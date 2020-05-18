上週（15日）NCC宣布中國OTT平台不得在台刊登廣告，並首先點名WeTV，警告意味濃厚，愛奇藝在台經銷商歐銻銻娛樂的董事長范立達今投書媒體表達看法。

5月13日，立法院交通委員會審查NCC新任5位被提名委員資格，登記發言的立委們紛紛圍繞著「愛奇藝」、「中資OTT」等議題要求5位NCC委員表態。一時間，愛奇藝似乎成了十惡不赦的重大罪犯，其氛圍已近人人皆曰可殺的地步。

但，身為愛奇藝在台的經銷商，我覺得有義務將長期以來存在的誤解向社會大眾說明，同時，也想請國人思考，愛奇藝在台灣社會的存在，從整體利益而言，是利大於弊？還是弊大於利？號稱民主自由的台灣，是否真的容不下愛奇藝這個OTT平台？

眾所皆知，OTT就是一種透過網際網路，便可直接向用戶提供串流影音服務的技術。近年來，台灣民眾可以使用並收視的OTT視聽服務數量之多，足以傲視全球，這也正代表著台灣具有多元與包容的精神，對各式文化的展現，都有欣賞的能力，當然也具備自主思考能力。

一如眾人所知，愛奇藝是大陸最大的的OTT平台，付費用戶超過1億人，但可能有些人還不知道，愛奇藝也早於2018年3月29日就在美國納斯達克掛牌上市，目前也已向全球多個國家或地區展開運營，因此，愛奇藝早已是一家跨國的國際公司，若仍用傳統陸資公司的角度來觀察愛奇藝，可能不夠全面。自2016年開始，愛奇藝台灣站開始對台灣的用戶展開營運。歐銻銻娛樂有幸成為愛奇藝在台的經銷商，負責銷售愛奇藝台灣站VIP付費會員業務。經由本公司銷售出去的每一筆會員訂單，我們都逐一的開立發票，當然也誠實的繳稅。所以，坊間或新聞經常敍述「中資OTT平台都不繳稅」，這個說法並不正確，至少，經由我們公司經銷的愛奇藝台灣站付費會員訂單，一定都有繳稅。

再者，也有不少人質疑台灣影視節目不能進到中國，這是文化不對等。但根據文化部流行音樂及影視產業局的報告「2019年1至10月我國節目內容在中國大陸播映情形」，該局說明：「根據盤點當地（即中國大陸）線上播送平台上架我國2018-2019年自製內容，仍以電視劇的數量最多；若從單一平台上架數量看，則以愛奇藝上架的數量最多，類型包含電視劇、電影、綜藝等。」顯然，從官方的報告中都證實，愛奇藝是大陸所有平台中，上架台灣節目最多的一個。

去年底的台北跨年晚會節目更是明顯一例，愛奇藝為將台北跨年晚會節目的精彩盛大表演透過網路串流傳達給全世界，讓台灣的能見度更高，讓更多人能夠看到台灣的價值，而付出高昂版權費取得全球網路獨播權。對此，有人批評，愛奇藝買了台北跨年晚會節目是「文化入侵」。但，「把台灣節目傳送到全世界」為什麼是文化入侵？卻沒有人能說明白。

愛奇藝台灣站上的節目內容，除了韓劇、陸劇、日劇、美劇之外，也有大量的台劇。我可以很自信的說，不論從數量或節目總時長來比較，愛奇藝台灣站的台灣本土內容佔比，在各OTT平台中，一定名列前茅。事實上，從愛奇藝台灣站開站以來，愛奇藝投入在台灣內容的費用，已超過新台幣10億元。我們相信，這些投資，對於振興本土影視產業，一定有所幫助。

在NCC草擬的OTT TV專法中，我曾經不只一次主張，一定要在專法中明列保護台灣影視產業的條文。甚至，我還主張，境外的、大型的OTT平台應該較台灣本土的或小型的OTT平台要盡更多的義務。這些主張或發言皆有案可查，我想強調的是，對於台灣影視文化產業的振興與保護，我始終不遺餘力，我也相信，對台灣用戶提供服務的愛奇藝台灣站一定也是。

另從所謂「文化滲透」的角度而言，姑且不論對民眾自主思考的信心，由一份軍情單位的研究報告結論顯示，「台灣政府與部分觀察者雖主張力防愛奇藝等影音平台的滲透，但從使用者的角度來看，愛奇藝台灣站卻少有具明顯政治色彩的節目。」事實上，所有使用過愛奇藝的用戶應該都可以證實，愛奇藝台灣站並不具政治色彩。愛奇藝台灣站提供了大量的戲劇、電影、綜藝、動漫及兒童節目，但就是沒有新聞和政論節目。這是一個單純的提供娛樂內容的平台，完全不涉及政治，亦或所謂的洗腦節目。

若說，因為愛奇藝台灣站上有播出陸劇，所以就是文化滲透，這樣的說法也難以成立。因為，愛奇藝台灣站上所播出大受歡迎的節目，如《那年花開月正圓》、《延禧攻略》、《如懿傳》等，台灣的電視平台也同樣播出，似乎也沒聽過有哪些觀眾因為看了陸劇，而覺得被洗腦。而我更相信，在一個民主自由且資訊多元的社會裡，國家應該對人民有著更多的信心。如果我們不認為我們的民眾會被美劇、韓劇洗腦，就更沒有理由對陸劇憂心。

有人說，「愛奇藝平台上的字幕都是簡體字！」這個說法也不盡確實。誠然，愛奇藝台灣站上有部分陸劇的字幕的確是簡體字，但那是因為希望能在第一時間同步提供與大陸電視台同時上架的節目內容給用戶，所以來不及重譯字幕，但在滿足了快速提供節目的需求之後，愛奇藝台灣站會逐一將陸劇的字幕轉為繁體字。除了陸劇和大陸綜藝節目之外，其餘的台劇、韓劇、日劇與美劇，完全都是繁體中文字幕。用戶的使用者體驗，絕對是愛奇藝最重視的一件事。

這幾年來，本公司從經銷愛奇藝台灣站VIP付費會員業務上發現，接受並喜歡愛奇藝的用戶愈來愈多，面對數十萬名支持愛奇藝的民眾，我們只能誓言將相關服務作得更好。用戶的權益，是我們永遠放在心上的大事。對於收視者權益的保障，我們希望政府也能同等重視。

最近疫情嚴重，不少民眾被要求居家檢疫或居家隔離。對此，國內部分OTT平台也發起贈送VIP卡，陪伴坐困家中的民眾的活動。身為愛奇藝在台經銷商，我們也想略盡綿薄之力，因此，本公司自掏腰包向愛奇藝採購了一批VIP會員卡，提供給各縣市政府贈送給受到疫情影響的民眾。這批防疫關懷卡都是透過地方政府轉交給民眾，我們完全不經手，更不會接觸到用戶的個資。接到防疫關懷卡的民眾，如果願意，可以立即開通愛奇藝VIP序號，即可享受20天的免費VIP會員權益，效期結束後，如果不續訂，權益就取消。整件事就是這麼單純，完全沒有任何附加利益。我們從沒想到在全民抗疫的非常時期，為防疫與隔離民眾盡一份關懷的心意，竟然也會被放大檢視，並被懷疑別有用心，這讓我們感到無奈與遺憾。

我知道，愛奇藝台灣站的內容以及提供的服務，仍有進步的空間，對此，我們歡迎各界的批評指教，也保證一定會把各界的意見轉達給愛奇藝參考並改進。但，我也想請大家靜心思考，台灣真的容不下愛奇藝嗎？愛奇藝在台灣的存在，真的會對台灣的政治、社會、文化造成傷害嗎？將愛奇藝趕出台灣，除了讓台灣作品更難在大陸的平台曝光，對台灣支持正版娛樂影音的民眾會更為公平？其間的利弊得失，是不是應該要更進一步的思量呢？

文末，還是想引用前述那份軍情單位的研究報告結論：「本文認為政府不宜一味的禁止，蓋這恐難服眾；更開放的與跨領域的討論與研究，或許是提出對策前應有的基礎。」期待大家能夠捐棄成見，一同思考這些問題。

（投書文章呈現多元意見，不代表《數位時代》的立場）

責任編輯：蕭閔云