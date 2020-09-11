從電子化、數位化、自動化到智慧化，中華電信始終如一：擁抱創新、積極轉型，以協助客戶成長茁壯為己任，現在，更將目標放在：協助企業轉型為數據驅動的智慧企業

數位科技的日新月異，不僅改變了你我的日常生活、工作模式，就連企業營運模式也隨之不同，例如，客戶下單方式從打電話、傳真、寄email到直接上系統下單，伴隨而生的數據資料也呈現爆炸性增長，對此，研究機構IDC更預估，2025年，全球新產生的數據資料總量交達到175 ZB，其中，又以亞太地區的新資料成長速度最快，之所以如此，跟亞太地區的影像監控、IoT裝置資料、娛樂資料、生產力資料與Metadata的成長力道級強勁有關。

中華電信業務執行副總經理暨大數據處執行副總經理馬宏燦 數位時代

「企業數據分析力將直接左右企業競爭力。」中華電信業務執行副總經理暨大數據處副總經理馬宏燦以中華電信為例指出，透過提升數據分析能力，中華電信除成功優化營運體質、提升核心業務能量，更拉升了新興業務的表現，現在，將進一步將數據分析服務的範疇擴大，致力於協助台灣企業以更具便捷、安全且智慧化的方式進行數位轉型，提升數據分析能力以解決營運痛點。

也因如此，中華電信攜手PＷC、凱基銀行與行政院資安處在台北與台中舉辦《企業智慧轉型趨勢高峰論壇》，吸引來自製造、金融、醫療、零售、服務等超過250家台灣企業共襄盛舉，會中，產業專家除分享數位轉型趨勢、實作成果，更進一步解析成功模式，幫助中小企業逐步轉型為數據驅動的智慧企業。

4步驟成功轉型數據驅動的智慧企業

今年初，台灣最大商學院–政大商學院–宣布開設全台第一個AI商學院，招募對象鎖定企業老闆與高階經理人，目標是讓企業老闆們擁有AI頭腦，懂得透過AI輔助企業營運與決策，顯見，來自高階主管的支持，是企業推動數位轉型、化身為數據驅動的智慧企業的關鍵第一步，對此，中華電信大數據處總監闕仁斌深表認同的說：只有老闆的觀念與心態改變、開始重視數據分析，企業的各個事業單位與員工才會積極擁抱轉型，確實的以數據分析輔助決策下達，並且透過PDCA模式持續不斷優化數據分析與預測的精準度。

中華電信大數據處總監闕仁斌 數位時代

第二步是排定優先順序。資誠智能風險管理諮詢公司董事長許林舜表示，高達64%的企業認同數據分析有助於突顯企業差異化競爭利，但是，僅39%企業已經做到，之所以如此，與企業沒有明確策略、不知道該從何處著手有關，關於這一點，建議企業高階主管先設想未來營運模式的可能樣貌，排定優先順序，然後，透過數據分析的方式，找出關鍵洞見，例如透過PwC的FPA（Financial Process Analyzer）找出可以提升營運獲利的切入點，以小步快跑的方式，展開行動。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長許林舜 數位時代

第三步是以最具效率的方式達成目標。攜手中華電信推出讓信用小白可以手機門號辦理貸款的凱基銀行數位金融處副總經理張皇裕表示，銀行透過數據分析加速轉型的方式不外乎三個模式，分別是改變商業模式、優化營運流程與更新資訊系統架構，建議透過成熟的工具與專業的外部夥伴，一起高效且快速完成相關建置以回應市場需求，從而極大化投資報酬率。

凱基銀行數位金融處副總經理張皇裕 數位時代

第四步是保障安全性。行政院資安處處長簡宏偉表示，在數位轉型的過程中，透過工具、系統平台確保資訊系統與資料的安全性固然重要，但更關鍵的是，透過定期的教育訓練或資訊分享等方式提升員工對安全的警覺性，降低誤點釣魚郵件跟釣魚網站的機率，以及避免將數據資料傳送到其他地方。

行政院資安處處長簡宏偉 數位時代

中華電信助中小企業打造數據驅動的決策模式

中華電信大數據處總監楊秀一表示，技術的推陳出新，讓數據分析可以做的事情越來越多，包含描述問題、診斷現況、預測未來跟提供解方，也因如此，吸引不少企業投入，為讓資金與資源相對有限的中小企業也能享受數據分析帶來的巨大效益，中華電信憑藉著豐富的實作經驗與專業的團隊，以相對實惠的價格協助中小企業進行數據分析，一步一腳印的解決當前營運遭遇到的挑戰。

中華電信大數據處總監楊秀一 數位時代

舉例來說，品牌主與行銷人員可以透過中華電信的輿情分析服務輕鬆掌握消費者對於新產品或促銷方案的觀感；大型活動主辦方則可以中華電信的人潮與人流分析服務了解到訪民眾的年齡與性別分佈、是本地人還是外地人，透過什麼交通工具前往、在活動現場待多久，以及有沒有造訪周圍景點或店家等；至於金融服務業者則可以藉由中華電信的電信信評資料強化金融商品服務的風險控管能力；此外，零售服務店家則可以中華電信的AI分析雲挖掘出成功開店的關鍵因子，甚至是精準預測營收獲利。

「我們不僅是數據分析的最佳實踐者，更是協助企業提升數據分析力的最佳幫手，接下來，將持續不斷的因應客戶需求，以更具經濟效益的方式，協助解決問題，真正的將數據轉化為新黑金。」楊秀一如是總結。