「2020年底，全球將有超過100家大型企業開始測試專屬的5G部署，並大量投資相關人力及設備。」勤業眾信（Deloitte）會計師事務所如此預測。

為了5G，台灣電信業今年繳出1,421億天價標金換得頻譜，預計從今年第3季正式提供服務，首波將以消費者市場為主。儘管現階段鎂光燈焦點打在一般用戶身上，但「企業專網」角力已開始火光四射。

國家通訊傳播委員會（NCC）射頻與資源管理處副處長牛信仁表示，目前共有16件5G實驗案進行中，包含14件概念場域驗證（Proof of Concept, PoC）、2件商業驗證（Proof of Business, 商業驗證）案。

行政院科技會報

電信業快跑，搶賺企業5G財

「我們也有標竿客戶！」中華電信董事長謝繼茂透露，自家企業專網客戶也有「半導體」、「石化」、「紡織」等領域的公司上門，應用面延伸至智慧農業、智慧巡檢。目前也與雲林虎尾科技大學簽訂合約，並和多家製造業、科技廠進行PoC試驗。

遠傳電信搶先與聯發科簽約，5G企業專網合作對象多為高科技產業，並與部分合作夥伴完成簽約，即將建置導入應用。未來也將把5G運用在遠東集團關係企業的生產線，AI智慧驗印花機已運用於遠東新世紀越南廠，AI智慧驗布機預計第三季導入。

台灣大哥大表示，目前除了在新莊棒球場驗證外，其他如展演業、製造業、醫療業等都有相關驗證案例進行中。同時，也發展5G服務平台，提供企業加值服務，如系統整合及維運管理功能。

亞太電信指出將協助企業規劃5G網路服務涵蓋，客製化相關應用並協助整合現有服務，提供端到端完整解決方案，合作對象涵蓋製造業、零售業、半導體企業，未來也會結合鴻海的集團資源。

半導體、製造業搶表態，企業專網好處多

根據勤業眾信定義，要實現5G連網，企業可以透過兩種方式達成：連接公共5G網路，或者使用專網。前者，指的是連接電信業者5G訊號；後者主要分兩種模式，一是電信業者提供頻譜，協助企業建置專用網路，二是由企業申請專用頻譜，自行建置網路。

包含日月光、台積電、鴻海等業者，都已經表達5G專網專頻需求；中油與台塑也希望導入5G專網，用於工安監測服務。

企業專網有別於公共網路，可在設定上配合每個地點的獨特需求，並依循場域的工作類型進行設置，例如用於工廠生產線的專網，可能更聚焦於延遲時間及裝置連接數量的效能，而用於遠端巡檢的專網則可能更注重大量傳輸資料的能力。

此外，透過專用網路，企業也可以自行決定網路的運作時間及涵蓋範圍，相關網路也能夠由現場人員安裝與維護，加速問題處理與排除，這種特性在演唱會這類有大量連網需求的臨時場域中特別有用。

勤業眾信認為，專用網路也提供企業主更完整的網路控制權與安全性。透過專網，企業可以自行決定哪些使用者可以連線，資料也可以直接儲存於企業的裝置內，而不需流出企業外部產生不必要的風險。企業甚至可以直接購買專屬頻譜，讓專網在專屬頻譜上運行並完全獨立於電信業者的網路架構之外，

實驗先起步！5G企業頻譜最快還要1年

由於行政院規劃4.8~4.9GHz頻段（100MHz頻寬）作為5G專網頻譜，以「專網專頻」方式獨立運作，將於2021年至2022年間擇期開放頻譜申請，未來還會有300MHz中頻段頻譜釋出。

換句話說，這是電信業者最好的保護傘，因為企業若想自行建置5G專網，目前只能嘗試PoC或PoB，這段時間內，只要電信商夠有本事，就能先搶到專網合作財。

愛立信《5G商業潛力報告》指出，製造業的5G商機每年複合成長率呈現75%的高速成長，到了2030年，全球製造業5G市場可望來到1,320億美元（約新台幣3.9兆元）。

如工研院與半導體零件製造商翔名科技合作，可在產線出狀況時即時通報，每部機台的閒置時間、刀具的損耗程度全都透明可視，廠區整體稼動率提升15%。

三軍總醫院內湖園區則在嘗試遠距手術臨床可行性，目標讓年輕醫師可以配戴AR/VR智能眼鏡，一面替病人開刀、一面接受資深醫師來自遠端的建議。

責任編輯：蕭閔云