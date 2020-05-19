新內閣將上任，科技部長陳良基將不再續任。回顧三年多來政績，陳良基改革了《科技基本法》、鏈結海內外資源、發展AI計畫，留下了更友善的新創與科研環境。

「我一個從雲林鄉下長大，家裡走出去的道路是牛糞路的孩子，沒想到有一天會成爲內閣的一員。感謝三年來能夠跟大家一起成長。」即將卸任的科技部部長陳良基感性地說。

520新內閣將上任，陳良基將交棒給現任政務委員吳政忠，結束他在科技部的1196個日子。今（19）日科技部同仁為陳良基與次長徐有進舉辦歡送會，和碩董事長也以神秘嘉賓的身份意外出席，讚揚陳部長三年多來對台灣科技圈與新創圈的貢獻。

陳良基三大政績：制度改革、海內外資源鏈結與新創培育、AI發展計畫

回顧任內政績，陳良基可說是「上天下海」，主持了福衛五號、福衛七號兩顆衛星的發射，以及三艘研究船「新海研1號、2號、3號」的啟用。而在陸地上，科技部也在去年與Nvidia合作，將國際自駕車研發能量引入台灣。

陳良基將結束他在科技部的1196個日子，回顧其任內最重要的政績，大約有三項：制度改革、海內外資源鏈結與新創培育、以及AI發展計畫。 侯俊偉攝影

不過陳良基任內最重要的政績，大約有三項：制度改革、海內外資源鏈結與新創培育、以及AI發展計畫。

曾任台灣大學副校長、在學界有「技轉王」稱號的陳良基，任教期間除了經手上百件技術移轉，同時也是台大創新創業學程的重要推手。

積極推動產學合作與科研成果應用的他，在任內修改《科技基本法》，鬆綁研究人員的兼職限制、放寬持股上限，透過經濟誘因鼓勵新創研究人員將科研成果商業化。同時簡化技轉流程，讓學院科研成果能順利創造商業價值。

制度改革，很快就解放台灣科研實力。修法前2017年全台灣技術股收入僅有12.5萬，修法後2018年直接躍升到2億，到2019年更達到3.8億，成長超過三千倍，讓學界研發的價值被社會看見。

在海內外資源鏈結與新創培育方面，陳良基於去年成立台灣第一個國際級科技創業基地（Taiwan Tech Arena，TTA），集結產官學能量與國際資金等資源，協助台灣新創接軌國際；他也舉辦了三屆未來科技展，並在去年吸引超過四萬人參觀；此外，他也多次帶團前往歐美徵才，吸引超過兩位數的外籍教授來台。

美國巴布森學院和英國倫敦商學院發布的最新全球創業觀察（GEM）報告就指出，台灣在實體建設（Physical Infrastructure）項目上以4.45分排名全球第一。評審指出，台灣政府成立TTA，使台灣新創發展環境更完善、更能跟國際接軌，是得到高分的一大原因。

在AI計畫方面，陳良基則推動「半導體射月計畫」，與業界龍頭台積電、聯發科合作，開發應用於各類終端裝置上的AI技術，預計四年內投入40億元，要讓台灣在2022年成為AI大國。

此外，身兼國家實驗研究院（國研院）董事長的陳良基，也透過國研院攜手廣達、華碩、台灣大哥大共同打造超級電腦「台灣杉二號」（TAIWANIA 2）以及AI雲「台灣計算雲」，並將完成技轉，成立高效能的AI服務公司。

和碩童子賢：陳良基是拼命三郎，留下台積電3奈米製程有功

擔任神秘嘉賓的童子賢，則特別強調了陳良基在與企業協商方面付出的貢獻。他以台積電最先進的3奈米製程決定根留台灣、落腳台南科學園區一事為例，陳良基就扮演要角，努力說服張忠謀董事長將3奈米留在台灣。

「我常感覺陳部長是一個拼命三郎，稟持知識份子的良心苦幹實幹。」童子賢說。 侯俊偉攝影

童子賢提到，在鼓勵華邦電等台資企業回流台灣時，陳良基可說是用盡「洪荒之力」。就連國際科技大廠亞馬遜、Google等來台投資的背後，也有陳良基的身影。

「我常感覺陳部長是一個拼命三郎，稟持知識份子的良心苦幹實幹，」童子賢說，「過去我們有太多限制，但在他手上，許多不合時宜的條例才得以被修改。」

未竟之志：將科技部提升成「跨部會委員會」，指導各部會的科技應用

陳良基表示，自己上任以來只想推動3件事，分別為 深耕基礎研究、推動創新創業與懷抱人本精神。 他強調，科技為用，人才是本，他啟動的計畫，本質都是要去幫助值得幫助的人，「回到人的基底，計畫就不會走歪。」

至於陳良基是否有未竟之志？他說，現在每個部會無論做任何事都需要科技協助，但以既有政府架構來說，要幫政府做更多科技上的推動相當困難。 「我建議，（科技部）或許可以換個名字，成為一個跨部會委員會，站在行政院的高度協助導入科技到各個部會裡、套用到各個面向上。」

陳良基建議，科技部或許可以成為一個跨部會委員會，站在行政院的高度協助導入科技到各個部會裡。 侯俊偉攝影

陳良基透露，蔡英文總統告訴他：若有那麼多想法應該留下來繼續做，但他認為自己應該要交棒。「制度要改變，要透過交棒才能加速轉動。」

最後，他勉勵科技部同仁，表示全世界都在以摩爾定律的速度不斷往前跑，大家也要繼續加油。他並開玩笑說：「過去如果被我逼太緊的同事，希望以後我回來申請科技部科研計畫的時候，不要對我秋後算帳。」引得全場笑聲不斷。

責任編輯：陳映璇