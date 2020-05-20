Facebook針對小型企業推出電商服務Shops，讓賣家免費在Facebook與Instagram兩平台建立Shops商店，藉由社群的力量增加銷售。

Facebook針對小型企業推出電商服務Shops，讓賣家免費在Facebook與Instagram兩平台建立Shops商店，藉由社群的力量，協助賣家增加商品銷售機會，同時也能透過線上互動、會員功能使線上銷售更貼近真實購物體驗，藉此爭取更大線上電商發展機會。

Shops服務可應用於Facebook粉絲團頁面或Instagram個人頁面，並可無縫串接包括Shopify、BigCommerce、WooCommerce、ChannelAdvisor、CedCommerce、Cafe24、Tienda Nube與Feedonomics等第三方電商平台的服務，讓商品銷售訊息在多個電商平台上擴散，希望可將社群網路打造為下一個購物商場。

Facebook執行長馬克・佐克伯（Mark Zuckerberg）表示：「在新冠病毒持續影響人們生活的同時，擴大電商的規模對重建經濟至關重要。當人們無法親自前往商店或餐廳時，仍可透過網路下訂購買商品或服務，這股推力讓過去從未加入電商的小型企業也開始發展網路商店。」

Facebook變身電商，線上直播、社群互動更親民

開設Shops的賣家可以透過WhatsApp、Messenger，或是Instagram Direct通訊功能與顧客直接溝通，或是藉由Facebook或Instagram線上直播功能，透過更生動介紹方式吸引消費者、粉絲購買商品，另外更可透過線上會員功能持續吸引顧客回頭消費。交易付款方式則可透過Facebook在美國境內開放使用的付款機制，或是整合在Instagram的付費功能完成。

Facebook針對小型企業推出電商服務Shops，讓賣家免費在Facebook、Instagram建立Shops商店。 Ink Drop via shutterstock

由於近期新型冠狀病毒疫情影響，使得不少以實體通路銷售商品的店家面臨無法順利營業，因此線上銷售管道便成為這些店家全新發展機會。不過，相比過往由店員與顧客面對面溝通的銷售模式，許多人可能還不習慣傳統電商銷售方式，甚至也難以在眾多電商銷售管道吸引消費者目光。 因此Facebook提出結合線上社群互動的Shops服務，顯然便成為店家投入電商發展的合適工具，同時也讓Facebook加速布局線上電商發展，並與亞馬遜等傳統電商平台競爭。

藉由結合線上社群銷售商品的直播帶貨模式，其實先前如阿里巴巴旗下淘寶，或是更多線上直播內容都已結合社群擴散力道強化商品宣傳效益，並透過線上互動，以及名人背書等方式增加商品銷售機會。

資料來源：Facebook、Engadget、The Verge

責任編輯：陳映璇