中華電信以數據驅動的決策模式拉升核心業務表現、開創新興業務。配合政府規劃防疫解決方案：行動軌跡追蹤、疫情監控管制系統平台、熱點人潮分析，深化防疫能量。

網路服務的普及、消費者行為的改變，促使全球電信產業面臨巨大變革：核心業務營收持續下滑，必須加快數位轉型腳步，開創專屬藍海，中華電信也不例外，早在數年前即展開數位轉型旅程，並於去（2019）年進行為期3年的策略轉型，藉由轉型為數據驅動的企業，提升核心業務表現並帶動ICT新興業務，歷經一年的努力，不僅成功透過數據驅動的決策模式守住核心業務，例如將2020年第一季的行動電話客戶數往上拉升4%等，更加速了中華電信擴展新興業務的腳步，以及服務企業客戶的能量。

「5G、數位經濟、大數據、物聯網、人工智慧與智慧家庭等創新服務是驅動下一波創新變革的關鍵，其中，又以『數據分析』扮演的角色最為關鍵，不僅是驅動中華電信優化營運體質、提升核心業務能量的關鍵，更是拉升新興業務的核心引擎。」為加速中華電信轉型為數據驅動的企業，中華電信業務執行副總經理暨大數據處副總經理馬宏燦表示，中華電信除積極重塑組織結構、打造數據驅動的企業文化、調整資訊系統架構，以及招聘跟培育專業人才，更聚焦在找出有利於「守核心（內用）」與「創新局（外服）」的數據服務，以內外兼具的方式，加速中華電信與台灣企業的創新變革能量。

以數據驅動的決策模式優化電信業務表現

為發揮數據分析的最大效益，中華電信將原先的大數據辦公室逐步擴展為大數據處，工作範疇從發展內部數據應用轉變成發展內外服務兼具的產銷研合一單位，除此之外，更鼓勵員工腦力激盪構思數據分析的可能應用，透過不斷實做累積經驗，同時，透過PDCA（Plan-Do-Check-Act）模式持續不斷的調整、優化數據分析單位與業務單位的合作默契與執行成效。

中華電信業務執行副總經理暨大數據處副總經理馬宏燦 數位時代

「以PDCA模式優化數據分析能量後，中華電信不僅成功將營運模式從經驗導向轉變為數據驅動，更重要的是，可以進一步驗證每一個決策的成效，逐步優化。」 中華電信業務執行副總經理暨大數據處副總經理馬宏燦

在內部數據分析應用方面，中華電信是透過客戶分群的方式，拉升行動電話、寬頻網路與MOD服務的新客戶數，同時，透過分群精準行銷的方式提升既有客戶的價值以及預防流失客戶。以2018年推出的「公教499雙飽」服務到期續約為例，為鼓勵既有客戶續約與吸引新客，中華電信將客群細分成7大族群，提供對應的資費與購機方案，成功「固樁（續約）」並且在「搶客（新約）」這個面向獲得不錯的斬獲。「除了透過數據分析掌握客群需求、優化決策以提升核心業務表現，更透過數據分析進行預測性設備維修等，優化營運體質。」

在取得豐碩的成果後，中華電信展開外部服務，開始對外提供客群分析、精準廣告、輿情分析、人流分析與「行動身分認證」的電信信用評鑑等大數據分析服務，同時，快速推出有助於防疫的系列服務，偕同夥伴一起深化台灣科技防疫的能量。

以數據驅動服務推動新興業務與加速產業轉型腳步

中華電信在協助政府機關與企業客戶進行數據轉型時，不僅能設身處地的進行超前部署，還能夠進一步激發客戶的無限想像，然後，一步一腳印的協助客戶實踐。舉例來說，在協助某石化業者實踐數據分析的過程中發現，該業者在使用的系統多達數十個、每個系統的資料格式又不盡相同，因此，中華電信洞燭先機的建議石化業者先清理數據資料再進行分析以提升分析精準度，客戶接受這個作法後，中華電信更憑藉著其每日處理高達800億筆電信數據的經驗進行數據分析，協助石化業者以最具效率與效能的方式進行大數據分析與相關應用服務。

除了協助企業客戶進行大數據分析，中華電信亦透過大數據做精準客戶分群，協助品牌主為客戶貼標、追蹤行為軌跡與了解客戶興趣，推出更符合個人需求的行銷方案給既有客戶以提升忠誠度與貢獻價值，同時，吸引潛在客戶青睞，刺激新客消費；此外，中華電信亦透過輿情分析系統與人潮平台等服務協助政府機關了解民意與落實燈會之人潮等分流管制。

數據發威 中華電信以數據分析深化台灣科技防疫力

特別值得一提的是，憑藉著豐厚的實作經驗，以及大量的電信數據，中華電信透過資通訊技術與大數據分析機制，協助政府團隊深化防疫新冠肺炎（COVID-19）的能量。

中華電信大數據處總監李誠偉 數位時代

「中華電信是透過行動軌跡追蹤、疫情監控管制系統、熱點人潮分析等三個大解決方案，來協助政府團隊深化防疫能量。」中華電信大數據處總監李誠偉進一步解釋，行動軌跡追蹤是與電信業者一起針對1月31日停靠基隆港的鑽石公主號郵輪旅客進行「行程追蹤與分析」，透過還原旅客的移動軌跡地圖，掌握與追蹤可能的接觸者，找出需要篩檢與隔離的接觸者，避免醫院傳染或社區感染等事件發生。

至於疫情監控管制系統，則是由中華電信自主開發，透過手機追蹤需要居家隔離與居家檢疫者的現況，目前，已成功彙整5家電信業者的居家隔離或檢疫者資料，當追蹤個案（隔離者與檢疫者）離開一定範圍後，系統會發送簡訊通報電信業者，並同步發送「告警簡訊」給個案、衛政、民政與警政單位處理，落實防疫強度。

熱點人潮分析是因應衛生福利部疾病管制署要求進行的熱點人流分析，李誠偉表示，藉由將台灣切割成10500個地區，並且交叉比對平時與清明連假人潮的方式，找出人流異常波動的地區，透過1968 App警示熱點趨勢，以紅燈（無法維持社交距離，一定要配戴口罩）、黃燈（不易維持社交距離，建議配戴口罩）、綠燈（可以維持社交距離，視實際情況配戴口罩）標示適合的防疫措施，並因應防疫現況，以PDCA模式優化分析模型，提供五一連假外出民眾更具效益的參考資訊，發揮數據分析的最大效益。

從中華電信的系列實作，可以清楚看見，數據驅動帶來的巨大效益，展望未來，中華電信將持續不斷因應市場需求，以PDCA機制優化數據分析能量，共創消費者、政府、企業客戶與中華電信的多贏局面。