角獸中，也出現「死亡案例」，衛星新創OneWeb宣告破產。

由於去年9月WeWork在IPO計畫滑鐵盧後，價值暴跌逾8成，軟銀更緊急掏出百億美元，援助這間不出幾個月資金就要耗盡的共享辦公空間新創。經過這次教訓，軟銀對於挹注資金變得格外謹慎，旗下眾多體質不佳的新創紛紛陷入資金危機，而不見結束天日的武漢肺炎疫情，更成為壓垮眾多獨角獸的最後一根稻草。

在與軟銀的談判破裂後，衛星網路獨角獸OneWeb於上週五申請破產，並裁員絕大部分員工。軟銀過去為這間新創提供20億美元資金，然而在OneWeb商討希望能再獲得20億美元度過難關時，這位日本投資巨擘最終選擇抽回手。

OneWeb執行長史泰克爾（Adrian Steckel）表示，雖然公司因武漢肺炎陷入不得不宣佈破產的境地，但他們仍相信，OneWeb連結世上每個人的使命具有社會及經濟上的意義。

這是繼美國版無印良品Brandless後，軟銀旗下第二間面臨倒閉命運的新創公司。

衛星新創OneWeb在疫情中倒下

OneWeb是間成立於2012年的衛星新創，其業務目標是創造無遠弗屆的網路服務，無論你身處窮鄉僻壤、飛機或船上，都能享有便利、實惠的寬頻網路服務。這間新創描繪的願景，與SpaceX的Starlink、亞馬遜的Project Kuiper相同。

除了身為最大投資者的軟銀外，OneWeb還從高通、空中巴士、維珍集團、可口可樂等巨頭手中，籌集約34億美元資金。但顯然面對航太產業的高額成本，這些資金並不足以使公司存續，今年2月史泰克爾便告訴媒體，他們一直在尋求資金支援。

雖然OneWeb搶先競爭對手一步發射衛星升空，然而在衛星網路的布局中，卻遠遠落後SpaceX的Starlink計畫。 Space X

隨著SpaceX、亞馬遜等巨頭紛紛參戰，OneWeb連忙在2019年初發射衛星升空，然而至今只有74顆衛星在地球軌道上運行，相較SapceX迄今已為Starlink計畫發射約300顆衛星至軌道上。

SpaceX營運長肖特維爾（Gwynne Shotwell）去年10月更表示，Starlink計畫進度大幅領先競爭對手，衛星性能比OneWeb強上17倍。OneWeb在競爭中一直處於劣勢。

根據《金融時報》報導，軟銀執行長孫正義2016年投資OneWeb時，更以此向川普承諾，將為美國創造成千上萬個就業機會。然而直到倒閉為止，OneWeb依舊只有幾十名員工，未能達成軟銀的期望。

軟銀自身也難保，出售資產、反悔不收購WeWork股票消息頻傳

WeWork的前車之鑑，讓孫正義決定放手讓OneWeb倒閉外，軟銀在肺炎疫情下也舉步維艱，或許並沒有餘裕向其他企業伸出援手。

2月中旬發布的財報中，軟銀2019年第四季淨利同比縮減99%，只有26億日圓，而上一年同期則為4,380億日圓，這之間的懸殊差距全是願景基金虧損所造成。

隨著武漢肺炎疫情在全球擴散，軟銀股價更不斷走下坡，對願景基金的經營方針也不得不做出調整，《CNBC》指出，願景基金執行長米斯拉（Rajeev Misra）計畫在未來2年內，大規模推動基金內的新創上市。兌現及回本止血，成為了軟銀的第一要務，嚴重的虧損下，孫正義很可能無法再獨排眾議「投資未來」了。

軟銀在資金上的為難，也可從其他事件看出端倪。3月中旬時，曾有消息人士透露，軟銀很可能打算放棄去年聲稱將收購WeWork 30億美元股票的諾言，這份收購合約即將在4月1日到期，但軟銀卻遲遲沒有實現諾言。

另外，稍早軟銀才宣佈將出售價值410億美元資產，其中被傳可能包括160億美元的阿里巴巴股票，這些資金將被用於償還債務及購回股票。軟銀股價因為疫情，在過去一個月裡下跌達50%，此消息揭露後才快速回漲。

種種跡象顯示，就如旗下的新創，軟銀也同樣在艱困的大環境中苦苦支撐，面對請求救援的新創，可能也愛莫能助。除了OneWeb以外，日前也傳出旗下農業新創Plenty也正尋求資金援助，不過需求資金要小的多，僅1億美元，目前軟銀尚未做出回應。

假使疫情持續下去，在軟銀當前自顧不暇的情況下，或許會有更多願景基金的新創，在病毒的壟罩下隕落也並非不可能的事。

資料來源：金融時報、CNBC、Reuter

責任編輯：陳映璇