《數位時代》搶先直擊，一探究竟這一間5G實驗室，有哪些看頭？窺探出仁寶在進軍5G的路上，究竟想做哪些事？

仁寶在電子五哥中，稱得上是布局5G最積極的業者之一。

先是研發了自家的5G通訊模組，再推出了5G終端裝置CPE、MIFI⋯⋯並鎖定中國市場，已和中國聯通聯手，把這些裝置推向大眾消費市場。

在今年5月初，國家通訊傳播委員會（NCC）核准了仁寶申請位於內湖辦公室的5G實驗網，「仁寶5G實驗室」就此成立，並於兩週前正式啟用。

仁寶官方表示，前前後後大約花了兩個月籌備申請，才拿到5G實驗網架設執照。 蔡仁譯攝影

《數位時代》搶先直擊，一探這一間5G實驗室，有哪些看頭？窺探仁寶在進軍5G的路上，究竟想做哪些事？

實驗室只是「預備起跑」，下一步是5G企業專網

其實，仁寶5G之途最終目標，是要構建自家的「5G企業專網」，串起晶片業者、設備業者以及垂直應用業者，把網路切片，再分給不同的應用領域，打造該領域的5G解決方案。

然而，仁寶的5G實驗室只是預備起跑的第一步，除了要測試仁寶5G基礎架構的能力，還得驗證這些解決方案，到底可不可行。

仁寶的合作夥伴範圍很廣，包括晶片、設備、天線業者，以及遊戲、醫療、工業應用、無人機等業者。 蔡仁譯攝影

仁寶在2018年就開始研發自家5G模組，如今已經有兩種選擇，供不同裝置使用，皆採用高通最新的5G數據機晶片X55。 蔡仁譯攝影

仁寶自主生產的5G消費裝置包含CPE和MIFI，有自主銷售與代工貼牌銷售兩種商業模式。 蔡仁譯攝影

也開始和萊昂仕（LIONS）等業者合作，開發戶外跟室內使用的5G小基站，在應用場景中，將可以直接採用該組設備。 蔡仁譯攝影

實驗室中還架設了5G核心網路，進行5G各項通訊校正測試。 蔡仁譯攝影

現場人員說明，該實驗網採用頻段為3.7GHz，在實驗室內5G網路平均下行速度為700～800Mbps，並不算太快；待今年夏天台灣5G正式商用後，5G企業專網的頻段則為4.8～4.9GHz。

4G就可以做的農地監控，加了5G可以幹嘛？

然而， 要將5G成功導入各式各樣B2B、B2C的應用場景，才是最難的部分。

仁寶主要鎖定五大領域：智慧農業、智慧製造、健康醫療、雲端遊戲和終端設備，在每一個不同領域，都選擇和不同的業者合作。

先來看看智慧農業。

「台灣因農業產生的損失一年就達110億，佔地一公頃的農地，平均得用掉14公斤的農藥，是全球之冠。但如果我們能精準預測害蟲何時出現，就可以提前預防，不狂灑農藥、灑也要灑的精準，」現場官方人員說道。

天龍科技打造的「智慧神農」解決方案，原先在4G時就可以執行，透過不同的感測器，來蒐集農地的濕度、溫度、大氣壓力、照度等11種不同的資訊，來進行24小時遠端監控，並且可以靠數據提前7～10天預測到接下來會有害蟲，讓農夫們可以提前施肥用藥。

透過這一台微型氣象站，加上不同的感測器，可以監測農地不同的數據。 蔡仁譯攝影

然而，當在農園周邊架設5G網路後，除了「感測器分析」，還會有「影像分析」。

透過4K，甚至是8K的攝影機，捕捉到細小的、甚至是鑽在土裡用肉眼容易忽略的害蟲高清畫面，透過5G低延遲傳輸到雲端，進行大量運算分析，從而提高AI預測率 。

在這一套解決方案中，仁寶提供5G基礎設備、網路建設。原先要在位於宜蘭的新南哈密瓜園先行實驗，但因為疫情暫影響，延後到明年。 唐子晴攝影

起飛前⋯⋯ 靠AR眼鏡，在方圓幾里外也能檢查飛機

談到5G，自然少不了和AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）連結。

仁寶在AR上，選擇和亞達科技（ADAT）合作，當有廠商針對半導體設備、飛機等精密儀器的檢查、維修需求時，時間緊急，專業人員又不在現場，甚至是需要多人協作時，這時透過5G就能在延遲極低的情況下，傳輸畫面操作，也能提高精準度。

現場人員在模擬透過AR眼鏡檢查飛機的過程，螢幕中為他看得的畫面。 蔡仁譯攝影

紅框框為偵測到異常偵測。 蔡仁譯攝影

為了減輕AR眼鏡的重量，方便長時間配戴、又能隨時聯網，仁寶開發了較輕的眼鏡，並且可以連結可隨身攜帶的特製版5G MIFI，官方表示日後不排除和更多廠商配合，但高通早有類似的解決方案。 唐子晴攝影

VR則是和新創VR JUMP合作，因為5G低延遲的特性，可以多視角即時觀看賽車遊戲直播，或是玩5G VR雲端遊戲。 蔡仁譯攝影

在醫療方面，仁寶則是先聚焦在遠端會診。

仁寶旗下子公司神寶醫資則和馬偕、榮總、台大醫院合作，可以進行4K影像遠端會診，特別是未來針對一些小醫院，當病人情況緊急、該醫院又沒有權威醫師時，可以透過遠端會診，來尋求其他醫院的幫助，而仁寶也透露，未來等法規健全、時間成熟，遠端手術會是最終目標。

「5G企業專網可以解決需要傳輸大規模影像資料，光纖可能不夠用的問題，也不會受到外界共用頻寬的干擾，這是醫療這類精準應用相當需要的。」

雖然仁寶5G實驗裡的多數解決方案，無論是晶片業者、電信業者似乎都有類似方案，不算是獨家、新穎，但還是讓人窺探出仁寶在5G之途的企圖心。

責任編輯：蕭閔云