由於Twitter（推特）將美國總統川普的發言標示為有誤導嫌疑的訊息，川普譴責社群平台侵犯言論自由，揚言將關閉或加強監管。

美國總統川普向來酷愛於社群平台上發表言論，近期也因此再次與Twitter（推特）槓上。由於發文被推特的事實查核團隊標記為誤導資訊，川普憤而抨擊這是妨礙言論自由，聲稱將關閉或嚴格監管政治立場偏頗的平台，暗示推特可能遭殃。

推特怎麼與川普槓上？

由於美國新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐，加州致力推廣郵寄投票取代傳統親赴投票所的方式。川普在推特上批評，郵寄投票的過程充滿疑慮，郵箱可能被攔截、選票也有被竄改的機會存在，可能導致大選受到有心人士操弄。

然而川普反對郵寄投票的這兩則貼文，卻被推特的事實查核團隊打上大大的藍色驚嘆號，提醒民眾「查看郵寄投票的事實」，引述CNN、華盛頓郵報等各大媒體的說法，強調川普的言論毫無根據，可能誤導選民的看法。

不滿推文被打上誤導資訊烙印的川普，也連續發文反擊推特的作法，譴責這間社群巨頭正干預2020年美國總統大選，此舉毫無疑問是打壓言論自由，聲稱作為總統，他絕不允許這種事情發生。

事實查核功能是什麼？

事實查核標籤是推特今年初新建立的功能，主要針對不實的醫療資訊、武漢肺炎假新聞進行核實，但也計劃逐漸擴大打擊面。隨著2020年總統大選即將到來，由於俄羅斯干預2016年美國大選的事件，推特監管政治發言也是可以想見。

根據《彭博社》報導，推特聲稱他們主要依賴合作夥伴進行事實查核，不過這次在川普推文上進行標記的事，是由公司內部團隊所執行。推特發言人指出，這項政策適用所有用戶，但會優先處理影響較大的推文，因此擁有8,000萬追隨者的川普，理所當然成為重點觀察對象。

推特表示，合作的監管團隊認為川普的推文沒有違反規範，所以並沒有刪除推文，但認為這番發言已經引起混亂，便提報推特標記這則推文，連結更多資訊供民眾參考。

由於事實查核標籤是人為審定，推特監管團隊成員的政治傾向也淪為川普攻擊的話柄。 推特強調所有決定都是團隊一同決定，並非個人能夠掌控，一名推特員工更因此收到死亡恐嚇信件。

儘管社群平台監管不當政治言論是眾望所歸，也有看法擔心，推特是否會只針對特定黨派、人士進行查核，而忽略另一派的誤導資訊。目前推特實行事實查核的範圍仍相當有限，例如關於郵寄投票方面，川普的推文就是唯二被官方標記的。

川普不指名地抨擊，社群平台完全壓制住保守派的發言空間，他絕不容許這樣的情況，他們將嚴格監管甚至關閉社群平台，並強調「就像不能讓郵寄投票在我們的國家大規模實施一樣」，堅守他對郵寄投票的看法。

制裁社群平台？法律專家：川普無權關閉沒違法的公司

作為一個法治社會，除非違反法律規範，否則川普沒有權力關閉由一間上市企業經營的社群平台，眾多專家都指出，川普的威脅恐怕只是空談。賓州大學法律教授哈文坎普（Herbert Hovenkamp）表示，「這是做不到的，川普無權關閉沒有違法的公司。」

然而，加強對社群平台的審查卻是有可能的。美國大型網路企業早已成為反壟斷機構的眼中釘，美國、歐盟近年來便不斷針對Google、Facebook等網路巨頭進行審查，過去Twitter因為規模較小而逃過一劫。

.@Twitter is now interfering in the 2020 Presidential Election. They are saying my statement on Mail-In Ballots, which will lead to massive corruption and fraud, is incorrect, based on fact-checking by Fake News CNN and the Amazon Washington Post.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

另外，美國也正計畫訂定新的隱私法規，要求企業更嚴格保護用戶數據。換句話說，川普若要借題發揮加強對社群平台的控管，實務上可說有相當多面向可以著手。

不過，川普政府已經預告，將頒布針對社群平台的行政命令，並在推特上表示，「推特現在的作為，證明過去我們所指責的都是正確的，我們將採取措施制裁。」

資料來源：Bloomberg、The Verge、Deadline

責任編輯：陳映璇