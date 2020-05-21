甫上任的國發會主委龔明鑫，過去擁有豐富經濟部經驗的他，對於台灣的產業與經濟發展、國發會扮演的角色都有相當明確的方向。

在5月20日中午，從行政院副院長陳其邁手中接下國發會主委一職後，龔明鑫很快地在下午舉辦了第一場面對媒體的座談，從國發會的主要任務，到台灣未來經濟發展機會所在一一說明。

國發會將力推6大核心戰略產業

「2016年蔡英文總統上任時，給予國發會的任務是『尋找新的成長動能』，所以才有後來的5+2產業。現在，在總統演說中也有提到，5+2產業還要再進化，台灣要在國際間扮演關鍵性的角色，所以才有現在的六大核心戰略產業，基本上就是5+2的升級版。」龔明鑫說，「方向很明確，但要怎麼發揮台灣關鍵性的力量，是國發會在短時間內要擬定計畫、推動的目標。」

5+2產業

亞洲・矽谷（物聯網）、生物醫學、綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業、循環經濟（後兩項為+2）。 六大核心戰略產業 資訊及數位產業發展、5G時代的數位轉型及資訊安全、生物及醫療科技產業、軍民整合的國防戰略產業、綠電與再生能源產業、關鍵物資供應的民生與戰備產業。

而龔明鑫也一再強調對於台灣經濟與產業的發展，國發會責無旁貸，要擔起跨部會的整合跟協調，以及後續的執行、管理與考核。

在說明完國發會的新任務，也就是發展六大核心戰略產業，並協助台灣產業在國際間扮演關鍵性角色後，龔明鑫也分享了看到台灣的機會所在。

台灣在國際發力的5大機會

自中美貿易戰、科技戰到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）以來，全球的經濟板塊發生了變動，產業分工也出現了結構性的改變，龔明鑫點出了台灣的5項發展機會：

一、產業4.0、工業4.0

「產業4.0、工業4.0，或是零接觸經濟，從工廠的智慧化、遠端控制生產製造的流程，或是遠端辦公等，人員減少接觸的趨勢比過去更為明顯，當然也帶來了挑戰跟商機，但跟過去我們投資的工業4.0或是遠端的發展是互相呼應的。」龔明鑫說。

二、國際分工型態的改變

武漢肺炎的影響，讓製造業的斷鏈風險過大，長鏈的模式受到挑戰。過去哪裡便宜哪裡去，「少樣多量」的模式也會有所轉變，轉向以品質，或產品的高低階來區分產地。

「過去台商的確在中國大力投資，台灣反而是備援角色，但新的局勢有點反過來了，高階的生產製造、牽涉到資安問題的產業，開始陸續移回台灣。」龔明鑫說，從高階的伺服器、高階筆電，甚至到自行車都有回台製造的現象。

三、找尋關鍵零組件創新力量

過去產品製造切得很細，一個產品可能切十段製造，但現在可能只切三段，各國要怎麼搶食訂單？

過去成本優勢能夠吸引大量供應鏈落地，但這項優勢未來吸引力只會越來越弱。現在，該追求怎麼擁有別人無法取代的關鍵技術，誰擁有關鍵零組件的創新力量，就能扮演關鍵的角色。

四、國家的角色將被強化

過去政府的角色仍相當尊重市場機制，但武漢肺炎以來，不論是口罩國家隊、金融國家隊，只要目標與方向明確，國家、政府可以適時的扮演中間整合和溝通的角色，力道將會更即時、更強大。

五、中美競爭將持續

只要中美間的競爭持續，國際產業鏈、分工的情況就會持續有動態性的發展，其中對某些企業也許是挑戰，但絕對有新變局產生的機會，也是台灣不能錯過的良機。

龔明鑫小檔案

學歷：輔仁大學統計學系畢業、國立台灣大學經濟學系碩士、國立中興大學經濟學研究所博士

年齡：56歲

經歷：台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、國家發展委員會副主任委員、經濟部政務次長、行政院政務委員

責任編輯：蕭閔云