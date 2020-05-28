武漢肺炎擴散全球，各國忙著研發新冠肺炎疫苗，其中Moderna卻被爆出受試者產生「系統性的不良反應」。

mRNA疫苗及療法開發商Moderna Inc。旗下的新型冠狀病毒肺炎（COVID－19，稱武漢肺炎）候選疫苗，初階臨床試驗結果才剛在5月18日報喜，股價卻只在喜訊發布當天飆漲，之後就一路往下摔。Moderna內部人近來偷偷狂拋股票，且消息顯示，接種Moderna疫苗的部分志願受試者產生了「系統性的不良反應」。

STAT News 26日報導，29歲的伊恩·海頓（Ian Haydon）在接種Moderna的候選疫苗後，他跟另外兩名受試者都對疫苗產生系統性不良反應（systemic adverse reaction）。海頓接種第二劑後，12小時內嚴重發燒，體溫飆到華氏103度（相當於攝氏39.4度），而在尋求治療、從急救護理中心出院後，又於家中昏倒。不過，海頓只花一天就復原。

海頓表示，他之前並未對CNN、CNBC提起這些副作用，是想要謹慎一些。「我知道分享這個故事肯定會嚇到某些人。我希望這不會導致大眾對所有疫苗、或是針對Moderna的候選疫苗產生敵意。」

不過，海頓現在決定說出實情，因為某些人完全不顧後果、只想盡快推動疫苗上市，他希望自己的故事可以讓大家停下來好好思考。海頓說，他所參加的Moderna第一階段候選疫苗臨床實驗，目的是為了確定合適的劑量，以便在刺激人體產生抗體的同時、卻又不會出現太多副作用。

海頓說，「當我們迫切想推出疫苗之際，現實是研發時間被壓縮的程度是有限的，仍需經過臨床實驗來確定。

默克藥廠（Merck＆Co Inc.）執行長肯尼斯·弗雷澤（Kenneth Frazier）26日才剛對英國金融時報表示，12－18個月的疫苗研發時程真的太過倉促。美國食品藥品監督管理局（FDA）前局長斯科特·戈特利布（Scott Gottlieb）在接受CNBC專訪時也表示，「我們年底確實會有疫苗存貨，但我不認為屆時的試驗資料，足以支持大量預防接種的決定。」

Moderna 27日終場下挫9.58％、收52.18美元（約新台幣1565元）；盤中一度大跌20.07％至46.13美元（約新台幣1383元），較5月18日的盤中最高點（87美元，約新台幣2609元）狂瀉46.98％。

Moderna內部人狂拋股票

CNN 22日報導，根據美國證券交易委員會（SEC）的公告，Moderna財務長勞倫斯·金（Lorence Kim）、醫療長塔爾·扎克斯（Tal Zaks）分別在5月18日、19日執行選擇權，總共拋售將近3,000萬美元（約新台幣9億元）的股票。Moderna 18日當天因為宣布第一階段人類臨床試驗成功在45名受試者體中創造抗體，股價一度飄升至87美元（約新台幣2612元）。

STATNews 27日也報導，SEC公告顯示，年初迄今，Moderna前五大高階主管已售出超過8,900萬美元（約新台幣26.7億元）的自家股票，股票交易量是2019年一整年的接近三倍。這些交易總共帶來8,000萬美元（約新台幣24億元）的利潤。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：MoneyDJ理財網