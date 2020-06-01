為了5G，台灣電信業繳出1,421億天價標金換得頻譜，為了回收各方瞄準了含金量最高的企業專網，而且這一役不只電信業者角逐，還有更多供應商也蓄勢待發。
1 5G真戰場在這！「企業專網」擂台提早開打
「2020年底，全球將有超過100家大型企業開始測試專屬的5G部署，並大量投資相關人力及設備。」勤業眾信（Deloitte）會計師事務所如此預測。
為了5G，台灣電信業今年繳出1,421億天價標金換得頻譜，預計從今年第3季正式提供服務，首波將以消費者市場為主。儘管現階段鎂光燈焦點打在一般用戶身上，但「企業專網」角力已開始火光四射。
國家通訊傳播委員會（NCC）射頻與資源管理處副處長牛信仁表示，目前共有16件5G實驗案進行中，包含14件概念場域驗證（Proof of Concept, PoC）、2件商業驗證（Proof of Business, 商業驗證）案。
電信業快跑，搶賺企業5G財
「我們也有標竿客戶！」中華電信董事長謝繼茂透露，自家企業專網客戶也有「半導體」、「石化」、「紡織」等領域的公司上門，應用面延伸至智慧農業、智慧巡檢。目前也與雲林虎尾科技大學簽訂合約，並和多家製造業、科技廠進行PoC試驗。
遠傳電信搶先與聯發科簽約，5G企業專網合作對象多為高科技產業，並與部分合作夥伴完成簽約，即將建置導入應用。未來也將把5G運用在遠東集團關係企業的生產線，AI智慧驗印花機已運用於遠東新世紀越南廠，AI智慧驗布機預計第三季導入。
台灣大哥大表示，目前除了在新莊棒球場驗證外，其他如展演業、製造業、醫療業等都有相關驗證案例進行中。同時，也發展5G服務平台，提供企業加值服務，如系統整合及維運管理功能。
亞太電信指出將協助企業規劃5G網路服務涵蓋，客製化相關應用並協助整合現有服務，提供端到端完整解決方案，合作對象涵蓋製造業、零售業、半導體企業，未來也會結合鴻海的集團資源。
半導體、製造業搶表態，企業專網好處多
根據勤業眾信定義，要實現5G連網，企業可以透過兩種方式達成：連接公共5G網路，或者使用專網。前者，指的是連接電信業者5G訊號；後者主要分兩種模式，一是電信業者提供頻譜，協助企業建置專用網路，二是由企業申請專用頻譜，自行建置網路。
包含日月光、台積電、鴻海等業者，都已經表達5G專網專頻需求；中油與台塑也希望導入5G專網，用於工安監測服務。
企業專網有別於公共網路，可在設定上配合每個地點的獨特需求，並依循場域的工作類型進行設置，例如用於工廠生產線的專網，可能更聚焦於延遲時間及裝置連接數量的效能，而用於遠端巡檢的專網則可能更注重大量傳輸資料的能力。
此外，透過專用網路，企業也可以自行決定網路的運作時間及涵蓋範圍，相關網路也能夠由現場人員安裝與維護，加速問題處理與排除，這種特性在演唱會這類有大量連網需求的臨時場域中特別有用。
勤業眾信認為，專用網路也提供企業主更完整的網路控制權與安全性。透過專網，企業可以自行決定哪些使用者可以連線，資料也可以直接儲存於企業的裝置內，而不需流出企業外部產生不必要的風險。企業甚至可以直接購買專屬頻譜，讓專網在專屬頻譜上運行並完全獨立於電信業者的網路架構之外，
實驗先起步！5G企業頻譜最快還要1年
由於行政院規劃4.8~4.9GHz頻段（100MHz頻寬）作為5G專網頻譜，以「專網專頻」方式獨立運作，將於2021年至2022年間擇期開放頻譜申請，未來還會有300MHz中頻段頻譜釋出。
換句話說，這是電信業者最好的保護傘，因為企業若想自行建置5G專網，目前只能嘗試PoC或PoB，這段時間內，只要電信商夠有本事，就能先搶到專網合作財。
愛立信《5G商業潛力報告》指出，製造業的5G商機每年複合成長率呈現75%的高速成長，到了2030年，全球製造業5G市場可望來到1,320億美元（約新台幣3.9兆元）。
如工研院與半導體零件製造商翔名科技合作，可在產線出狀況時即時通報，每部機台的閒置時間、刀具的損耗程度全都透明可視，廠區整體稼動率提升15%。
三軍總醫院內湖園區則在嘗試遠距手術臨床可行性，目標讓年輕醫師可以配戴AR/VR智能眼鏡，一面替病人開刀、一面接受資深醫師來自遠端的建議。
責任編輯：蕭閔云
2 直擊！仁寶首次公開的5G實驗室，究竟有什麼看頭？
仁寶在電子五哥中，稱得上是布局5G最積極的業者之一。
先是研發了自家的5G通訊模組，再推出了5G終端裝置CPE、MIFI⋯⋯並鎖定中國市場，已和中國聯通聯手，把這些裝置推向大眾消費市場。
在今年5月初，國家通訊傳播委員會（NCC）核准了仁寶申請位於內湖辦公室的5G實驗網，「仁寶5G實驗室」就此成立，並於兩週前正式啟用。
《數位時代》搶先直擊，一探這一間5G實驗室，有哪些看頭？窺探仁寶在進軍5G的路上，究竟想做哪些事？
實驗室只是「預備起跑」，下一步是5G企業專網
其實，仁寶5G之途最終目標，是要構建自家的「5G企業專網」，串起晶片業者、設備業者以及垂直應用業者，把網路切片，再分給不同的應用領域，打造該領域的5G解決方案。
然而，仁寶的5G實驗室只是預備起跑的第一步，除了要測試仁寶5G基礎架構的能力，還得驗證這些解決方案，到底可不可行。
現場人員說明，該實驗網採用頻段為3.7GHz，在實驗室內5G網路平均下行速度為700～800Mbps，並不算太快；待今年夏天台灣5G正式商用後，5G企業專網的頻段則為4.8～4.9GHz。
4G就可以做的農地監控，加了5G可以幹嘛？
然而， 要將5G成功導入各式各樣B2B、B2C的應用場景，才是最難的部分。
仁寶主要鎖定五大領域：智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備，在每一個不同領域，都選擇和不同的業者合作。
先來看看智慧農業。
「台灣因農業產生的損失一年就達110億，佔地一公頃的農地，平均得用掉14公斤的農藥，是全球之冠。但如果我們能精準預測害蟲何時出現，就可以提前預防，不狂灑農藥、灑也要灑的精準，」現場官方人員說道。
天龍科技打造的「智慧神農」解決方案，原先在4G時就可以執行，透過不同的感測器，來蒐集農地的濕度、溫度、大氣壓力、照度等11種不同的資訊，來進行24小時遠端監控，並且可以靠數據提前7～10天預測到接下來會有害蟲，讓農夫們可以提前施肥用藥。
然而，當在農園周邊架設5G網路後，除了「感測器分析」，還會有「影像分析」。
透過4K，甚至是8K的攝影機，捕捉到細小的、甚至是鑽在土裡用肉眼容易忽略的害蟲高清畫面，透過5G低延遲傳輸到雲端，進行大量運算分析，從而提高AI預測率 。
起飛前⋯⋯ 靠AR眼鏡，在方圓幾里外也能檢查飛機
談到5G，自然少不了和AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）連結。
仁寶在AR上，選擇和亞達科技（ADAT）合作，當有廠商針對半導體設備、飛機等精密儀器的檢查、維修需求時，時間緊急，專業人員又不在現場，甚至是需要多人協作時，這時透過5G就能在延遲極低的情況下，傳輸畫面操作，也能提高精準度。
在醫療方面，仁寶則是先聚焦在遠端會診。
仁寶旗下子公司神寶醫資則和馬偕、榮總、台大醫院合作，可以進行4K影像遠端會診，特別是未來針對一些小醫院，當病人情況緊急、該醫院又沒有權威醫師時，可以透過遠端會診，來尋求其他醫院的幫助，而仁寶也透露，未來等法規健全、時間成熟，遠端手術會是最終目標。
「5G企業專網可以解決需要傳輸大規模影像資料，光纖可能不夠用的問題，也不會受到外界共用頻寬的干擾，這是醫療這類精準應用相當需要的。」
雖然仁寶5G實驗裡的多數解決方案，無論是晶片業者、電信業者似乎都有類似方案，不算是獨家、新穎，但還是讓人窺探出仁寶在5G之途的企圖心。
責任編輯：蕭閔云
3 仁寶用5G實驗室操兵，為何說智慧農業、智慧製造應用將跑最前頭？
隨仁寶5G實驗室曝光，智慧型裝置事業群執行副總彭聖華接受《數位時代》訪問指出，5G模組是第一個可以切入的產品線，「企業專網」成為仁寶跟合作夥伴能著力點，鎖定應用領域有：智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備，其中智慧農業可望跑最前頭。
以下為訪問QA：
記者問（以下簡稱Q）：仁寶智慧型裝置事業群怎麼會想成立5G實驗室？計畫是什麼？
彭聖華答：（以下簡稱A）：仁寶2018年就開始做5G，團隊從做消費電子起家，發現模組是可以切入的機會，因此2019年上半開發「M.2模組」，隨後推出「LGA模組」以及MIFI行動基地台。
客戶買終端4G產品後，想連帶採購局端產品，會發現這網通設備由四大網通業者中興、華為、Ericsson（愛立信）及Nokia掌握，但5G時代朝開放性架構發展，客戶買終端產品後，反而會回頭問仁寶是否也能提供局端解決方案？
在瞭解這樣的生態後，在總經理翁宗斌支持下，團隊覺得可以切入5G產品線，加上仁寶本身有伺服器團隊，開發小基站、邊緣運算（MEC）設備可以互相搭配，
總體來說，仁寶集團中筆電產品線營收7成，另外3成業績就是智慧裝置，目前包括5大產品線：手機、平板、穿戴裝置、IoT及電視。
Q：仁寶為何設立5G實驗室？在5G產業中定位哪種角色？
A：我們拜訪客戶，客戶最常問就是你們有POC（概念性驗證）嗎？「沒有的話都是PPT（簡報），而他們PPT已經看多了！」
現在最關鍵就是沒有一個場域，讓合作夥伴把東西裝上去實際應用，演練給客戶看，從中夥伴也會發現是否遇到問題？夥伴只開發自己負責的那一塊，在自家實驗室內測都沒問題，但整合在一起演練就能發現運作問題。「 沒有這個場域（5G實驗室），都是紙上談兵 ！」
5G產業鏈已經可以看到一些產品，但少一個單位發展完整解決方案，做點到點的方案給各行各業，解決對方一些痛點。當然！各行各業裡都有系統整合商（SI），但這些業者對5G應用並不熟悉，要他們自己兜技術不太可能，因此我們看到很好的切入點，可以做一個完整的解決方案給SI或終端客戶，仁寶就是面對各行各業SI的解決方案提供者。
這個實驗室實體投資約200~300萬元，最關鍵還是合作夥伴的設備及軟體，軟體是我們跟工研院及資策會一起合作，我們還希望陸續找到更多夥伴。
智慧農業跑最快，健康醫療需慢火熬燉
Q：應用鎖定智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備5大領域，哪一個發展最快？
A：目前看起來是農業最快。合作夥伴天龍安全科技做了10年農業，痛點是影像傳輸，需要更好的傳輸去做偵測植物病蟲害，仁寶小基站做好就能給他們，裝在一個固定區域農莊內，使用情境具體、面積確定，導入就會比較快。
智慧醫院就比較複雜，各醫院有內規，醫生需要解決的問題也不一樣，醫生又很忙碌，很難把「需求」轉換為「規格」，光是理解需求，來來回回溝通就需要較多時間，同時一個案例也很難複製到其他醫院。反而農業或智慧製造較能複製到下一個案場。
雲端遊戲方面，邊緣運算（MEC）跟5G對接要符合歐洲電信標準化協會（ETSI），這部分則跟工研院合作。
智慧製造方面，仁寶會先從自己內部工廠做，各工廠作業流程不一樣，能否複製到其他工廠很難說，但仁寶會在自己工廠先導入，至少可以確保兩地工廠所做相同產品的品質是一致的。率先導入兩塊分別是：物流及產線精實管理。
物流方面，目的是簡化員工可能犯錯的機率，讓員工戴上AR眼鏡，過去物流貨物體積大，要移動用刷槍去掃條碼，要對的動作跟對的位置相互應對，需靠人的細心，但用AR眼鏡，只要員工看到的畫面，後台會幫分析判斷，如果發現動作做錯，後台會自動警告。
產線自動化精實管理方面，舉例來說，過去為改善品質，特殊工站是派一個人管理一個工站，監督檢查錯誤，但人會疲勞，未必能發現品質問題，現在戴上AR眼鏡，後台可以運算線上員工的組裝方式是否會讓良率有問題，有的話會出來警告，人是看到警告後再過來察看。
舉例來說，貼五根天線，貼得好或不好，對通訊品質就有很大差異，而貼的過程已經決定後續品管是否過關，透過仁寶的數據庫，就能偵測員工組裝得如何，會過或不過系統會幫忙預警。
仁寶智慧製造導入5G，灌軟體不再「有線」
Q：智慧製造主要在解決錯誤率？
A：5G的高頻寬特性，其實在工廠裝置成品應用驅動程式下載上很有幫助，過去工廠靠有線傳輸，必須配合設定將線路連到不同站點，「線要改變就是隱藏成本」，現在仁寶用一台一台推車當作一個批號（LOT），以5G傳輸檔案過去，若工廠全面導入對成本的幫助將蠻大。
整體而言，工廠端我們會先解決自己的問題，再想辦法解決別人問題。
Q：網通設備由幾家大廠把持，仁寶怎麼切入5G設備終端商機？
A：電信業者的要求等級比較高，且多為標案模式，網通業者有關係又熟悉生態，仁寶會朝企業專網完整解決方案為切點，由於企業專網法規今年通過，仁寶就立刻向NCC申請試用頻段，獲得許可。
專網（私網）部分會有兩種型態，比方農業，若政府需要示範區域，有預算做就會很快，一年或一年半看到效果，天龍就是仁寶合作夥伴；第二種是跟電信業者談合作，目前仁寶和遠傳、中華電信都正在談，但這取決電信商策略，預期2021年下半會陸續看到專案落地。
核網部分可能會跟思科合作，核網要求效能及用戶管理能力、資安，這塊跟資策會合作。
在中國方面，仁寶在中國移動及中國聯通設備的供應商名單中，但其實仁寶對5G終端設備市場還不熟悉，跟華為及中興相比，仁寶價格也沒有優勢，所以中國市場會先透過跟當地SI合作，鎖定企業專網中不需要華為龐大方案，且需要高度客製化的客戶。
另外在日本方面，仁寶也有一些客戶基礎，加上政府積極，也是仁寶積極推動的市場。
Q台灣5G即將在7月開台，仁寶佈局5G何時看到成果？
A： 目前7月台灣開台是公網最先，企業專網要2021年下旬後看到應用 。仁寶跟5G基站設備開發商萊昂仕（Lions）合作測試5G模組效能，後來合作更深化，像是Lions的小基站電路板對方設計，但由仁寶調整優化，並幫忙做機殼跟散熱模組，甚至後續測試流程也一併幫忙規劃。
專網部分如前面說，若政府需要示範場域、有預算，比方農業示範區，可能很快可以在2021年下半看見成果，2020年5G是元年，今年確實看得到一些組合體驗推出，消費電子產業或許要1到2年發展成熟，工業市場則要再晚一年，也就是說2023年才開始大成長是合理的，大家必須要在其中找到合理分工。
在自駕車部分會更晚，因為車子載具光過認證就要兩年，對穩定性及規格要求更高，仁寶過去接觸少，還好集團內有團做車載電腦T-BOX（Telematics BOX）模組，希望透過這個單位瞭解客戶自駕車規劃，評估團隊通訊能力是否可佈局，但自駕車因為要求等級高，認證長，即使推出也是3~4年後。
責任編輯：陳映璇