18日晚間，擁有88萬名粉絲的486先生粉絲團無預警被Facebook關閉，陳延昶雖然心急，但對於資料損失卻顯得淡定。

上週Facebook發生兩件大事，導演吳念真16日晚間在私人臉書表示粉絲專頁被無預警移除，以及國內團購達人486先生的粉絲專頁也在18日晚間消失。由於兩件事情發生的時間都是在總統520就職前夕，不免讓外界有所揣測是否為駭客入侵所致。

事後證實，吳念真導演粉絲團消失一事，是他本人因為沒有戒心去回覆一封身份確認的信件，因此帳號遭盜移除或無法連線，雖然目前透過朋友幫忙取回粉絲專頁，但是內容卻只剩下2010年與2012年共計4篇的貼文。

翻攝自吳念真個人臉書

不是駭客！政治立場鮮明遭有心人刻意檢舉

不同於吳念真導演的狀況，486先生的粉絲專頁則是在無預警的情況下被臉書關閉。對此486團購的創辦人陳延昶出面表示，486先生的粉絲專頁並非為外界所猜測是被駭客入侵，也不是資安的問題，他說486團購每年都花費大量的心血在佈建資安的軟、硬體。

真實的原因是因為他的政治立場鮮明而被有心人士一直檢舉，導致臉書的審查機制認為其粉絲團有違規之嫌，將其帳號關閉。

陳延昶（左）與立委林昶佐（右）召開記者會，說明這次被臉書無預警關閉的經過，主要是因為政治立場鮮明遭到有心人士檢舉。 486團購提供

對於一個經營電商、數據資料即是黃金的企業來說，88萬粉絲的損失非同小可，陳延昶本人雖然也戲稱自己若是沒了這88萬名粉絲，486先生就如同「鱉三」一樣，但他及早做了2大準備。

及早備份，360萬筆資料成為保命符

陳延昶分享，486團購從過去就開始備份粉絲團裡面的資料，從按讚、留言以及分享的粉絲裡面進行備份，雖然僅有88萬名粉絲，但486團購已儲存將近360萬筆粉絲的資料，因此若粉絲團真的無法復原，陳延昶說從這360萬筆資料裡面去進行精準行銷的廣告投放，即便只有2成的粉絲回流、也有近72萬的人數，要恢復88萬粉絲的榮景，並不會耗費過多的時間跟金錢成本。

經營社群，加深與粉絲的互動與黏著度

另外486團購也透露，不僅是備份動作，平時他們就有在經營社群，也找出屬於自己成功的操作模式，對於加深與粉絲之間的互動、黏著度都有幫助。因此若發生這次粉絲團無預警關閉事件時，也能加速恢復486團購的網路聲量與人氣。

當然這次站出來不只是說明486團購如何超前部署、將可能帶來的傷害降到最低，對陳延昶而言，一個擁有88萬粉絲、臉書廣告預算一年上看2,000萬的粉絲團來說，無預警地被關閉對經營者甚至是其他粉絲團而言，都是一種「白色恐怖」。

連祖克伯決定都能推翻！Facebook將成立內容審查獨立委員會

對此，在與立委林昶佐召開的記者會上，林昶佐補充到，臉書已經於近期宣布成立內容審查獨立委員會（Oversight Board），成員包括北歐國家前總理、諾貝爾和平獎得主等20位具有國際聲望的人士，該委員會又被外界戲稱為「最高法院」，他們將針對臉書為人詬病的內容審核機制進行研擬對策，並擁有權力推翻創辦人祖克伯（Mark Zuckerberg）的最終決定，希望能在未來有效減少類似事件的發生。

臉書宣布成立內容審查獨立委員會（Oversight Board），將針對內容審核機制進行研擬的對策，並且擁有權力能夠推翻祖克伯的最終決定。 Facebook 提供

臉書也基於提供全球近20億用戶的情況下，為了必須維持用戶溝通交流的重要性，同時也必須保障服務不受濫用的侵擾，制定一套《社群守則》。因此，臉書在必須維護「真實性驗證」、「用戶安全」、「隱私」以及「尊嚴」等價值前提下，若用戶有違反行為，臉書有權對其言論加以限制，輕則警告、重則限制其發文權或停用其個人檔案。

責任編輯：陳映璇