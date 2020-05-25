因應動森的爆紅，也讓「在線等！動森揪團工具」短時間內湧入大量的流量，而平台背後的製作者，正式先前推出口罩地圖的製作者。

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）期間，任天堂所發行的遊戲《集合啦！動物森友會》（以下簡稱動森），成為許多玩家的「第二人生」。

為減少群聚，下班後玩家們在一座又一座島上奔跑、抓蟲，將心目中對於家與庭院的完美想像複製到眼前的掌機中。

動森中也有充足的互動功能，如果某位玩家找到稀有的家具，其他玩家就會期望能「上島摸一下」，便能製造出一樣的家具；或者玩家也會四處尋找，是否有「大頭菜」價格飆升的島嶼，以實現動森財務自由。

一個多月以來，平台已促成50萬次揪團

不過，動森的揪團有些麻煩，要先找到目標、溝通上島密碼、排隊等，讓許多玩家感到氣餒。因此「在線等！動森揪團工具」誕生，4月6日上線以來，已吸引11萬名不重複玩家登陸，促成超過50萬次揪團。

「在線等！動森揪團工具」提供一個平台，每一位玩家都能提出「揪團」需求，讓有興趣的玩家加入，也有即時訊息的功能，方便玩家溝通。除此之外，玩家也能邀請其他人登島參觀、看流星雨等，只要需要互動的功能，幾乎都可以透過「在線等！動森揪團工具」完成。

「在線等！動森揪團工具」4月6日上線以來，已有超過1,000萬瀏覽次數，突破11萬個不重複登錄用戶，所有玩家於平台上已有超過50萬次揪團成功的紀錄。

動森揪團平台創辦人，是口罩地圖製作者

「在線等！動森揪團工具」背後還有個有趣的故事，該平台的開發者為先前打造「超商口罩現況回報地圖」的開發者，好想工作室的創辦人吳展瑋，在投入動森遊戲後，便著手開發揪團平台。

吳展瑋先前在Google Maps上打造口罩地圖，突然背上超過2萬美元的地圖圖資使用費用，雖然後來Google將口罩地圖視為非營利組織並提供免費額度，才讓吳展瑋鬆一口氣。

相較之下，「在線等！動森揪團工具」就不會有這種狀況，且已有廣告商進駐，應能打平伺服器與流量的費用。吳展瑋也開設贊助連結，讓支持的玩家能夠給予金錢上的協助與感謝。

更有趣的是，吳展瑋向媒體提到：「其實對動森沒有很入迷，反而寫side project到沒時間中大頭菜了。」

責任編輯：陳映璇