Facebook宣布將陸續開放更多遠端工作職缺，目前美國空缺職位若是符合遠端招聘，將在今年底開放其他國家/地區的求職者申請，以永久遠端工作型態就職。

新型冠狀病毒流行而改變了全球經濟活動，Facebook宣布在美國的空缺職位若是符合遠端招聘，將在今年底開放其他國家/地區的求職者申請，以永久遠端工作的型態就職。日前包括Google、Facebook都表示全球員工在年底前都可在家工作，Twitter更表示會永久開放員工自行選擇是否要在家工作。

Facebook執行長馬克・祖克伯（Mark Zuckerberg）接受《The Verge》採訪時表示：「Facebook將成為遠端工作型態最領先的公司。我們需要深思熟慮且負責任的來提供遠端工作的環境，並且有計劃的開設更多遠端工作的職位。預計在未來的五年到十年內，大約全公司一半員工，將以永久遠端工作的形式在營運。」而以2019年Facebook員工總數44,942人來說，祖克伯口中的「一半」遠端工作人數將超過22,000人。

佐克伯強調，Facebook將開始允許部分員工全職遠端工作，若這個員工決定在明年1月1日前搬遷至其他城市則需通知公司，因為員工的薪水將會根據其所在城市而有所調整。這也表示若原本在矽谷總部工作的員工要搬到其他城市，則可能面臨薪水縮水的狀況。

佐克伯認為增加遠端工作的職位將提高員工的留任率，同時也增加機會招聘不考慮搬到大城市的人才，進而提升公司人才的多樣性，增加組織內的多元觀點。目前Facebook有95%的員工仍在遠端工作，Facebook透過內部調查發現，有50％的員工表示他們在家工作與在辦公室一樣高效，且有40％的人表示他們對全職遠端工作有興趣，更有75％的人表示如果可以選擇遠程工作，可能會搬到另一個城市。

矽谷科技大廠中除了Twitter之外，包括加密貨幣交易平台Coinbase及電商平台Shopify也陸續宣布開放讓員工自行決定是否要用久在家工作。Google執行長桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）在受訪時則強調，Google正在考慮透過遠端工作型態增加工作靈活性，而不是僅是讓員工待在家裡工作。

資料來源：CNBC、The Verge

責任編輯：蕭閔云