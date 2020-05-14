以每日一物及雜碎袋紅極一時的「瘋狂賣客」，宣布將於5月15日歇業，當初他們是如何爆紅的？又到底紅到什麼程度？元老級員工現身說。

「瘋狂賣客（Crazymike）」是誰？對新生代來說，這個名字可能很陌生，但在六七年級生的記憶裡，這是兩個大叔無心插柳所創造的爆紅傳奇。

在2008年讓他們發跡、崛起的噗浪（Plurk）平台上，他們這麼寫下自介：

瘋狂賣客是由賣科（劉文堯）和小K（江鑑修）兩人共同創辦的搞怪購物站，因為兩人生性懶惰（許多朋友叫我們直接去了結可能會對社會比較有貢獻一點），所以一天只賣一個東西（重點是比較容易偷懶）。我們初步預計這個網站獲利可能要到2050年吧～假如網站能開到那個時侯我們應該也退休了。

如今距離原先預想2050年還有30年，賣科和小K也早已先後離開，而這個奇葩的平台也將於5月15日熄燈，終結12年的歷史。

瘋狂賣客創辦人劉文堯（左）、江鑑修（右）。 數位時代資料照片

開辦網路雜貨店，瘋狂賣客曾紅極一時

回顧這段傳奇，在電商、公關界打滾多年的王蜜穜，曾經參與瘋狂賣客創立、走紅的歷史，她表示，兩位創辦人（劉文堯、江鑑修）在2008年都是網路上的成功賣家，然而遇到一波低潮，導致手邊出現許多庫存，雙雙沒了工作，結果反倒促成瘋狂賣客的成立。

那時她於網勁科技擔任公關，負責第一代淘寶台灣館的推廣工作，網勁科技當時的董事長游士逸便半開玩笑地邀請劉文堯、江鑑修來公司，一起想辦法把庫存清掉，也讓王蜜穜除了網勁的工作之外，一起協助。

個性隨性、愛搞怪的劉文堯與江鑑修，於是產生一個瘋狂的想法：來搞個網路雜貨店！胸無大志，只求把庫存清掉就好。

當時在網勁科技辦公室的一間會議室落腳，兩位創辦人彷彿就像置身垃圾堆中。（照片攝於2009年） 數位時代資料照片

沒想到主打每日一物，以低價格搭配無厘頭文案的方式，卻讓瘋狂賣客在網路上一砲而紅，開張半年，月營收就突破數百萬。除了噗浪之外，PTT也聲勢極高，許多網友搶到商品，還會上網分享開箱心得。

其中首創的「雜碎袋」更奇葩，舉凡過期泡麵、規格落伍的記憶卡、滯銷的鑰匙圈、不知可用在哪的傳輸線⋯⋯都有可能出現，文案就寫明「內容物不詳、從來不預告」，而且真的有「雜碎」！像這種近乎耍弄消費者的商品，卻也賣得嚇嚇叫，還有網友將搶購不到的哀怨寫成歌曲。

結果這個宣稱「尋找瘋狂的商品，然後用最便宜的價錢賣給不需要的人」的網路電商，火紅到讓BenQ也找上門合作，兩位創辦人媒體曝光度極高，王蜜穜表示，當時協助瘋賣公關工作，光是替兩位創辦人接通告就接到手軟。

瘋狂賣客兩位創辦人曾上《大學生了沒》談創業、經營的故事。 截圖自YouTube

「不能用正常邏輯看它（瘋狂賣客）的成功，它其實有點偶像崇拜的性質，兩個創辦人的形象很鮮明，信手捻來，都是新聞素材。」王蜜穜回憶道。

創辦人一句「沒錢吃下午茶」，1萬元憑空進帳

她舉例，瘋狂賣客剛成立時，兩個創辦人很無聊，便開賣一個商品，名為「吃吃的等」，文案寫著「賣叔、小K沒錢吃下午茶」，限量100位、每人100元樂捐，而且「保證絕對不出貨」，結果沒想到上架當天下午兩點就結標了，一萬元憑空進帳，公司直接吃雞排慶祝。

「當時做過很多瘋狂的事啦！」王蜜穜說，她舉例2016年獲得《數位時代》人氣賣家第二名時，在頒獎典禮上，他們派出公司身材健美的設計師赤膊領獎，還讓頒獎人城邦集團執行長何飛鵬「摸奶」，像是這類瘋狂、不正經的行徑，讓瘋賣的一舉一動，成了媒體追逐的焦點，出版社也找上門請他們出書，公司的聲量快速地衝上天際。

2016年人氣賣家頒獎典禮現場，打赤膊、揹布條的肌肉猛男代表瘋狂賣客上台領獎，惹得頒獎人何飛鵬大笑。 王蜜穜提供

兆赫電子併購後，瘋狂賣客搞怪精神不再

而在2010年，兆赫電子出手收購了瘋狂賣客，納入子公司地壹創媒旗下。劉文堯在當時就離開了瘋賣，江鑑修則繼續待到2018年才離開。

被收購後的瘋狂賣客，因注入傳產（兆赫）的血液而產生不少變化，創辦人鮮明的風格逐漸淡化，瘋狂賣客也不再只賣每日一物，反而成了另類的白牌品（泛指沒有牌子的手機或者PC等）集中地，商業版圖也擴張不少，2014到2015年的全盛時期，含旅遊、團購等事業，全公司員工差不多在一百人上下，年營業額約有十億元。

那為什麼瘋狂賣客會走到如今的局面呢？

最終敵不過電商大環境競爭

「我想大環境因素是一個關鍵，」王蜜穜表示她2017年時就離開了瘋狂賣客，不清楚關站具體的原因，但她分析，隨著蝦皮、生活市集等玩家出現，產品多樣又便宜，競爭越來越激烈，且Facebook等平台廣告費越來越貴，對瘋狂賣客來說，是一個大挑戰，可能是瘋賣熄燈的原因之一。

事實上，實際翻開兆赫的財報，子公司地壹創媒近年一直持續虧損，光是2019年就虧損2,088萬元，調出近四年數字，更是已累計虧損破億元，看來就算知名度頗高，瘋狂賣客仍持續燒錢，未能獲利，這恐怕是最關鍵的原因。

儘管最後是黯然收場，瘋狂賣客這段瘋狂的爆紅故事，已在歷史上留下一筆，就像王蜜穜在接受採訪時數度談到的：「真的很傳奇！」

責任編輯：陳映璇