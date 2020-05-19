疫情衝擊、電影院業者慘兮兮，樂聲影城宣布自家的「虛擬電影院」正式開幕，也是全台灣第一家嘗試該作法的業者，在家看首映片，究竟是一種怎樣的體驗？

在Netflix上高人氣的日本人氣實境秀《雙層公寓》、漫威首部華人英雄電影《上氣》，甚至是湯姆克魯斯（Tom Cruise）新作《不可能的任務7》⋯⋯都一度因為新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）停拍，暫時喊卡。

在疫情籠罩下，全球影院除了得面對無片可播的「片荒潮」，更尷尬地是，如今根本沒人願意去電影院，在一片黑壓壓的密閉空間中和不認識的人一起看電影。

中央疫情指揮中心並未對電影院下「禁令」，只建議影廳內要採用梅花座、一場電影售票限制100張內等防疫措施，但光是四大連鎖影城，票房就慘跌至少85%，創下自2003年SARS後的史上新低。

歷經數月的慘淡，歐美、日本的電影院，已經開始嘗試一種新的商業模式自救——「虛擬電影院」，讓「實體影廳」和「線上影廳」併行，在家也能買票觀看首輪播放電影。

然而，這股風氣也吹到電影票房總是在全球名列前茅的台灣。

今（19）日，樂聲影城宣布自家的「虛擬電影院」正式開幕，也是全台灣第一家嘗試該作法的業者。虛擬電影院到底是什麼？在家也能看首輪電影，究竟是一種怎樣的體驗？

「虛擬上映」因疫情而生，歐美、日本先行

打開電影院官方網站，在線上買一張電影票，期限內就可以在你家的電腦、手機或平板看到新上映的大片。

如今在Netflix、Disney+上的「獨家電影」並不少，不少電影在影院下線後，也都能在OTT平台上找到，但影院仍不滅。對消費者而言，電影院是一個「娛樂場所」，觀眾可以喝著汽水、吃著爆米花，享受「一群人一起看電影」的感覺。

「虛擬電影院」看似是非常時期的折衷作法，但近日確實已成為許多獨立製片和好萊塢電影主要發行管道。

如今美國各地影廳，包含全美連鎖電影院Angelika Film Center、維吉尼亞州老字號戲院Grandin Theatre、德州連鎖電影院Alamo Drafthouse Cinema，以及曼哈頓獨立電影院Film Forum都陸續投入「虛擬上映」的行列。

近期可舉的案例之一，是美國電影發行商Kino Lorber與藝術電影院Arthouse Convergence，自3月19日起推出「Kino Marquee 虛擬電影院」，在線上播映了多部電影和紀錄片，在短短6週內，票房達標40萬美元、每周平均售出6,000張「虛擬電影票」，這筆收入將以5：5分帳模式，返還給美國當地幫忙宣傳的368家影廳，好能幫助他們維持疫情衝擊下的生計，度過閉館停業的艱難時期。

日本 Tofoo Films製片公司與紀錄片導演想田和弘，在今年4月份串聯日本當地40間戲院、4家電影發行商，一起推出虛擬電影院「Temporary Cinema」，支持因疫情關閉的影廳、電影院及片商；義大利也在近期宣布，影院將於6月中重新開張營業，而此次也新增了「虛擬電影院」上映的方式。

疫情改變全球的生活方式，可以說「虛擬電影院」解決當務之急、不無小補，但未來似乎有可能大規模形成一種新的商業模式，「虛擬」及「實體」之間兩者相輔相成，為電影院業者開創新的收入。

樂聲影城一票只賣60元，有機會成為主流嗎？

座落熙熙攘攘的西門町步行街、可容納800人的樂聲影城，是台灣第一家跟進的業者。

樂聲影城的「虛擬電影院」在今（19）日於官網上線，在選定好電影後，可於網頁直接購買「虛擬電影票」，觀眾在付款後的48小時內，可以不限次數、不限載體在網頁上觀影，相較實體影院一張近300元的票價，「虛擬電影院」票價僅為60元。

但若觀察在實體影院播映的片單，有《靈異405號房》、《奇蹟救援》、《黑暗戰域》...等15部當下較熱門的電影，但在「虛擬電影院」上，目前只有3部影片：藝人昆凌主演的災難片《天火》、韓國VR紀錄片《遇見你》和《遇見你：未訴說的故事》，熱度與人氣無法與實體影院上映的電影比擬。

樂聲影城在「虛擬電影院」開幕首日，只有三部片可看。 樂聲影院官網

樂聲影院官方表示，針對會上「虛擬電影院」的電影，除了有選片團隊篩選外，也會透過數據分析，預測哪些電影更適合數位觀賞。

另一大令人憂心疑慮，則是盜版問題。在實體影院看電影，偷錄翻攝已構成犯罪、最高可罰75萬元，但在家看片，要怎麼防？「網站都有經過加密，所以就算有心人士翻拍，畫質也不會太好，且我們還是先相信大家，」樂聲影院回應道。

無論如何，樂聲影院已經跨出第一步的嘗試，日後或許將有更多業者加入。但畢竟我們正處OTT當道的世代，Netflix上原創電影越來越多，在其他OTT平台上，單租購買也能看到不錯的新電影，除非在「虛擬電影院」上架的電影本身夠強、宣傳力度夠大，才能引起觀眾的興趣，引起潮流。

在上一個月，台灣影院業者便期盼中央直接宣布電影院停業，暫時減輕營運成本壓力，也避免電影院成為防疫破口，如今疫情逐漸趨緩，文化部部長鄭麗君也透露，國片映演跟戲院建立協商機制，預計3年內排片率將從10%提升到20%，協助國片建立映演通路、振興國片。

責任編輯：陳映璇