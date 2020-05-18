有280間新創裁員21,609員工，其中僅非公開市場中就有 36 間獨角獸發出裁員聲明，減少了8,416個工作職位，降幅約為46%。

據美國勞工部統計，疫情衝擊下，全美四月的累積失業人口已達2,640萬，遠超過2007年金融海嘯造成經濟大衰退所引發的失業潮。

在全球失業率普遍提升的現在，新創公司更面臨投資環境保守、營收驟降、營運管理困難等困境，幫助中小企業創建退休計畫服務的新創公司 Human Interest 共同創辦人Roger Lee，針對疫情爆發期間新創企業裁員數量進行統計，指出截至4/21日止，共有280間新創裁員21,609名員工，其中僅非公開市場中就有36間獨角獸發出裁員聲明，共減少了8,416個工作職位。

在此次疫情中受到最大衝擊的產業為食品、房地產、交通物流與旅行業，然而裁員、人事精簡不僅發生在上述產業，還擴大至健身、航太、人資招聘、後勤、金融、市場、營造、資訊、行銷等業別，Roger Lee初步分析，約有2/3的企業裁員是因為政府實施封城措施，而另外1/3則是因為COVID-19對整體投資環境的衝擊。

中晚期新創災情嚴重，裁員率比例最高、裁員人數最多

根據Crunchbase的數據分析，Ｂ輪、C輪募資階段的公司裁員比例最高，初估是因為該階段新創正值成長期，已經歷市場測試，正準備投入大量資金擴大生產，然而疫情衝擊使人們消費力下降，也直接導致新創營收銳減，對以交易作主要商業模式的新創更是致命的打擊。

此外，在D輪、E+輪中的新創，裁員人數最多，Lee分析道，這是因為晚期新創的員工人數較多，對人事精簡以降低營運成本的需求更大。 Crunchbase’s Gene Tear 也發現獨角獸裁員人數最多，許多體質不健全、財務有狀況、募資不順利的非公開市場新創獨角獸紛紛面臨大幅縮減勞動力的狀況，其中裁員比例最高的企業有： OneWeb（85%）、Zume（67%）、Toast（50%）、ezCater（44%）、ZipRecruiter（39%）、Opendoor（35%）

旅遊業災情慘重，Klook創辦人不支薪共體時艱

創立於2014年的Klook是成長快速的香港旅遊新創，提供行程與票券訂購服務平台，到2019年已有超過1,000位員工，在全球有超過20間辦公室。即便Klook於2019年4月在D輪募資中獲得軟銀願景基金、紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）4,250萬美元注資。然而在這波疫情對旅行業的打擊下，Klook CEO兼共同創辦人Ethan Lin日前在Tech in Asia的訪問中表示「在非常謹慎與沈痛的考慮下，我們必須採取成本優化措施，以確保公司能夠度過難關。」

TTG Asia的報導，Klook採取彈性休假與裁員的人事精簡措施，大約會影響10%-20%的員工。此外所有共同創辦人在疫情衝擊結束前，都不會支薪，而管理團隊則採自願減薪。CEO也表示，將確保所有受影響的員工仍可以享有公司福利與健康照護，顯示Klook共體時艱、共抗疫情的決心。

創立於 2014 年的 Klook 是成長快速的香港旅遊新創，提供行程與票券訂購服務平台。 Klook

WeWork以Zoom會議通知遣散員工，營運狀況雪上加霜

相較之下，另一間新創獨角獸遭裁員的員工，就沒有這麼幸運了。獲軟銀注資104億美元，估值高達470億美元的共享空間新創獨角獸 WeWork，卻在2019年下半跌落神壇，面臨估值腰斬、IPO推遲的窘境。

在這波疫情當中，Wework前員工匿名爆料，這波裁員決策約有超過300位員工受影響，幾乎一整個科技與發展部（Tech and develope department）解散，而且流程十分粗糙，僅透過Zoom會議通知被遣散員工，甚至在會議開始前2小時前才通知與會者。也有另一名員工匿名表示不看好公司前景，未來6個月有營運危機，現在離開還能夠獲得足夠的遣散費。

Roger Lee分析指出，仍有許多黑數未被納入統計，新創、獨角獸遣散潮可能尚未停歇。新創應將商業模式放在疫情期間人們的新常態（new norm）下重新思考，以做出相應策略與調整，否則單靠精簡人事、減少營運成本苦撐，可能很難度過不知何時會結束的疫情。

參考資料：

Klook to reduce headcount, forgo co-founders’ salaries to weather Covid-19 crisis

WeWork Lays Off Staff As Part of A ‘Realignment’

Unicorn Companies Account For High Number Of Layoffs

Report: Number Of Startup Layoffs Surpasses 20K Amid COVID-19 Pandemic

本文授權轉載自：創業小聚