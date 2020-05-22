一場疫情改變一切，遠距上班上課成為過去兩個月全球人民日常，避疫需求也讓設備業者受惠，圓剛集團首季毛利率衝上52%，展望第二季也非常正面。

全球因新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）打亂生活節奏，遠距上班及上課人口激增，根據聯合國教科文組織統計至5月19日，全球有12億學生因隔離政策而無法到教室上課，約佔全球學生人數69%，高達154個國家實施封閉避疫。

更多科技巨頭宣佈員工居家上班，加上多國實施封城封境，視訊設備需求也強強滾。在多數產業受疫情打擊下，獨獨「視訊會議」及「遠距教學」是少數因為疫情加速需求增長、發肺炎財的受惠族群。

產品毛利率衝50%大關，投資人忙問：你們產品漲價？

圓剛集團21日召開線上法說會，圓剛是台灣老牌多媒體品牌業者，主打直播設備、影像擷取卡、個人視訊設備（麥克風及攝影鏡頭），轉投資圓展科技則是賣視訊會議及遠距投影教學設備，兩家公司所賣商品剛好都搭上疫情商機，由於母子公司今年第一季毛利率都逆勢增至51~52%（過往約30～40％），法說會上，多位法人忙著打聽：聽說你們視訊會議系統漲價？

遠距教學夯，圓展投影及互動教學系統需求大好，圖為輕巧的機械式手臂實物攝影機。 圓展

圓剛主管回答，其實只是「不需要折價促銷」就能賣，且圓展多以校園或政府採購標案為主，漲價空間不大，讓毛利率明顯回升純是需求規模放大。

圓剛過去賣電視盒、電視卡起家，隨產業變遷，看電視甚至能用手機看，圓剛被迫不斷調整產品重心，但轉型並不容易，2012年起到2017年，圓剛連續6年虧損，直到2018年集團重押直播商機，終於止虧轉盈，但連續兩年（2018及2019年）EPS都僅在0.02～0.03元上下，還不能算是脫離泥沼。

不過，熬了8年，圓剛今年似乎有機會搭上疫情轉機，今年首季圓剛集團EPS0.03元，雖獲利仍不大，但一季度就賺贏2019年一整年，董事長郭重松開心的說：「希望第二季比第一季表現更不錯！」不過他也坦言，疫情是機會也是風險，畢竟恐造成經濟衰退，圓剛不是機會主義者，還是會謹慎，該保守會保守。

全球4,800萬間會議室，6%有視訊設備

圓剛轉投資的圓展科技專注於視訊會議設備以及教學設備，視訊會議設備獲得微軟、Teams、Google及Zoom認證，今年搭上企業視訊會議需求列車，Zoom用戶暴增2億人，圓展業績也直線狂飆，4月公司營收2.11億元，創歷史次高，公司坦言雲端會議設備銷售加溫是關鍵，第二季將持續成長。

圓展推出CAM520 Pro視訊會議攝影機及 VC520 Pro視訊會議系統。 圓展

圓展主管指出，全球2019年有4,800萬間會議室，其中小型會議室約3,000萬間，但不論大小間會議室，有裝視訊設備的，只有6%！換言之，有94%會議空間其實仍無法跨越空間限制跟客戶會談，成長空間極大。

傳統封閉視訊會議系統市場需求已經很穩定，僅僅亞洲區仍有每年2%成長率，也使得亞太市場成為封閉視訊會議系統最大需求地，占比高達44%。

反觀雲端會議系統便利度高，已成為新潮流，根據市調預估，到2023年間，雲端會議需求複合成長率上看10%，歐亞美洲需求都一樣強勁。

現場法人另問：遠距教學系統看到換機需求了嗎？「遠距教學已有快20年歷史，但最近需求才爆發，現在滿滿是裝機需求，還沒有換機。」圓展主管妙答，也顯示遠距教學仍在普及的初期。

圓展新一代視訊會議及高階實物攝影機。 圓展

圓剛主管透露，因為這波疫情，歐美K12學校都以疫情為鑑，計畫在2～3年內提高遠距上課比例，減少群聚密度，遠距教學設備也將成為各校園標配，這波疫情過後，或許採購會回到穩定軌道，不如現在熱，但兩三年內的設備導入計畫仍將使需求不至於看淡。

責任編輯：蕭閔云