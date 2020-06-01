談到訂閱制度，除了大家耳熟的Netflix、Spotify之外，目前有些產業也開始導入這項服務，希望藉由每個月付費的方式，為企業與會員打造雙贏局面。

小時候，每天早上家門前的箱子裡，就會準時出現溫熱的牛乳或羊乳，不僅是開啟嶄新一天的最佳助力，也是過去我們所認知的訂閱制。現在，談到訂閱制，最先浮現腦中的是串流影音Netflix、音樂串流服務Spotify。

在網路服務相對便利之前，許多企業想導入訂閱制，但卻因為缺乏穩定的金流交易機制而作罷，而現在，透過網路基礎建設與應用服務的蓬勃，加上如PayPal、信用卡網路支付等數位支付服務，讓商家與消費者能容易地設立規律扣款機制，推動訂閱制蓬勃發展。

除了常見的網路串流服務、網路軟體應用服務等，許多其他產業也衝著訂閱制的優點，開始從單品買斷模式轉移至訂閱制度，其中，有些訂閱服務帶來的市場改變值得注目。

「職涯進修」高單價不划算

以前如果想進修，或是註冊在職專班，課程大都是以單堂或是整套課程計價，並且價格可也都不便宜。然而，隨著時代快速轉變，作為一個專職人才得再進修的課程愈來愈多，高價的單項課程其實愈來愈不受歡迎，反之，訂閱制正在引領教育與進修產業的新型商業模式。

專業人際社群平台LinkedIn於2015年以15億美元（約新台幣450億元）收購線上學習平台Lynda，並在之後推出LinkedIn Learning的線上進修服務，以月費30美元（約新台幣900元）、一年約每月20美元（約新台幣600元）的價格，讓專業人士無限量地選擇進修課程、盡情學習。

根據LinkedIn數據報導，78％的財富前百大企業員工，都透過LinkedIn Learning來提供旗下員工在職進修的機會。

其他知名的線上進修平台如Coursera、Bravely、Codecademy等，也都採取訂閱制度來提供服務。

「汽車租用」讓財富更自由

過去，許多人都有的既定觀念——到了某個成熟年紀，得擁有一台車。然而，對許多年輕世代來說，這不再是人生的必備條件，需要的時候能夠輕易取用更重要。2018年，全球私有車首次出現下滑。

汽車產業首先嘗試訂閱制的公司Zipcar。自2000年創立，就以7美元（約新台幣210元）的月費，提供用戶汽車訂閱服務，使用者只要定期繳交月費，就能在需要取用的時候，依據實際租用的起訖計費即可，由於整體費用遠低於購入金額，因而相當受到城市消費者的歡迎。

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因應這樣的消費行為轉變，包括奧迪、BMW、賓士、Volvo等都相繼開始試行訂閱制，試圖去化庫存。

「健康體適」走向訂閱更蓬勃

雖然大型健身房一直都是以月費或年費會員來經營，但線上訂閱健身方案，卻讓消費者在家就能獲得個人化的健身計畫，不僅時間安排更自由，也成功開拓了那些沒有大型健身房進駐地區的市場。

其中頗具盛名的Peloton，就以39美元的月費（約新台幣1,200元），提供個人化的健身訓練課程，有時，還會向會員販售一些折扣的訓練腳踏車、跑步機等健身商品。Peloton於2019年正式成為公開上市的公司，並且售出57.7萬台自製健身商品，訂閱會員數高達140萬人。

Peloton用戶可以遠端參加健身課程，並透過每月訂閱服務付費。 Peloton

其他如冥想應用服務Headspace、個人情緒健康管理服務Happify等持續性的健康管理應用，也都相當受到消費者的歡迎。

「遊戲訂閱」玩的時間卻更長

隨著硬體設備進步、網速增倍，單機遊戲逐漸轉為線上，而線上遊戲機台也逐漸往串流方向發展，許多遊戲公司都在過去這幾年改變策略，不再要求玩家購買單項遊戲，而是以訂閱方式提供，讓玩家不必再思考該購買哪一項遊戲，而是能以合理價格，玩所有與最新的遊戲選項。

一開始，遊戲提供者或許會擔心，如果轉為訂閱制，玩家花在單項遊戲的時間會縮短，然而，遊戲網站The Gamer的調查報告發現，比起沒訂閱的人，遊戲服務訂閱玩家平均起來會在平台上投入4倍更長的時間、3倍更多的金錢以及玩2.5倍更多種的遊戲品項。此外，因為玩家不必只花錢來買熱門遊戲，訂閱制也給小型遊戲製作公司更多的曝光機會，吸引玩家在線上平台來嘗試。

過去3年，大型遊戲公司都陸續推出訂閱制度：微軟的Xbox推出Xbox Game Pass，讓玩家以月費10美元（約新台幣300元），來獲取百種以上遊戲選項；Sony的PlayStation Now則是以9.99美元（約新台幣299元）月費，或是59.99美元（約新台幣1798元）年費的方式，讓訂閱者取得650種以上的遊戲，目前這個服務訂閱人數已破百萬；遊戲公司藝電（EA）則是推出EA Access，讓訂閱用戶早鳥試玩，以及購買遊戲的9折優惠。

同時在去年，蘋果發表了自家線上遊戲訂閱服務Apple Arcade，而Google則有手機遊戲專屬的Google Play Pass（月費5美元，約新台幣149元來玩350種以上遊戲）以及串流服務平台Stadia，讓用戶以10美元（約新台幣300元）月費來玩一些遊戲，而部分遊戲品項則是得單項購買。

Google Play Pass訂閱服務能讓玩家在沒廣告干擾的狀態下，自由遊玩上百種遊戲。 Google Play

以上的案例，都聚焦在大眾消費市場的商品服務，但是，隨著網路科技繼續進步，訂閱制度在未來的產業應用方式，想必不會止步於前，而會有更多創新的訂閱商業應用，為企業與消費者帶來雙贏局面。

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務