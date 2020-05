NASA太空人在國際太空站上,利用「實景」拍攝出來的星際大戰影片,影片雖然僅10秒,但他強調完全沒有用到後製。

5月4日是「星際大戰日」,而美國NASA的太空人安德魯·理查德·摩根(Andrew R. Morgan)現在正在國際太空站上,因此就在上頭拍攝了一個利用「實景」拍攝出來的星際大戰影片,影片雖然相當短,但他強調完全沒有用到後製。

在這個影片中,一共有三艘星際大戰中的著名戰機飛越地球的上空,包括有X戰機(X-wing fighter)、鈦戰機(Twin Ion Engines fighter)以及大家所熟悉的千年鷹號(Millennium Falcon)。

影片僅有短短的10秒,他還幫影片配上了星際大戰的配樂,以及戰機橫越鏡頭的聲音。因此搭配耳機來觀賞這段影片會有比較好的效果。

五月四日是國際星際大戰日,這來自於電影中經典台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you),影迷取其諧音,變成「於5月4日與你同在」(May the fourth be with you),將當天訂為紀念日。

責任編輯:林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自:T客邦