這次武漢肺炎疫情令許多人體驗到遠端辦公，社群巨頭推特宣佈遠端工作將永久實施，Google、Facebook也延長遠端辦公至年底，蘋果則持不同看法。

推特的部份員工，可能再也不必進公司，這不是說他們在疫情期間被上層無情拋棄，而是推特執行長傑克．多西（Jack Dorsey）於本週宣佈，遠端工作將無限期實施，若員工有意願，即使疫情過去也可以繼續維持在家工作。

推特發布的內部信指出，除了某些需要現場工作的職務外（如伺服器維護），將允許員工可以繼續在家工作。推特是最早一批宣佈在家工作的科技公司，3月初武漢肺炎在美國剛出現滋長跡象時，推特就採取這項措施。

儘管美國總統川普正計畫重啟經濟，當地的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍在蔓延。根據《Worldometers》實時統計，至今確診案例已突破140萬人，12日的確診人數仍超過2萬人，並有逾8萬人因此死亡。

遠端辦公沒那麼難，推特開放員工在「後疫」時代繼續在家工作

傑克．多西表示，從那時起他們就思考能否延續遠端工作的模式，現在他們決定將這項政策繼續下去，並將員工及公司的安危放在首位。這意謂推特雖是第一批加入遠端工作行列的公司，但不會是第一批恢復實體辦公的科技巨頭。

其實Twitter早已有員工是在家工作，新冠疫情僅是加速該工作模式更大規模實行，Twitter員工可自行評估是否繼續維持在家工作的模式。傑克．多西向《TechCrunch》表示，權力分散式的組織文化讓Twitter可快速應對「在家工作」的工作形式，過去幾個月也證明「在家工作」並不影響生產力。

目前絕大多數辦公室都要9月後才恢復營運。推特強調，即使重啟實體辦公室運作，也不會快速恢復過往水準，將謹慎採取相關的防護措施，並漸進式地一個個辦公室逐步重新點燈。

經歷這次疫情後，推特將永久實施遠端辦公。 Frederic Legrand - COMEO via shutterstock

推特還中止2020年所有的出差行程，並額外給予員工在家辦公津貼，以購買書桌、辦公椅等工作用品。

推特人資主管Jennifer Christie說，「 我覺得我們不會走回頭路。 」聲稱經歷過這次疫情後，公司的工作結構可能產生永久性的變化，「那些過去不願嘗試遠端工作的員工，會發現他們其實很能適應；認為自己無法遠端管理團隊的管理層，也會有新的看法。」

Google、Facebook延長遠端辦公至年底，蘋果逐步啟動重返辦公室計畫

儘管不像推特那樣，宣佈遠端工作永久持續，面對美國變化難測的疫情，許多科技巨頭也紛紛延長在家工作的時限。

例如Google宣佈，雖然想回到實體辦公室的員工，最早6、7月就能如願以償，但公司仍允許員工繼續在家工作至2020年底。

按照先前的報導，Google將從6月開始逐步開放實體辦公室，預計最初只會允許約10%～15%的員工進入，所以大多數員工仍會需要待在家裡辦公。

Facebook則預計在7月6日（美國國慶後）開放員工進入辦公室，並同樣提供員工在2020年底以前可以選擇在家辦公。目前Facebook超過95%的全職員工，都處於在家工作的狀態，財務長維納（Dave Wehner）曾強調，對於那些需要到資料中心或其他地點工作的員工們，安全是他們的首要任務。

蘋果正逐步啟動讓員工回到辦公室的計畫，執行長庫克保證，屆時會提供妥善的防疫措施。 shutterstock

而蘋果則與其餘科技巨頭的作法不同調，可能成為最早一批重返實體辦公空間的科技公司。根據《彭博社》報導，蘋果將在未來幾個月分階段讓員工回到辦公室， 第一階段預計5月下旬就會展開，針對難以遠端工作的職位，例如硬體開發人員，之後從7月開始第二階段開放更多員工回到公司。

顯示出蘋果與其他科技同行大相逕庭的業務傾向與公司文化，蘋果仍舊是一間以硬體產品為主的企業，與重心放在軟體服務的Google、Facebook、推特等公司截然不同，也更為重視現場會議及親手操作討論產品開發的傳統。

4月時執行長庫克就透露，他們將分階段開放員工在不同時間重返工作場所，並強調屆時會準備體溫檢測，要求員工保持社交距離並配備口罩，甚至針對員工的快篩也在籌備當中。

「員工必須要在辦公室工作」的想法在因疫情閉關期間受到很大的挑戰，包括企業的軟硬體是否能支援員工在辦公室以外的地方，能順暢且安全的存取公司資料，甚至員工的溝通方式、組織文化都必須隨之調整。

若是隨著更多的公司增加在家工作員工數，「辦公室」或「分公司」的功能甚至必要性都將不同以往，而在家工作的模式是否能緩解美國矽谷高房價的問題等，都值得深思。

一場突如其來的疫情危機，強迫各家企業體驗遠端辦公，當公司嚐到遠端辦公的甜頭後，就像推特這樣，願意做出改變的業者想必將越來越多。

資料來源：Buzzfeed、Bloomberg、Variety

責任編輯：陳映璇