數位行家是如何透過跨業合作、數據賦能的手法塑造獨門優勢？中華電信跟凱基銀行是這樣成就卓越的！

把時間往前拉到2018年，為了優化營運流程與接觸全新客戶，凱基銀行攜手中華電信，領先同業展開「實踐普惠金融首創電信行動身分認證」實驗計畫，目標是讓中華電信行動門號客戶，但不是凱基銀行客戶，可以透過手機輕鬆完成信用卡申請或者是信貸申請動作。

跨業合作、數據賦能，凱基銀行與中華電信創普惠金融先例

雙強聯手，卓越的實驗計畫更讓凱基銀行順利取得金管會同意，成為全台第一家試辦「手機門號辦貸款或信用卡」業務的銀行，新的創新服務不僅讓凱基銀行與中華電信在短短8個月的時間就完成原訂一年的目標：協助4,000名民眾，進行上限2億台幣的信貸業務，讓許多過去無法、難以享受銀行服務的金融小白也可以輕鬆享受信用卡與信貸等銀行服務，並且為產業豎立，也成為市場仿效的典範楷模。

「KGI Inside的豐富跨業合作經驗，讓我們深刻體驗到，跨業合作加上數據賦能，成效將遠超乎想像。」凱基銀行數位金融處副總經理張皇裕表示，透過跟中華電信的合作，凱基銀行不但成功地將身分認證時間從10多分鐘縮減成3分鐘，更進一步透過電信數據（持有6個月行動門號且正常繳費者）為金融小白加分，讓剛出社會的年輕人、新創家、SOHO族也可以申請銀行服務。更重要的是，申辦者在收到Email回覆後，可以直接在線上同意簽約，立即取得貸款額度與優惠利率等資訊，完全不用等待銀行派員通知。「在跟中華電信合作的過程中，我們成功的接觸到許多從未使用銀行服務的金融小白，接下來，我們將透過人工智慧技術優化信用評等模型，藉此提供更細緻且個人化的金融服務給金融小白。」

凱基銀行數位金融處 張皇裕 副總經理 數位時代

凱基銀行與中華電信合推的電信行動身分認證機制是在客戶同意的前提下優化身分認證流程。當中華電信門號用戶透過手機登入凱基銀行的服務網頁並輸入資料時，行動身分認證平台會自動驗證用戶的個人資料與SIM卡資訊，比對用戶提供給凱基銀行的資料跟其在中華電信臨櫃申辦門號使用的雙證件資料是否一致，確認是本人申請銀行服務；此外，為確保整個身分認證過程的安全性，除凱基銀行與中華電信的系統介接是以雙向驗證機制進行，跟用戶手機的訊息傳遞也是透過SSL安全連線機制進行，以確保資料與服務安全性。

張皇裕表示，與中華電信的合作，不僅是深化凱基銀行數據分析的關鍵一步，同時，也是落實Open Bank API的重要里程碑。「接下來，我們會積極透過異業合作的方式，將數據驅動的金融服務融於各種生活場域，創造多贏局面。」

「我們很高興能在符合法規下，提供數據驅動的加值服務給企業客戶、或者是跨業夥伴。」中華電信大數據處總監闕仁斌面帶微笑地指出，本次跨業成功合作特別感謝，雙方法務同仁協助檢視並優化服務流程以符合個資法，與資安團隊同仁建構安全的機制以確保資料加密傳遞。「這次雙方合作，打造了跨業資料共享的新服務流程，也實現了客戶資料可攜性的概念，為未來的跨業數據合作邁出了一大步。」

以雲端數據平台極大化數據賦能效益

中華電信與凱基銀行的合作是以可識別的用戶資料為主，不過，中華電信可提供的數據分析服務遠不止於此，可以進一步透過人流軌跡、輿情分析等去識別化資料協助政府與企業客戶優化服務能量，例如重大交通建設規劃、大型行銷活動成效分析、連鎖零售店家展店選址與營收預測等..。

擁有豐富實作經驗的闕仁斌表示，想要提升數據分析能力，就不能輕忽「數據平台」、「資料來源」與「培育人才」的重要性，不過，這並不代表企業得要全部自己來，事實上，為協助IT資源與資金相對有限的中小企業，中華電信推出整合雲端服務的數據分析服務(AI智慧分析雲)，讓中小企業不用花高額費用與耗費精力自建數據平台跟培育資料科學家，只要將數據資料拋轉到中華電信的雲端數據平台上，即可體驗AI數據分析帶來的驚人成效。「在人工智慧技術的加持下，雲端數據平台的效益將遠超乎你我想像，就連大型企業也可以藉此提升市場反應力、發揮數據分析的最大效益。」

中華電信大數據處 闕仁斌 總監 數位時代

展望未來，中華電信除持續不斷的透過新工具與新手法強化數據分析能力、協助跨業夥伴優化產品服務能量，還會進一步擴大以數據驅動的產業合作，以共享、共創的方式創造多贏局面。