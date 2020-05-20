寶齡富錦攜手數家企業共同開發新冠肺炎快篩試劑，且美國經銷商已下訂預約千萬組，是目前國內檢測公司取得的最大訂單量。

寶齡富錦攜手台康生及安肽生醫，以Vstrip（飛確）品牌共同開發出新型冠狀病毒抗原快篩檢驗試劑，鎖定國外市場，近期傳出好消息，已有美國經銷商下訂預約千萬組快篩試劑訂單，是目前國內檢測公司取得的最大訂單量，後續還有多組客戶排隊，單筆訂單數量都有百萬組以上。

寶齡日前向台灣衛福部食藥署（TFDA）申請快篩試劑專案製造許可，因案件資料不齊，不予核准，後續將依規定，準備相關文件再行送件，但公司布局海外市場腳步並未因此放緩。據悉，寶齡抗原快篩檢驗試劑在進行臨床、數據分析及美國EUA（緊急使用授權）遞件前資料準備階段，全力衝刺海外市場。

對於海外龐大訂單，寶齡不予回應，僅強調，資料備齊後，就會申遞件請美國EUA。據悉寶齡遞件前由於經銷商看準未來需求下訂，確保能順利取得第一批快篩試劑。

寶齡強調，依據全球快篩試劑使用狀況來看，歐美市場占80％、台灣占不到1％，該公司仍將產品業務重心擺在歐美，前置申請作業包括臨床試驗、審批資料等。

業界認為，各國解封在即，以美國政府的做法來看，強化快篩檢測確保出門的民眾並未感染病毒，是最有效的方式之一，將帶來龐大的快篩試劑需求，寶齡因此受惠。如今已有海外客戶主動上門下訂，顯示看好寶齡產品優勢，挹注營運可期。

寶齡開發的抗原快篩檢驗試劑，可在感染後7天時，便得知受檢者是否感染新冠病毒，以美國的作法來看，若各地要陸續解禁恢復經濟活動，針對機場、港口等邊境入境者，採用抗原快篩檢驗試劑將是最有效的檢測方式。

寶齡以品牌Vstrip開發出快篩試劑，利用鼻腔檢體且不需任何儀器設備，可快速偵測出感染者的檢驗試劑，具有更佳的便利性，有助新冠病毒檢測的普篩推廣，產品驗證時，可在10分鐘內偵測出低病毒數量（Viral Load）的新冠病毒，且不受其他病毒、細菌及藥物干擾，靈敏度高達100％。

責任編輯：林芳如

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