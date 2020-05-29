董事長謝繼茂表示，5G開台目標仍是7月，並不會受到疫情影響，加上企業專網「標竿」客戶洽談順利，很快就會有結果出現，全年還會擴大招聘超過1,600人。

中華電信今（29日）舉辦股東會，經過10小時漫長考驗，順利度過員工股東抗議、加薪幅度3%上修等插曲，最終通過配發現金股利4.226元。董事長謝繼茂表示，5G開台目標仍是7月，並不會受到疫情影響，加上企業專網「標竿」客戶洽談順利，很快就會有結果出現，全年還會擴大招聘1,600~1,800人。

5G搶企業客戶，中華電信透露這3大領域有譜

謝繼茂指出，公司早在疫情爆發前便預訂5G基地台訂單，且每兩週開會討論進展，很有信心能準時開台，企業專網客戶也有「半導體」、「石化」、「紡織」等業者上門。

他也表示，5G資費暫時還無法跟外界報告，但開台時會有4k/8k超高畫質串流影音、360度沉浸示VR、無損音質串流音樂、雲端遊戲等應用吸引消費者採用5G服務。

中華電信董事長謝繼茂（右）、總經理郭水義（左）認為5G開台不會受疫情影響，7月將照常推出服務。 吳元熙攝影

台灣大有momo購物撐腰，中華電新動能何在？

中華電信總經理郭水義在營運報告時指出，中華電信2019年合併營業收入2075.2 億元，年減3.7%，主要因為語音業務持續受市場競爭及 VoIP （寬頻電話）技術取代影響，加上手機銷貨收入下滑，「抵銷資通訊專案營收、網際網路營收與 MOD 營收增加。」

電信同業台灣大哥大雖也飽受4G低資費競爭影響，但因為有momo貢獻的電商營收，公司營運表現相對穩定。

對此，郭水義回應中華電信的觸角較廣，包括資安、雲端、大數據等領域，都有相當程度斬獲，目前「非電信核心」業務約500億元，約占整體營收四分之一，未來就要看「長腳」速度快不快，希望有機會倍數成長。同時，也會持續推動資拓宏宇、中華資安國際、中華立鼎光電等子公司IPO（公開上市發行）。

根據年報內容，中華電信轉投資成效不錯，去年雖有4間投資公司清算退場，但整體獲利16.5億元，顯示大方向策略正確。

今年則看準5G時代到來，電信商透過企業客戶、政府與消費者建立關係的模式（B2B2X）將成為常態，持續透過併購、研發、結盟發展創新服務及投資數位新創公司等方式「廣結盟」，包括轉投資「將來銀行」，深耕數位銀行解決方案，發展金融資安與延伸數位通路；建立 5G 加速器，培育台灣 5G 新創應用，推動 5G 生態系建立。

此外，中華電信本月29日也宣布與網聯科技合作AR垂直應用，這套「企業AR平台」可讓企業自主管理數位內容，提供圖片、空間、立體物等三種AR辨識技術，再結合網聯科技工業物聯網應用平台（TANGRAM IoT Cloud），提供感測器數據連結及分析，透過智慧型手機APP獲得機台預知保養、不良品質監控資訊。

傳統電信仍是紅海，中華電成長靠多元發展

在行動市場領域，郭水義指出，市場低價競爭的態勢趨緩，但資費結構則未有太大改變，因此一方面透過手機綁約提升高資費用戶佔比，另一方面積極開拓學生客群與物聯網新應用，成功帶動行動用戶數成長，並使ARPU（每用戶每月帳單貢獻）降幅趨緩。目前行動用戶數達 1064.9 萬戶，行動客戶數及營收市佔率持續增加。

至2019年底，寬頻用戶數總計440.5 萬戶，較2018年略減，但100M以上客戶數達158.2萬戶，年成長率超過 11%，300M以上客戶數持續以倍數成長。

智慧家庭服務方面，中華電信於第三季推出MOD「頻道自選餐」方案，鼓勵用戶依喜好自組頻道套餐，帶動營收年成長率達 10.6%，平台客戶數達208.2萬。

受惠IDC、雲端、大數據與物聯網業務營收成長，企業客戶營收占比持續提昇。以「智慧安防」為例，2019年成功取得多項警政路口監控案，站穩全台第一大雲端監錄影像服務提供商位置。

他強調，將以「核心業務、新興業務、成本優化與基礎能力提升」等4面向推動各項轉型工程。

責任編輯：王郁倫