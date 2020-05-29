研華28日股東常會改選董事，創辦人劉克振長子劉蔚廷進入董事會，他表示任務有兩個，一是傳承理念，二是永續經營，他也將專注智慧城市及零售解決方案推廣。

研華2020年股東常會改選董事，創辦人劉克振的長子劉蔚志，以科辰投資代表身份加入董事會，被視為劉家接班規劃一步，而劉克振也首度針對「傳承」說明他的構想，他直言不認為研華是家族企業。

劉蔚志1983年次，今年37歲，過去曾在IBM服務1年半，隨後加入研華服務物聯網（SIOT）事業體系工作9年多，更曾外派上海，目前是事業部門主管，但上頭仍有4位老闆，如今他奉家族使命加入董事會，劉克振表示基於公司治理考量，劉蔚志將離開研華，轉任關係企業研華智誠擔任主管，專注零售與智慧城市應用。

劉蔚志未來將主管研華智誠業務發展。 王郁倫攝影

研華的波士頓客戶Altiostar已用研華的白牌伺服器，打入日本樂天電信業者供應鏈中，近期即將開台，劉克振表示，近期醫療訂單也很樂觀，疫情影響最差就是第一季，第二季可望恢復正年成長，至於下半年很難說，但不必悲觀。

二代負責理念傳承，而非經營權交棒

台灣多數科技業面臨傳承議題，劉克振指出，他對未來9年有3大規劃，首先，長子劉蔚志將代表家族參與公司治理並傳承企業文化，目前研華的文化有利他經營、正派本業及以人為本等等，由劉蔚志負責，可以確認研華的創業理念能夠延續，其次，研華的經營實務將走向「專業經理人方向」。

第三，是創辦人的二代將投入關係企業的創新發展，這樣的規劃符合二代的志趣，也有發展空間，未來經營得好，也不排除併購或上市櫃。

劉克振表示，理念傳承跟經營是兩回事，專業經理人必定優秀，關鍵是能力跟經驗，但公司還有一大重要的是「理念」的文化傳承，而這方面家族成員的理解跟承諾比較強，「反正跑不掉」，所以對他而言，家族的傳承不在股權，而是理念。

劉克振表示，「我不承認研華是家族企業！我們是專業經理人企業！」至於安排長子加入董事會，他解釋，長期參與可以讓理念延續，二代參與理念傳承跟經營營運是兩件事，也是不錯的安排。

劉克振表示，未來9年將逐步交棒，將實務管理交給專業經理人負責。 王郁倫攝影

他認為家族理念跟家族持股可以讓企業變更穩定，這樣可以既有家族企業好處，也兼顧專業經理人企業優點，他本身大部分資產都將利他，而不是把大部分資產交給二代。

劉克振說66歲還不算太老，所以他先做出未來9年3屆董事任期內規劃，「至少9年內我腦袋還很清楚。」劉克振說，他在任期內會慢慢將執行長棒子交出，自己專職董事長大位，但至少現在這任執行長會繼續做。他指出，劉家是大股東，但9年內沒有想過2代接班的規劃，但9年後現在則無法預料。

但他強調，過去不斷把公司經營朝專業經理人方向傳承（2017年任命三位共同總經理陳清熙、張家豪與蔡淑妍），未來3年會更加強移動，未來他自己可能擔任董事長時間較久。

劉蔚志主掌研華智誠，專注零售及智慧城市

劉蔚志也發表想法，他表示，由於三位共同總經理都能力都非常強，高層經理人非常穩定，所以家族決定由他代表基金會進入董事會，他內心兩大期許事：要做公司企業文化的監督跟傳承；永續經營。

他解釋他誕生的那年研華也創立，兩方都是37歲，他期許能幫助研華下一個37年繼續發展。劉蔚志離開研華職位後，將管理領導專注零售與智慧城市的系統整合商「研華智誠」，做全球市場，一旦模式成功，將授權海外系統整合商合作。

研華看好工業物聯網市場龐大商機，智慧城市將親自設立子公司研華智誠負責解決方案落地服務。 shutterstock

劉蔚志表示，研華5年前就進入智慧零售市場，全球發展不錯，已有數位看板，現在也計畫朝KIOSK（多功能事務機）發展，並發展加值軟體，比方影像AI技術、數位看版及遠程監控等軟體，2020年，研華計畫更進一步朝3.0階段，朝雲端服務方向邁進。

劉蔚志表示，近期將針對零售發表整體解決方案「STORE VUE」，內含很多i.App等軟體，將會針對市場推出。

劉克振：研華跟同業的差異在「銷售」

有股東提問，擔心同業的追擊，劉克振表示，樺漢結合巨大後台能力，成長很好，佳世達主打供應鏈或財務平台策略，從採購製造到業務整合，積極獲取物聯網硬體商機，而研華則發展物聯網平台，深入各種領域，尤其著重軟硬整合的物聯網平台發展，雖然現在業績尚未爆發，但這就是研華的長期策略。

劉克振表示，研華會持續針對智慧城市、智慧醫療、零售等一攤一攤的專注做，不會在乎初期的業績或客戶採購量，從頭耕耘，企業的文化由使命驅動，研華目標就是成為智慧地球的推手，所以就會很有耐心的去做。

他認為未來5～10年一定會邁向AIOT應用，AIOT將改變所有傳統產業，使傳產走向數位轉型，甚至改變人類的生活。

樂天電信5G即將開台，研華也是白牌供應商。 YouTube

劉克振說，就是因為數位轉型潮流非常巨大，所以吸引很多廠商投入，巨大的機會本來就該多人投入，才能形成聚落，所以是好事，樺漢跟佳世達集團投入也是一種具體的展現，物聯網未來將不是小市場，但仍是利基產業，是有很多特殊產業的產業，但聚合起來商機將非常龐大。

研華在工業物聯網時代強調共創，他解釋，工業物聯網也需要很多App，一群App可以為顧客組成一個解決方案，這些App會放在企業私有雲或大型公有雲上面，研華也打造一個App平台，但App除拚命自己做，也會共創方式邀請開發商把App上架到研華平台上，因為研華本身最多也只能做全世界10分之1的量。

而研華跟同業的差異，劉克振坦言「巨大的差異不在技術，而在銷售。」因為研華在24個國家建立銷售團隊，有這樣的團隊才有能力提供在地服務，若沒有這樣綿密的業務服務，只做代工就沒辦法複製研華的工業物聯網經營模式。

責任編輯：蕭閔云